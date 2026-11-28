Con un alza del gasto de 1,7%, la menor en tres décadas, el Ejecutivo despachó la Ley de Presupuestos 2027 cuatro días antes del plazo. Detrás hubo una negociación en bloque, un almuerzo sorpresa del Presidente con los técnicos de la Dipres y un ministro de Hacienda que logró conseguir hasta votos comunistas merced a un acuerdo que dejó heridos de lado y lado. Ahora le espera otro desafío urgente: que las cifras empiecen a acompañar el relato. El calendario estadístico juega en contra del Gobierno ya que mira hacia atrás y en el ministerio reconocen que convivirán con malos Imacec hasta enero, pero con la publicación de malas cifras hasta marzo... demasiado tiempo para el objetivo de elevar las expectativas.

Era el primer Presupuesto del gobierno de José Antonio Kast y el debut de Jorge Quiroz al frente de la ley más compleja del año. Desde antes de que el proyecto ingresara al Congreso, a fines de septiembre, las señales anticipaban una tramitación cuesta arriba: un alza del gasto mínimo, cercana a 0%, en medio de una estrechez fiscal que no daba margen. Y en el mundo político se repetía la duda de si un economista de convicciones liberales duras, con fama de poco dado a la transacción, tenía la muñeca para sacar adelante una negociación así.

Estaba muy presente la saga del proyecto de Reconstrucción. Por un lado, el hito de haberlo aprobado. Pero por otro, la interrogante de si los choques de entonces con la oposición pesarían esta vez, máxime si al mismo tiempo el Gobierno tenía que conseguir votos para aprobar los US$ 25.600 millones de endeudamiento extra.

En su equipo sabían que lo veían desde fuera como el responsable del bencinazo, de la baja de impuestos corporativos, y castigado en las encuestas. Las mediciones internas en La Moneda han arrojado además que parte del rechazo a la gestión del Gobierno le pone el rostro del ministro.

El desenlace fue otro. Cuatro días antes de que venciera el plazo, el Presupuesto quedó aprobado y con una mayoría amplia, que en el artículo de endeudamiento incluyó votos que van desde la bancada republicana hasta el Partido Comunista. ¿Cómo se llegó ahí?

La apuesta: un solo paquete

El punto de partida fue una cifra que en Hacienda repiten como advertencia: si se hubieran acogido todas las solicitudes de los ministerios, el gasto habría crecido entre 10% y 15%. El Ejecutivo se planteó un rango de entre 0% y 1%, y en las conversaciones con la Dirección de Presupuestos (Dipres) se llegó a 1,5%, la cifra que se presentó al Congreso con foco en eficiencia y priorización. Según el registro que maneja Hacienda, es la expansión más moderada con que se ha presentado una Ley de Presupuestos. “Hay una frontera de gasto que no nos podemos sacar porque estamos en una situación de déficit fiscal crónico”, explican las fuentes.

Por tanto, la consigna era doble: asignar los recursos a los programas donde de verdad se necesitan y, al mismo tiempo, buscar los acuerdos que viabilizaran que el paquete completo saliera adelante. En Hacienda sabían que una cifra tan baja iba a generar presiones para subirla en el Congreso, y que alguna reasignación o incremento sería inevitable.

Pero lo que en el ministerio consideran más novedoso no fue la cifra, sino el método. En Teatinos 120 describen el procedimiento de tramitación como uno de los más engorrosos del Estado: cinco instancias -subcomisiones, comisión especial mixta, Sala de la Cámara, Sala del Senado y comisión mixta- donde prácticamente se discute cinco veces lo mismo. Y la experiencia mostraba que casi todos los presupuestos terminan con un protocolo de acuerdo en el Senado.

La decisión fue asumirlo desde el comienzo. En vez de pelear partida por partida, el equipo de Quiroz optó por agrupar todas las prioridades en un solo paquete y llevarlo como gran acuerdo a las instancias más avanzadas. Sabían, por ejemplo, que el programa Yo Elijo mi PC iba a terminar repuesto, pero prefirieron no desgastarse en esa pelea por separado. “No fue una estrategia de negociación de andar con cosas chicas”, dicen en Hacienda.

