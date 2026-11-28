El caso firmas en el honorable Senado de la República me recuerda esos tropezones en la vida donde, en vez de caer de una vez, uno lo hace en cámara lenta, buscando apoyo en lo primero que encuentra cerca. Al final, se terminan pasando a llevar esos apoyos circunstanciales, la caída se vuelve inevitable e, impajaritablemente, todo termina en un deshonroso guatazo tan vistoso como espectacular. Habría sido mejor caer de golpe, pero ya era tarde.

Será la justicia la que determine si aquí se configura el delito de falsificación o de abuso de firma en blanco. De que el hecho ocurrió no hay duda alguna, aunque seguramente los responsables argumentarán que no hubo perjuicio tras el mal uso de las rúbricas de Espinoza y Órdenes. Tampoco cabe duda de que la debacle moral de este comportamiento por parte de los jerarcas del Partido Socialista es total. Buscar subvertir los acuerdos democráticos en el Senado mediante maniobras de baja estofa para luego intentar culpar a otros y, a la pasada, normalizar la práctica provoca un daño grave a nuestra institucionalidad. ¿Cómo se le va a pedir un comportamiento ético al ciudadano de a pie si, mientras tanto, conspicuas autoridades del país se revuelcan en el fango del todo vale?

Lo curioso de este episodio es que uno pensaría que las acciones de Castro y Vodanovic provocarían el más amplio repudio de sus pares. Pero el silencio ha sido atronador. Los políticos, siempre dispuestos a golpearse ante los medios y la ciudadanía de forma inmisericorde frente al menor desliz, en esta ocasión misteriosamente han optado por guardar la total compostura. Es sintomático que haya sido un outsider como el senador Carter quien levantara la voz inicialmente para denunciar estos hechos; después de eso, salvo unos ajustes de cuentas esperables entre el PPD y el PS, la tónica ha sido un respetuoso y particular sosiego.

La derecha y el Gobierno se han beneficiado sacándole foco a la acusación constitucional contra el ministro de Justicia. Sin embargo, su mutismo no se debe a que sean grandes estrategas -como largamente sabemos-, sino a que los senadores del PS muy opositores serán, pero antes que eso son parte del club. Un club del cual forman parte todos los políticos y en el que huelen bien que deben protegerse ante cierto tipo de desgracias, pues hoy por ti, mañana por mí. No es momento de golpear al adversario caído, porque seguramente no son pocos los cadáveres en los clósets.

Con este tipo de comportamientos, la brecha entre la ciudadanía y su dirigencia sólo se ensancha. Las costuras de nuestra democracia quedan expuestas frente a un público que ve cómo el rasero que se le aplica al ciudadano común no es el mismo que rige para los políticos. No nos quejemos después cuando aparezca un caudillo populista con su escoba a barrer con todas las componendas. Ese día, cada vez más cercano, habrá copiosas lágrimas en el club.