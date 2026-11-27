¿Qué pasa cuando un empresario de trayectoria larga y un emprendedor conversan solos en un escenario? El 2024 lo hicieron Ignacio Cueto -presidente de Latam- y Matías Muchnick -fundador de NotCo-. En 2025, fueron el socio de Falabella José Luis Del Río y el CEO de Fintual Pedro Pineda. Esta semana, en un nuevo DF MAS Pitch, fue el turno de Fernando Larraín, presidente de LarrainVial, y Tomás Bercovich, CEO de Global 66. Este es el resultado de ese experimento.

Serio. Concentrado. Fernando Larraín -presidente de LarrainVial, empresa que fundó su abuelo hace 91 años- está en uno de los costados del escenario. Sabe que subirá en pocos minutos más. Le arreglan el micrófono que va sujeto a su oído derecho. Viste chaqueta gris clara, pantalones oscuros, mocasines. Y camisa blanca, que luego de terminado todo esto dirá que no es un detalle casual.

Poco después se para a su lado Tomás Bercovich -cofundador y CEO de Global 66-, con quien va a conversar en un momento en el escenario. Serán sólo ellos dos, sin entrevistador. Bercovich está con jeans y polera negros, zapatillas blancas. Los lentes de sol colgados en un bolsillo del pantalón. También le instalan el micrófono. Para distenderse un poco, le muestra a Larraín algo en su celular. Ambos sonríen. Suben al escenario a las 19:35.

“Soy albo de corazón”

Parte Bercovich. Cuenta que con Larraín se conocieron hace algunas semanas. Que han tenido dos almuerzos: primero en Global 66, luego en LarrainVial. “Fernando es una persona bien reservada”, comenta el CEO de la fintech. Y le da enseguida el pase para que cuente su historia con el banco de inversión.

“Yo vengo de la época de cuando los corredores de Bolsa gritaban en rueda. Desde Larraín Vial, en esa época de 28 personas, decidimos formar un banco de inversión. Y partimos básicamente apostando porque había un ente que se llama el mercado de capitales, que como no tiene presencia física cuesta mucho de identificar. Es una gran institución que tiene Chile -dice Larraín-. Es un gran secreto de este país que al lograr unirse con empresarios destacados como tú (indica a Bercovich) pero hace 40, 30, 20 años, porque don Horst Paulmann o Nicolás Ibáñez no eran distintos a ti hace 20 años”. El aludido agradece la comparación.

“Ellos establecieron una relación con un mercado de capitales muy profesional, una buena infraestructura, con buenos reguladores, con un Banco Central sólido -continúa Larraín- que permitió a empresas chilenas pegarse el salto y salir de Chile… Hasta 1990 en Chile, comprar dólares y tener dólares en el bolsillo era un delito. Imagínense lo que era invertir fuera del país. Había un señor llamado Andrés Navarro, que era el único que lo había logrado. ¿Y tú partiste en Londres, no?”.

"Hasta 1990 en Chile, comprar dólares y tener dólares en el bolsillo era un delito. Imagínense lo que era invertir fuera del país. Había un señor llamado Andrés Navarro, que era el único que lo había logrado. ¿Y tú partiste en Londres, no?”, dice Larraín.

Responde Bercovich: “Partimos dos chilenos que habíamos emprendido en Chile y un día llega la idea del mercado fintech que estaba partiendo entre Silicon Valley y Londres. Estamos en 2016, 2017. Cristóbal (Forno) me dice que nos vayamos a Londres a construir lo que hoy es una cuenta global. Partimos, nos sentamos en un cowork y empezamos a trabajar, que era escribirle por LinkedIn a alguien para tratar de juntarnos y conocer nuestra empresa. Nos fue pésimo. Tuvimos 15 contratos en vías de firma, no logramos firmar ni uno. Hicimos una página web muy simple en dos semanas, que hoy con IA se podría hacer en un par de horas, que se llamó Transferenciaperu.com para mandar plata de Chile a Perú, y empezamos a hacer marketing de guerrilla para tratar de que alguien transfiriera y creyera en nosotros. Eso poquito a poquito empezó a crecer, y ya cuando teníamos algo andando logramos firmar un partnership con una startup de Singapur que creyó en nosotros, o no le quedaba más negocio, y ahí abrimos Global66. Emprender en un país que no es el de uno tiene un desafío diferente”.