Hubo, eso sí, nudos que se desataron antes. Lo relativo a gobiernos regionales y organismos autónomos se resolvió en la Comisión Mixta la primera semana de noviembre, en un acuerdo que reunió a la senadora Yasna Provoste, al senador Javier Macaya, a Rodrigo Mundaca en representación de los gobernadores y al propio Quiroz. El resto se zanjó en el Senado, en un acuerdo que, según Hacienda, resolvió el 98% del Presupuesto. Allí se aprobó también el artículo tercero, que autoriza el endeudamiento, como parte del mismo pack y que era sobre el cual había más temor que se quedara entrampado.

El almuerzo sorpresa

La preparación tuvo también una dimensión interna. La Dipres llegaba a este proceso golpeada y con la moral “bajísima”, reconocen en Hacienda. Quiroz se puso como objetivo recuperar el prestigio institucional de la Dipres, y el regreso de José Pablo Gómez como director fue parte de esa apuesta.

En ese contexto se produjo un episodio que no trascendió. Los últimos días de septiembre, antes de iniciar el trámite, se organizó un almuerzo en Hacienda con el ministro, el director de Presupuesto y todos los sectorialistas de la Dipres. Sólo Quiroz sabía que llegaría un invitado más: el Presidente Kast. Muchos de esos funcionarios nunca habían visto en persona a un mandatario.

Kast les agradeció su trabajo institucional, no el de hacer política.

Negociar con la izquierda

Lo que ha sacado más chispas políticas son las negociaciones de Quiroz y su gente con parte de la oposición: mientras ésta pujaba para revertir recortes en diversas áreas sociales y simbólicas, el Ejecutivo necesitaba un quórum de Ley Orgánica Constitucional para aprobar el mayor endeudamiento público. El acuerdo dejó una estela de molestia en sectores de derecha e izquierda que quedaron offside.

Como en el megaproyecto Hacienda no pudo avanzar mucho con el PS, ahora optó por el otro gran bloque opositor en el Senado: el Comité Unido, DC, PPD, PC, FA, FRVS e independientes. Lo preside Provoste y de uno u otro modo Quiroz iba a terminar negociando con ella.

A la senadora también le tocó -gracias a una moneda al aire que despejó un empate- encabezar la cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos: Educación, Gores, Vivienda, Cultura, Servel, Interior y otros. En Teatinos siempre pensaron que ahí estaba uno de los tramos más difíciles. Pero otros más fogueados del bando gobiernista saben que con Provoste más vale entenderse bien. Uno de los que le sugirió a Quiroz no perderse en eso fue el senador Macaya. El biministro Claudio Alvarado también tiene kilometraje en eso.

Buena parte de las tratativas y cesiones que hizo Quiroz con tal de que el Senado le aprobara la deuda tuvieron que pasar por la senadora DC y por su Comité Unido, comunistas incluidos. Eso es lo que llevó a la consiguiente votación del complejo artículo de los US$ 25.600 millones en la sala: respaldaron senadores republicanos, UDI, RN, Evópoli, Demócratas, DC, PPD y el PC, con nombres como Daniel Núñez, Karol Cariola, Fabiola Campillai, Esteban Velásquez, Francisco Huenchumilla e Iván Flores.

Los votos en contra vinieron del Frente Amplio y del PS.

Como en la cuarta subcomisión mixta estaba Cultura y por tanto los sitios de memoria, reponer los dineros que inicialmente se les iban a recortar fue uno de los puntos a negociar -fundamental para la oposición- a cambio del apoyo a la deuda. La senadora Cariola también trató con Quiroz y se involucró más en los temas de salud; el senador Núñez, en materias de pensiones.

Como sabemos, la negociación llevó a que Quiroz concediera -entre otros puntos- lo de los sitios de memoria, los US$ 160 millones al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), asegurar los dineros para la Ley Ricarte Soto y mejorar el financiamiento para diversas prestaciones de Salud.

El pacto indignó en el Partido Republicano. Sus parlamentarios reclamaron al ministro y a su equipo, cuentan en Teatinos 120. En el colectivo dicen entender el acuerdo tanto como comprenden... que el mandatario le haya rendido honores a Ho Chi Minh. Pero les irrita que no les hayan avisado. Los votos republicanos “van a estar siempre para defender al Gobierno. Pero tenemos que al menos tener pisos mínimos de comunicación”, reclaman.

