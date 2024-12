MAS Pitch reunió a más de 1.000 actores del ecosistema de startups

El momento estelar de MAS Pitch 2024 fue al cierre, protagonizado por el diálogo “cara a cara” entre el presidente de Latam, Ignacio Cueto, y el CEO y cofundador de NotCo, Matías Muchnick.

La conversación estuvo marcada por el significado del éxito, las metas, los desafíos y formación de equipos en el camino de emprender desde una empresa consolidada, como la aerolínea, y una startup unicornio valorizada en más de de US$ 1.500 millones, como la foodtech.

“Todo el mundo quería ser fundador y no necesariamente quieren resolver un problema grande”, dijo Muchnick. “La gente pensaba que ser fundador era extraordinario y glamoroso. Emprender es empezar con un nivel de pasión estratosférica porque se pasa muy mal cinco años seguidos”, agregó.

Muchnick afirmó que este año en particular ha sido desafiante y que siguen buscando ser una compañía rentable y sustentable financieramente. “La razón de por qué no me he ido de Chile es porque quiero alcanzar la rentabilidad acá y en Argentina, las operaciones más grandes”, comentó.

Por otro lado, Cueto señaló que la reestructuración de Latam a través del Capítulo 11 de Estados Unidos fue “durísima” y que, antes de la pandemia del Covid-19, la compañía iba bien, pero que de un minuto a otro tuvieron que “estacionar” su flota de 332 aviones y se perdió un patrimonio de US$ 1.500 millones. “Te golpea, pero lejos de noquearme”, dijo.

Para finalizar, ambos se preguntaron dónde veían cada uno a su respectiva empresa en un plazo de cinco años.

“Tenemos la oportunidad de ser la compañía de tecnología de consumo masivo más grande de todo el mundo. Tenemos todo para serlo”, dijo Muchnick.

“Volando alto y disfrutando”, remató Cueto.