“Nosotros representamos, Tomás, a la industria de servicio. Chile es un país que está acostumbrado a exportar, pero servicio es distinto”, dice Larraín. Y cuenta un ejemplo que ocurrió en Colombia, cuando hacían marketing de Larraín Vial. Recurre a un acento colombiano y cuenta: “Un cliente me dice: ‘Doctor, ¿y usted cuántos kilómetros tiene asfaltados?’. Digo, ‘¿por qué me está preguntando de asfalto este hombre?’; y él me dice: ‘Se lo digo por lo de vial, será por vialidad, ¿verdad?’. Entonces uno tiene que partir explicando qué es lo que hace. No te conoce nadie. En Chile, LarraínVial es un mundo conocido; hicimos la salida a bolsa de Blanco y Negro, lo cual nos hizo muy populares”. Y confiesa: “Soy albo de corazón”.

La experiencia de instalarse en otro país, partir el negocio de cero, se lo pregunta directamente a Bercovich. El CEO de Global66 da una mirada optimista: que las fintech a nivel mundial tienen menos del 5% de participación del mercado completo de servicios financieros.

- Ahora, tú estás regulado en Perú, en Colombia… - interviene Larraín.

- Es que la única manera de construir una empresa sólida en la industria financiera es haciendo las cosas by the book, como dicen los gringos -señala Bercovich-. Y eso implica regularse. En Europa han salido un montón de fintechs porque existe lo que se llama un passport regulatorio: sacas una licencia en un país y ofreces servicios en prácticamente toda Europa. Eso en Latinoamérica, obviamente, no existe. Nos toca ir país por país.

"Es que la única manera de construir una empresa sólida en la industria financiera es haciendo las cosas by the book, como dicen los gringos -señala Bercovich-. Y eso implica regularse".

MK4 y el optimismo

“Te tengo una pregunta”, anuncia Bercovich y mira a Larraín. “A ver”, responde él, alerta. Se lanza el CEO de la fintech: “Hace algunos años se crearon empresas increíbles, Falabella, Latam, Cencosud. Y yo veo que hay un gap de algunas décadas, donde han salido algunas empresas buenas, por supuesto, pero nos falta. ¿Qué tenemos que hacer los emprendedores de mi generación y quizás un poco más abajo para lograr ser algún día los próximos Latam?”

- En Chile hay un crecimiento económico impresionante, con lo cual en muchos sectores pensar en duplicar la compañía en dos años, pensar que era necesario aumento de capital era absolutamente justificado y necesario -señala Larraín-. Y el sistema bancario tiene sus restricciones, tiene su tamaño y por consiguiente, por convencimiento, por desesperación, algo habremos hecho bien también los que trabajamos en el mercado de capitales. Se produjo ahí, como dirían en el mundo del vino, un maridaje entre un mercado de capitales chileno que entendió estos negocios y unos empresarios que son unos cañones.

Larraín se entusiasma: “Cuando la historia económica de Chile se escriba, el señor Cueto, que estuvo sentado aquí (en 2024) es un cañón. Pero Nacho no sólo es un cañón, sino una persona que perdió el 100% de su patrimonio y partió de nuevo y estaba aquí muerto de la risa. Es gente con mucha capacidad, con mucha visión, con equipo humano impresionante y presentaron proyectos muy atractivos. Yo siento que el mundo startup, por distintas razones, se ha vinculado mucho con el mundo exterior fuera de Chile y menos con Chile.

“Cuando la historia económica de Chile se escriba, el señor Cueto, que estuvo sentado aquí (en 2024) es un cañón. Pero Nacho no sólo es un cañón, sino una persona que perdió el 100% de su patrimonio y partió de nuevo y estaba aquí muerto de la risa. Es gente con mucha capacidad, con mucha visión", dice Larraín.

- Pero había una...- empieza a explicar Bercovich.

- Había una restricción regulatoria muy alta- completa Larraín-. Pero ahora viene la Reforma del Mercado de Capitales 4 que nos va a dejar, porque parece que va a ser aprobada, en un pie extraordinario para que una empresa como la tuya se abra en Chile, se vincule con el mercado de capitales de distintas maneras y levante el capital necesario para que puedas multiplicarte por muchas veces.