Hacienda les dio trato: se indicó para que los sitios de memoria tengan un registro de funcionarios y empresas contratadas, para atender sus quejas -y la de la UDI- contra un supuesto uso político. Pero cuando el martes Quiroz y parte de su equipo almorzaron con la Comisión Mixta de Presupuestos en el comedor de la Presidencia de la Cámara, el diputado republicano Agustín Romero se marginó en protesta.

En la otra esquina, a la senadora Beatriz Sánchez (FA) no le hizo sentido el acuerdo. Pensaba que si se trataba de la deuda, correspondía otra negociación y que los sitios de memoria de todas formas iban a tener votos, que para qué incluirlos. Y tampoco quería deberle nada a Quiroz. Hay versiones que narran que en el Comité Unido le dijo de frentón a Provoste que no tendría su voto.

El episodio dejó cola en el colectivo opositor. En el PC se insiste que lo pactado fue en “espacios de diálogo institucionales” que abrió la presidenta del Senado, Paulina Núñez; que resulta casi burdo que se pretenda desconocer y desmarcarse de eso; que por tanto no se negoció por el lado ni tampoco hubo “cocina”. Agregan que el PC desde un inicio se opuso a diversos aspectos de la tramitación.

Hacienda subió a su cuenta de Instagram un reel cuando el Senado despachó el Presupuesto a tercer trámite: una secuencia de senadoras y senadores de diversos sectores agradeciendo a Quiroz en sus intervenciones en sala.

Cuando la senadora Sánchez vio en el video una foto fija suya y un audio de Diego Ibáñez (el otro senador FA) no le gustó nada. Le pidió a Segpres que se retiraran ambas menciones. Hacienda accedió y subió otra versión, sin los frenteamplistas.

Al final de la tarde del miércoles Quiroz agradeció también a “partidos que no son del Gobierno pero que de modo constructivo estuvieron para los acuerdos”. Hubo veteranos asesores de oposición que mientras lo miraban decir eso comentaban que “entró un Quiroz en marzo y salió otro”.

Es lo que dice su gente: que sus adversarios se quedaron con “el de marzo”, el que no conocía bien el Estado, que no había tenido jefes y acostumbrado a que le hicieran caso seguido, y que ya han pasado ocho meses. Que ha sacado lecciones políticas como en esta negociación y que le queda por aprender. Otra cosa es que no disimule cuando algo no precisamente le encanta… como en la imagen de cierre del acuerdo con los camioneros.

En Hacienda tienen la impresión de que se lleva bien con la senadora Cariola. Y el dato de que el padre de Quiroz fue profesor de Provoste en la Universidad de Playa Ancha fue más bien circunstancial que incidente, comentan otras voces. Para ella, por lo que se sabe, eso no pesó tanto y más relevante fue otro aspecto: que por dura que sea la negociación, rescata -hasta con agrado, le han oído- poder negociar con alguien que toma decisiones y no con alguien que no tiene piso.

Las críticas sobre el escaso manejo político de Quiroz lo acompañaron durante toda la tramitación. Pero en su entorno sostienen que esa imagen no le hace justicia. Su pensamiento económico es el de un liberal clásico: cree en el libre mercado, en la destrucción creativa de Schumpeter y en Friedman; en bajar impuestos, reducir permisos y mantener un fisco ordenado, convencido de que esa es la receta para que los países crezcan.

Quiroz en la testera

En Hacienda insisten en que cada definición se tomó en coordinación con el Presidente y el Comité Político, con permanentes reuniones y contacto telefónico. El miércoles en la mañana se volvieron a juntar antes de la última jornada de tramitación en el Senado.

A diferencia de lo ocurrido en el proyecto de Reconstrucción, la gente de Quiroz recalca que “el responsable de sacar adelante el Presupuesto es el ministro”. La negociación fue suya, desde la testera y hasta las 7 de la mañana, con el respaldo de un equipo de la Dipres que, reconocen, trabajó siempre tras bambalinas. Segpres, por ejemplo, solamente colaboró en cuestiones muy puntuales.

