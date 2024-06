La fórmula de Zentynel para lograr el primer exit de su portafolio

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“Toda esta historia está llena de anomalías”, dijo el managing partner de Zentynel Frontier Investments, Cristián Hernández, acerca de su inversión en la startup MultiplAI que, tras una fusión, se listará en el Nasdaq convirtiéndose en el primer exit de la firma de venture capital nacida en 2019 ligada a la Fundación Ciencia y Vida.

La primera vez que Hernández y su equipo escucharon hablar de MultiplAI, que desarrolló una tecnología de alta precisión para detección de enfermedades cardiovasculares, fue en 2021.

Se enteraron que Santiago Miriuka, un “conocido cardiólogo de Argentina”, se iba a la Universidad de Cambridge a levantar capital para fundar una startup en genómica y cardiología. Le llamó la atención y quedaron de juntarse. Pero a la reunión llegó Mark Ramondt, un emprendedor de Países Bajos radicado en Sudamérica, quien en “perfecto acento argentino”, le contó la historia.

Ramondt había sido paciente de Miriuka. Era sano, corría maratones, pero “tenía una condición extraña”. Tras detectarle problemas al corazón “brutales”, le hizo estudios genéticos basados en muestras de sangre, que arrojaron que pertenecía a una población de altísimo riesgo. Así se transformó en su doctor de cabecera, lo operó y “logró salvar y corregir su condición”.

Ramondt pensó en llevar su diagnóstico a una solución que fuera accesible para más personas. Tras varias conversaciones con Miriuka, decidieron fundar MultiplAI. “Todo a raíz de un caso real y una relación paciente-doctor”, afirmó Hernández.

Cambridge y la inversión

La startup buscaba desarrollar una tecnología para detectar enfermedades cardiológicas en base al ARN (ácido ribonucleico que posibilita la síntesis de proteínas) tomado de muestras de sangre.

“Hacer análisis de ARN es muy complicado y delicado. Tiene que ser rápido, entonces decidieron aplicar inteligencia artificial y machine learning para acortar los tiempos”, comentó Hernández.

En Inglaterra, los fundadores de MultipAI se instalaron en el corazón de la biotecnología de Cambridge, al lado de Ilumina, una de las empresas más importantes del mundo en secuenciación genómica. Su brazo de capital de riesgo, Ilumina Ventures, los seleccionó para ser incubados. “Les daban acceso a máquinas para hacer los análisis e interpretaciones de resultados con IA”, dijo Hernández.

Lo que hace 10 meses parecía una “locura”, estaba tomando forma. Ahí, en 2021, el equipo de Zentynel decidió invertir. Luego de “un profundo due dilligence”, Zentynel lideró la ronda de US$ 3 millones de la startup a través de su fondo Zentynel Fund I.

“Compartimos term sheet (documento legal que establece los términos de la inversión) con un gigante de la industria, nos piden que la lideremos porque ahora venía el tema de los ensayos clínicos para testear la tecnología, los que era mejor hacer en Latinoamérica por costos”, comentó.

Con la inversión, Zentynel entra al directorio de la firma y se vuelcan de lleno a los ensayos clínicos. El 90% del equipo de MultiplAI tuvo que volver a Argentina para conducir las pruebas.

“Es un negocio de altísimo riesgo, que apuesta a esa idea brillante, que si funciona va a ser monstruosa”, afirmó Hernández.

Contó que para validar la tecnología necesitaban números “abrumadoramente gigantes”.

“Para que esto funcionara necesitábamos conseguir 6 mil pacientes en diferentes condiciones y enfermedades. Mucha data para tener una propuesta de valor para ver la sangre, analizar, detectar riesgo y corregir”, dijo Hernández.

Fusión y al Nasdaq

El proceso avanzaba rápidamente. Ya habían logrado desarrollar un kit de diagnóstico para una enfermedad cardiológica que había sido aprobado en Europa y ad portas de registrarse en Estados Unidos cuando a la startup y sus inversionistas les tocan la puerta hace unos nueve meses.

Se trataba de un Héritas, un “actor clásico” de la industria de estudios genómicos de la región. Venían con una oferta. “Escucharon, porque habían inversionistas comunes”, dijo Hernández. Sin embargo, no era una oferta para adquirir MultiplAI, sino para fusionarse y listarse en el Nasdaq en Estados Unidos.

“Las negociaciones no fueron sencillas. No era algo tradicional y no era una vía rápida de liquidez”, comentó Hernández.

Explicó que Héritas no tenía “tanta caja” para adquirir la startup, pero para la fusión tenía una ventaja: era un actor relevante y posicionado en la región. “Entonces dijimos que valía la pena intentarlo”, dijo Hernández.

Hace dos meses se selló la fusión, donde la nueva empresa llamada OmnigenicsAI será adquirida este año por APx, un SPAC (Compañía con Propósito Especial de Adquisición).

“Es una operación de alto riesgo”, dijo Hernández, “pero quedaríamos satisfechos si logramos cuadruplicar nuestra inversión”.