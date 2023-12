Ministra Rojas entrega balance de COP28 al Congreso y senador alerta por norma que sería "traje a la medida" para línea Kimal-Lo Aguirre

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

A una semana del fin de la COP28, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, detalló este martes en la comisión del ramo del Senado las conclusiones y acuerdos adoptados en esta nueva versión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, realizada en Emiratos Árabes. "Chile es muy reconocido en estos espacios multilaterales y esto no solamente es importante a nivel internacional, sino que todo esto va a tener una repercusión positiva a nivel nacional también. En gran medida también tenemos una ley que traduce todos estos compromisos internacionales a nivel nacional y estas señales en estas decisiones que se toman van a ayudar a acelerar la descarbonización para la cual Chile está muy preparado y se va a ver beneficiado".

En la hora de los balances, Rojas dijo que se reconoce a la ciencia, la necesidad de mantener vivo el objetivo de 1,5º, y que para eso se tiene que reducir las emisiones en 43%. Esto, mencionó, es relevante porque el Acuerdo de París decía limitar el calentamiento muy por debajo de los 2º, pero hay que hacer los esfuerzos para limitarlo a 1,5º. "Lo que está diciendo acá es no, el objetivo es 1,5º, ya no es 2º, porque la cantidad de impactos que hay con 2º es tanto mayor que con 1,5º, que no nos podemos permitir llegar a 2º. Entonces, refuerza que en realidad el objetivo es 1,5º. Y para eso la verdad de las cosas es que nos queda muy poco tiempo", señaló.

La autoridad destacó que por primera vez en 28 años se nombra explícitamente "que lo que se tiene que hacer es eliminar los combustibles fósiles, transicionar alejándonos de los combustibles fósiles para lograr limitar el calentamiento a 1,5º y con esta disminución en esta década crítica, así queda como punto final y también un punto intermedio, con lo cual ya señala una ruta más o menos bien armada".

Y, en cuanto a financiamiento, sostuvo que hubo temas importantes, pero la COP del próximo año es la que tiene la misión de cuantificar la próxima meta de financiamiento.

La autoridad destacó que en la COP pasada se decidió crear un fondo especial de Pérdidas y Daños y este año se logró definir sus detalles. Precisó que estará en el Banco Mundial por un par de años y ya en los primeros días empezaron rápidamente a llegar anuncios de distintos países que mostraron disposición a poner recursos.

Sin embargo, reconoció que en adaptación -donde Chile tuvo un rol de cofacilitador- comenzó súper mal, porque "en la primera semana no hubo nada de texto, así que cuando llegué como para ayudar a resolver como los últimos detalles en realidad había una hoja en blanco". Aunque sinceró que eso fue "bastante desafiante", indicó que hay una meta mundial de adaptación ahora y "esto va a ayudar a que el desbalance que hay en mitigación y adaptación se pueda ir nivelando tanto en esfuerzo de adaptación, tanto en financiamiento de adaptación, tanto en metodologías para medir la adaptación".

"Todo eso está completamente desbalanceado, pero con esta meta mundial en la cual todos los países del mundo se ponen atrás, se va a lograr, así que estamos muy contentos con eso también. Y también hubo un trabajo en transición justa que nos interesa harto en Chile, porque estamos utilizando el concepto de transición justa para nuestra agenda de descarbonización", recalcó.

Respecto a la realización del encuentro en Emiratos Árabes, explicó que el mundo en la Convención está dividido en cinco regiones y las COP se van trasladando de una región a otra. En esta oportunidad, le tocaba a Asia y se eligió dicho país. En esa línea, indicó que había cierta duda si es que Emiratos Árabes, siendo un país petrolero, sería neutral en la negociación. De ahí señales como que el primer día se lograra avanzar en el fondo de Pérdidas y Daños.

"Hay que sentirse bien orgullosos de que Latinoamérica estuvo representado por Chile. Y esto es porque Chile tiene una política de Estado muy coherente en cambio climático. Pasan los gobiernos y la posición de Chile es la misma y eso se traduce en que somos confiables y que en estos espacios somos muy valorados", enfatizó.

Asimismo, la ministra destacó que nueve miembros de la delegación chilena han sido electos para diferentes comités de negociaciones y que se firmaron importantes acuerdos.

Detalló la adhesión al Lowering Organic Waste Methane Initiative (LOW-Methane), programa impulsado por EEUU con foco en gobiernos locales y residuos orgánicos; y la firma de un acuerdo con Suiza que habilita modalidades de colaboración bilateral para la transferencia de reducciones de emisiones entre ambos países, que se utilizarán para el cumplimiento de la NDC (Contribución Nacionalmente Determinada, sigla en inglés) o para otros propósitos internacionales de mitigación.

Y sumó la adhesión a varios compromisos: compromiso de energías renovables y eficiencia energética, declaración de agricultura sostenible y resiliencia sistemas alimentarios, declaración sobre hidrógeno, coalición para la alta ambición a multinivel, declaración de clima y salud, compromiso para transiciones justas con consideraciones de género; y compromiso global para reducir emisiones asociadas a refrigeración.

Lo que viene tras la COP

Junto con valorar la presentación de Chile y el liderazgo de la ministra en el encuentro mundial, los parlamentarios plantearon dudas. Por ejemplo, en torno al debate que se generó por la reducción o eliminación de los combustibles fósiles; y cuál es el rol que le tocará a Chile hacia adelante.