- Explícanos por qué- pide Bercovich.

- Las restricciones formales vienen de que Chile fue pensado para otra época, no podíamos invertir afuera, nadie se quería abrir en bolsa, etc. Por ejemplo, para abrirse en Bolsa la empresa no podía tener en los últimos tres años pérdidas. Cosas de ese estilo que hacen todo el sentido del mundo en la década del ‘80. Eran formalidades que hacían muy caro para una empresa no tan grande abrirse. Dicho eso, se abrieron muchas empresas pequeñas, por ejemplo Besalco, una gran constructora, que era una empresita cuando sale a Bolsa. La buena noticia es que, yo por lo menos, lo veo como como una oportunidad hoy día, porque el mercado se está abriendo y yo creo que vamos a tener un boom muy atractivo. Espero que tú seas de los primeros en abrir.

- Quizás lo hacemos juntos...

- No vamos a salir gratis de esta conversación- dice Larraín, y se ríe con la frase.

Pronto vuelve al tema: “Son puras cosas simples que durante 15 años no se hicieron. Vaya uno a saber por qué… Pero lo concreto es que el ministro Quiroz lo ha llevado al nivel de reforma estructural y yo pienso que va a tener un impacto muy importante. Está contando además con mayorías parlamentarias bien abrumadoras, así que yo estoy muy optimista al respecto”.

"Pero ahora viene la Reforma del Mercado de Capitales 4 que nos va a dejar, porque parece que va a ser aprobada, en un pie extraordinario para que una empresa como la tuya se abra en Chile, se vincule con el mercado de capitales de distintas maneras y levante el capital necesario para que puedas multiplicarte por muchas veces", señala Larraín.

Industria sofisticada

Bercovich dispara una nueva pregunta: “¿Cómo crees va a evolucionar la industria financiera en los próximos años?”

Larraín responde: “La industria financiera chilena es súper sofisticada. Yo creo que tu empresa es súper sofisticada. Una empresa como la tuya que puede existir en un país como el nuestro, exige un ecosistema, una serie de cosas que permitan que una empresa como esa sea operativa. ¿Qué nos falta? Nos falta crecimiento económico ¿Qué nos falta? Nos faltan proyectos. Las empresas no van al mercado de capitales porque no tienen en qué invertir esa plata. Esa es la verdad. Tú estás en un sector que está creciendo muy fuerte, pero hay otros sectores que no están creciendo… Mi definición de empresario es una persona que tiene más proyectos que plata. Así que yo a Tito (Héctor Gómez, presidente del Grupo Sable, que estuvo antes en el escenario) no le quiero preguntar, pero estoy seguro de que tiene más proyectos que plata y eso que tiene harta plata. ¿Y si te pregunto a ti qué pasaría si te paso tanta plata?

- Primero quizás podemos sacar una licencia bancaria, porque Chile es el tercer país con el requerimiento capital más grande del mundo para ser un banco. O sea, en un país de 20 millones de personas necesitamos US$ 45 millones para constituir un banco.

- ¿Tú crees que por eso no ha llegado Revolut a Chile, por ejemplo?- pregunta Larraín.

- En parte, porque dices un mercado de 20 millones de habitantes, necesito US$ 45 millones… o sea voy a México, a Brasil, a Colombia, a Perú, a Argentina; que es lo que han hecho. Creo que ahí tenemos un gap. Lo que yo creo que va pasar en la industria los próximos años, primero se va a volver agéntica. En Global66 ya tenemos empresas y personas operando con agentes. Eso se va a volver una realidad. Van a venir los pagos en tiempo real, no sólo a nivel local, como los tenemos en Chile hace muchos años, ya que países como Brasil y Colombia se están poniendo al día; vamos a tener pagos en tiempo real en todo el mundo con stablecoins que ya procesan más que Visa y MasterCard juntos. Entonces está dando botes qué regulador va a tomar la delantera y va a hacer licencias ad hoc para que se vengan empresas extranjeras. Pero para eso necesitamos proporcionalidad en la licencia bancaria. Es ridículo que un banco que está partiendo necesite US$ 45 millones para partir.

