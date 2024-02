"Ansiedad climática": Los terapeutas advierten cada vez más casos de angustias por los cambios en los patrones meteorológicos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Cuando le pidieron a la psicoterapeuta Caroline Hickman que ayudara a un niño a superar el miedo a los perros, ella les presentó a su Labradoodle, Murphy.

"Se consigue que el niño se sienta seguro en relación con el perro y se le enseñan habilidades para manejar un perro", dice. "Se desarrollan las habilidades, se desarrolla la competencia, se genera la confianza y, en general, les tienen menos miedo a los perros".

La ansiedad climática es una bestia diferente, dice Hickman. “No sabemos al 100% cómo abordarlo. Y sería un gran error intentar tratarla como otras ansiedades con las que estamos muy familiarizados y que han existido durante décadas. Éste es mucho, mucho peor”.

En los casos más críticos, la ansiedad climática altera la capacidad de funcionar en el día a día. Los niños y jóvenes de esta categoría sienten alienación de amigos y familiares, angustia al pensar en el futuro y pensamientos intrusivos sobre quién sobrevivirá, según la investigación de Hickman. Los pacientes comprueban obsesivamente las condiciones meteorológicas extremas, leen estudios sobre el cambio climático y practican un activismo radical. Algunos, de manera devastadora, consideran el suicidio como la única solución . Y Hickman no es el único experto que ve esto. En su libro Una guía práctica para la ansiedad climática , Sarah Ray describe a una estudiante que tenía una “culpabilidad ecológica por autodesprecio” tan grave que dejó de consumir gran parte, incluida la comida.

La preocupación de la mayoría de la gente por el calentamiento global no es tan pronunciada. Puede resultar difícil precisar exactamente qué es la ansiedad climática y, por tanto, qué hacer al respecto. Especialmente para los adultos, todavía existe un estigma al admitir que está afectando gravemente su vida.

Pero los terapeutas informan que están lidiando con un aumento en la demanda de clientes que dicen que el cambio climático está teniendo un efecto profundo en su salud mental, y los estudios sugieren que la angustia está cada vez más extendida. Los métodos profesionales existentes para tratar la ansiedad no siempre son adecuados en estas situaciones. Para la comunidad de consejeros, la situación requiere un nuevo manual.

En 2021, un estudio de 10.000 niños y jóvenes en 10 países, del que fue coautor Hickman y publicado en The Lancet Planetary Health , encontró que el 59% estaba muy o extremadamente preocupado por el cambio climático y más del 45% dijo que tenía un efecto negativo. efecto en su vida diaria. Una encuesta de profesionales de la salud mental en el Reino Unido, publicada el año pasado en The Journal of Climate Change and Health , encontró que percibían "significativamente más" pacientes que describían el cambio climático como un factor en su salud mental o angustia emocional, un aumento de lo que esperaban los participantes. continuar . Es frustrante que la ansiedad climática también pueda superponerse a problemas de salud mental existentes, lo que dificulta su análisis de forma aislada.

Los terapeutas dijeron a Bloomberg Green que normalmente ven un aumento en los pacientes que luchan contra la ansiedad climática cuando el cambio climático aparece en las noticias; a menudo en el momento de una conferencia climática de la ONU, un informe científico importante o un episodio de clima severo. Los científicos que trabajan en el cambio climático estuvieron entre los primeros grupos que vieron experimentar este tipo de ansiedad, dijeron los terapeutas, y esos grupos todavía están luchando. Entre las cerca de 300 personas que respondieron a una encuesta de lectores de Bloomberg Green sobre la ansiedad climática, poco menos de una de cada cinco dijo que discuten el tema con un profesional de la salud mental.

Una encuestada, Natalie Warren, una expatriada británica de 42 años que vive en Sydney, Australia, nos dijo que mientras no estaba en terapia, había sentido una fuerte necesidad de actuar. La ansiedad climática se siente diferente a un problema de salud mental anterior: es externa, más que interna, dice.

"No hay nada malo en que alguien sufra ansiedad climática", afirma. "No son ellos los que necesitan ser arreglados".