Cambio de ciclo: el nuevo impulso para la equidad de género

Cada cambio de mando abre una oportunidad para revisar prioridades y proyectar nuevos impulsos para el país. En materia de equidad de género, el desafío de esta nueva etapa no es volver a instalar la conversación, sino transformar esa conciencia en avances concretos.

Durante la última década, Chile ha avanzado en visibilizar la importancia del liderazgo femenino en el mundo empresarial y en los espacios de decisión. Sin embargo, los datos más recientes muestran que el progreso sigue siendo limitado. El último reporte de indicadores de género en empresas revela que un 32,8% de las compañías aún no tiene ninguna mujer en su directorio, mientras que casi el 40% no cuenta con mujeres en sus gerencias de primera línea, pese a que las mujeres representan cerca del 39% de la dotación laboral.

El talento está presente, pero no está llegando con la misma fuerza a los espacios donde se toman las decisiones.

La experiencia internacional muestra que superar este punto requiere avanzar en tres frentes simultáneos.

Primero, fortalecer la presencia de mujeres en espacios de decisión económica. En Francia, por ejemplo, la Ley Copé-Zimmermann estableció que las grandes empresas debían alcanzar al menos un 40% de mujeres en sus directorios. En menos de una década, la representación femenina pasó de cerca del 10% a más del 45%, demostrando que metas claras pueden acelerar cambios estructurales.

Segundo, abordar las barreras que afectan las trayectorias laborales. En Canadá, la expansión de sistemas de cuidado infantil accesibles y licencias parentales más extensas permitió aumentar significativamente la participación laboral femenina y sostener carreras profesionales más continuas.

Tercero, consolidar ecosistemas de liderazgo femenino. En el Reino Unido, iniciativas como la Hampton-Alexander Review impulsaron metas públicas y reportes periódicos sobre diversidad en las empresas, generando presión reputacional para ampliar la presencia de mujeres en posiciones directivas.

Cada nuevo ciclo de Gobierno abre la posibilidad de profundizar transformaciones que el país ya ha comenzado a impulsar. En un contexto donde Chile busca fortalecer su crecimiento y competitividad, avanzar en equidad de género no es solo una agenda social pendiente: es una forma concreta de aprovechar mejor el talento disponible y fortalecer el desarrollo del país.