Bercovich deja de hablar y mira una pantalla frente al escenario, que marca el tiempo que resta de conversación. “Oye, nos quedan cuatro minutos… esto nos está acusando” le dice a Larraín. “Ah, pero nos están dado más tiempo”, agrega.

Entonces mira a su interlocutor y le propone hablar de los momentos más dolorosos de cada uno en sus empresas. En el aire se respira que habrá confesiones.

"Chile es el tercer país con el requerimiento capital más grande del mundo para ser un banco. O sea, en un país de 20 millones de personas necesitamos US$ 45 millones para constituir un banco", comenta Bercovich.

La reputación

La pregunta de Bercovich queda un breve momento flotando en el aire: “¿Cuáles han sido los momentos más duros de tu carrera?”

- ¿Quieres empezar tú?- le propone a Larraín.

- Empiezo yo, por viejo. Lo más duro de la industria financiera para nosotros siempre son los temas reputacionales. Somos una industria en la que dependemos de la confianza, y los temas reputacionales afectan la confianza; y por consiguiente pueden matar nuestros negocios. Hay que dar la cara, hay que responder, hay que ir al frente y se duerme mal. Pero en el día a día lo más duro es que nosotros somos una industria donde no hay máquinas. Las máquinas son la gente...

Larraín interrumpe su respuesta y le dice al CEO de Global66: “Yo fui a tu oficina. Muy bonita tu oficina”. Bercovich le agradece. Larraín retoma: “Tienes una oficina espectacular. Creo que a don Juan Cúneo no le habría gustado. La habría encontrado muy lujosa”. “Pero en la tuya hay un buen almuerzo -se defiende Bercovich, sonriendo- Pero bueno, está bien, está bien”.

Entonces Larraín vuelve al punto de trabajar con personas: “Esta es una industria en que la lucha por talento es brutal, es global. A ti te debe pasar, que la gente se nos va de Chile. Atraer talento es muy importante. Pero eso pasa por que hay que despedir personas, hay que cerrar negocios y esas conversaciones son muy duras. A mí por lo menos me quitan el sueño. Y podría contar varias, pero no tenemos tiempo. Dale tú”.

"Lo más duro de la industria financiera para nosotros siempre son los temas reputacionales. Somos una industria en la que dependemos de la confianza, y los temas reputacionales afectan la confianza; y por consiguiente pueden matar nuestros negocios. Hay que dar la cara, hay que responder, hay que ir al frente y se duerme mal", reconoce Larraín.

“Sí, yo no duermo como tres, cuatro días antes que sé que voy a despedir a alguien, terrible -dice Bercovich-. Yo he tenido dos momentos muy duros en Global”. El primero fue cuando la crearon en Londres. Él tenía un compromiso con sus socios de las otras empresas que había armado de volver a Chile y trabajar ahí. Dividía su tiempo entre Global66 y ellas. Entonces explotó la pandemia. Lograron levantar una serie de US$ 4 millones, pero varios VC dijeron que si los founders no estaban 100% dentro del negocio, no pondrían dinero. “Es un mandato muy tradicional y lógico dentro de la industria. Pero fue un minuto muy estresante”, comenta.

El segundo momento duro, continúa, “fue cuando explotó la crisis el 2021. En un mes quemamos US$ 700.000, la empresa estaba lenta, burocrática. Habíamos crecido de 40 a 300 personas en un año, entonces nadie estaba maduro en sus cargos, ni los equipos, ni la empresa. Se sumaron estas dos cosas y un domingo leo un memo que empezaron a sacar todos los VC, que decía que las empresas que mejor paradas iban a salir de esto serían las que tomen las decisiones profundas lo antes posible. Hubo muchas compañías que fueron haciéndolo de a poco y eso resiente mucho a los que se van y a los que se van quedando. Le dije a Cristóbal: ‘Tenemos que apretar los pantalones’. Y un par de semanas después hicimos un layoff de 90 personas, súper limpio. Un par de meses después la compañía empezó a funcionar mucho mejor. Pero despedir gente es muy duro”.

Se acaba el tiempo. Más relajados, ambos se ponen de pie y bajan del escenario. Primero Bercovich, luego Larraín.

Casi una hora después, y más relajado aún, el presidente de LarrainVial haría una última confesión: el blanco de su camisa era un guiño al equipo de sus amores.