La complejidad aumentó porque la discusión coincidió con varios cisnes negros que aparecieron en el camino: el alza de las bencinas, el paro de los camioneros y la acusación constitucional contra el ministro Rabat. En Hacienda aseguran que se administraron por cuerdas separadas, aunque admiten que hubo momentos en que los temas se cruzaban y tironeaban la agenda, pero insisten en medir por resultados.

Lo que quedó en la ley

Tras la negociación, el gasto terminó creciendo 1,7%, dos décimas más que lo presentado. “Totalmente razonable”, dicen en Hacienda, donde subrayan que sigue siendo el menor incremento en 30 años. Las prioridades del Gobierno se mantuvieron: Defensa crece 6,8%, con un aporte extraordinario de US$ 100 millones al fondo de capacidades estratégicas; Obras Públicas suma una cartera extraordinaria de $ 375.850 millones en 241 contratos orientados a generar empleo; Salud sube 4,6% y Vivienda 5,8%, con 166.233 subsidios. En Hacienda destacan además que, a diferencia del año pasado, nadie ha cuestionado la proyección de ingresos. Recuerdan que hace 12 meses el debate giraba en torno a un reajuste del sector público sin financiamiento, a un faltante cercano a US$ 800 millones y a la advertencia del FMI de que los ingresos estaban sobreestimados. Para el equipo económico, el trabajo técnico de la Dipres fue esta vez “intachable”.

Lo que viene: mostrar cifras

Pasado el Presupuesto, la agenda de Quiroz no se despeja. El proyecto de mercado de capitales (MK4) retomó su tramitación en el Senado y la meta es despacharlo antes del 31 de diciembre. Si se cumple, en Hacienda aspiran a cerrar el primer año de gobierno con dos de las reformas económicas más importantes de los últimos 15 años: la Ley de Reconstrucción y el MK4. Si miramos hacia atrás, ambas salieron antes de que Felipe Larraín alcanzara siquiera a ingresar su reforma tributaria en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.

Ahora queda llegar a acuerdo para el reajuste del sector público y en diciembre debería ingresar la reforma al Estatuto Pyme. Hoy, explican, el salto al régimen general es tan abrupto que desincentiva crecer; la propuesta es una transición gradual. La idea es que su discusión arranque en enero, considerando que febrero no hay actividad legislativa.

Pero el desafío mayor es otro: que las cifras empiecen a acompañar el relato. ¿Cuándo se verán las señales en los indicadores habituales y se disipará la sensación de estancamiento? El calendario estadístico juega en contra del Gobierno ya que mira hacia atrás: las cuentas nacionales del 18 de noviembre aún retrataban julio, agosto y septiembre, y este viernes se conoció la cifra de empleo del trimestre agosto-octubre, que se empinó a 10%. En el ministerio reconocen que convivirán con malos Imacec: el de octubre traerá una caída de 10% en minería y el primero relativamente limpio de ese efecto será el de enero de 2027, que se conocerá el 1 de marzo.

Por esta razón su apuesta es adelantarse con datos en tiempo real. Por eso están armando una unidad de microdatos económicos que procesará información de boletas electrónicas del SII, importaciones de Aduanas, crédito y venta de viviendas y todos los datos que muestren el movimiento de la actividad.

Y el sector que más muestran como ejemplo de repunte es la construcción. Impulsada por la Ley de Reconstrucción, la eliminación del IVA a la venta de viviendas por 12 meses, el DFL 2 y la ampliación de los Fogaes, el sector ha logrado recuperar 42 mil empleos en cuatro meses (+6%), inicios de obra 70% sobre el año anterior, un alza de 25% en la inversión proyectada en el catastro de la CBC, créditos hipotecarios a 40 años y un stock de viviendas que, al ritmo actual de ventas, se agotaría en 29 meses y no en 60. A eso se suma la modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción: aunque fue impugnada ante el Tribunal Constitucional, una de sus medidas centrales, el cambio de densidad a 2,8, quedó fuera del reclamo.

El problema es el calendario: el Banco Central publicará las cifras del cuarto trimestre recién en abril. Por eso, el próximo 3 de diciembre, en el Encuentro Regional de Empresas (Erede), Quiroz debería comenzar a instalar el relato de que las reformas ya se están traduciendo en mejores cifras. Ganada la pulseada del Presupuesto, su siguiente batalla es convencer de que la reactivación ya empezó, porque sabe que la clave del repunte también está en las expectativas.