Rojas señaló que la ley marco de cambio climático es un paraguas y que los planes sectoriales de mitigación y adaptación tienen que estar listos el próximo año. "Las medidas de esos planes van a ser evaluadas por la Contraloría y también por ambas comisiones de la Cámara y el Senado. Es decir, ustedes van a tener que ir revisando que realmente estemos avanzando, juegan un rol importante de ir revisando cómo vamos avanzando en la implementación de esos planes cuando existan, que va a ser durante el próximo año", enfatizó a los senadores.

Asimismo, indicó Rojas a los parlamentarios, que territorialmente juegan un rol de ayudar a que esto ocurra. Aludiendo a proyectos de ley como los de materia energética, indicó que "definitivamente ustedes también juegan un rol muy importante en que esas leyes vayan saliendo y otros ministerios podrán pensar que necesitarán una ley o no la necesitarán".

"Será solamente medidas de subsidios, estrategias. Hay distintos instrumentos y tenemos otro instrumento también, que tenemos un instrumento de mercado ahora que también lo tenemos por la reforma al impuesto verde, y también esto se va a materializar con la posibilidad de hace reducciones y compensación a través de la Ley Marco de Cambio Climático", añadió.

La alerta de Urresti

En la cita, el senador Alfonso De Urresti (PS) indicó que en la ley de reajuste del sector público se usa una mala técnica que son las misceláneas, en que son más de 100 artículos en que se ven distintos temas. Según explicó, el artículo 87 establece que para el período comprendido entre el 6 de septiembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024 el numeral cuatro del artículo 2 y los artículos 15, 19 y 52 de la Ley 20.283 (Ley de Bosque Nativo) no regirán respecto de bosques nativos que tengan presencia de especies calificadas de conformidad al artículo 37 de la Ley 19.300.

"Esto es una norma tremendamente preocupante para el medio ambiente. Si nosotros internacionalmente estamos defendiendo el medio ambiente, no podemos a través de una ley miscelánea en la ley de reajuste estar suspendiendo el SBAP (Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas) que es un tremendo logro de este país de, no digo ni siquiera del gobierno del país", sostuvo, pidiendo que la ministra aclare la situación al ser una norma "de contrabando", apuntando a que esto tiene "nombre y apellido: las eléctricas".

Urresti consultó si esta norma es un "traje a la medida" para la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre. Rojas indicó que "es una norma que se le va a aplicar a todos los proyectos que ingresen de aquí hasta el próximo año para que tengan un transitorio que les permita ajustarse a la nueva legislación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas".

Ante la insistencia de Urresti por si beneficia a la megalínea que unirá Antofagasta y Santiago, Rojas recalcó: "A todos los proyectos que ingresen (...)".

Al debate entró la senadora Isabel Allende (PS) quien consultó si se había contemplado esta posibilidad de que efectivamente a partir del momento que ya entra a funcionar la ley del SBAP iban a ver estas nuevas categorías y si esto se puede considerar un retroceso en función de algo que debiera aplicarse.

Rojas replicó que en este aspecto no estuvo considerado hacer ese transitorio y ahora les parece que sí debió considerarse. "Es razonable dar un plazo de un poquito más de un año para que se ajusten. De la misma manera recordemos que el SBAP requiere más de 20 reglamento y tenemos dos años para esos reglamentos. También es razonable que mientras no estén los reglamentos también existe el transitorio, de la misma manera que en general legislamos con legislaciones nuevas que cambian en el fondo la regulación de dar un transitorio para que el sistema completo se adapte. No había estado considerado y por lo tanto se está considerando ahora", argumentó.

Allende retomó el tema más tarde en la comisión. Recalcó que el proyecto Kimal-Lo Aguirre es trascendente para el país, pero -dijo- "el tema es que uno no puede presentar un proyecto si ya hay una ley vigente y después hacer una excepción posteriormente. Creo que la metodología es poco adecuada, fuera además de que esto viene a través de la ley miscelánea".

"Ministra, lo que usted está diciendo es insuficiente, lo entendemos, o sea, no se hizo, no se contempló las transiciones (...) pero hacerlo con posterioridad, cuando ya se presentó el proyecto y se le hace la excepción, es algo irritante y entiendo que eso va a generar bastante ruido y nadie va a garantizar que eso será aprobado", advirtió.

Sin embargo, el senador Matías Walker dijo tiene un matiz de diferencia, ya que "los medios no pueden superponerse a los fines". A su juicio, si Kimal-Lo Aguirre tiene como propósito principal ayudar a materializar la energía renovable y que todo lo que se está hablando no quede en el discurso, y el Ejecutivo que es el encargado de evaluar este tema con la Dipres y Hacienda evalúa que se requiere hacer una transición más allá de las que acordamos la ley del SBAP, me parece válido".

"No es la primera vez que en la ley de reajuste del sector Público se plantea esta norma miscelánea. O sea, en ese sentido, seamos consistentes, se ha hecho en todas las leyes misceláneas", dijo, apoyando la argumentación general planteada por Rojas.

La ministra aclaró que la preocupación viene desde Conaf por el efecto que tienen algunos artículos en la Ley de Bosque Nativo. Una de las ramificaciones es para proyectos que ingresa el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, pero hay otros temas tienen que ver con pequeños propietarios y con otros aspectos también de la Ley de bosque Nativo.

"Esto no es un no está hecho al traje a la medida para para ese proyecto, sino que tiene efectivamente impactos que no fueron previstos correctamente en su momento en la tramitación del SBAP sobre la Ley de Bosque Nativo", lanzó.