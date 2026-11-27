José Rosas se crió en un pueblo en las cercanías de Lago Ranco. Hoy es el CEO de EigenQ, una tecnológica creada en 2025 que desarrolla dispositivos para proteger información de los futuros computadores cuánticos.

En 1956, Ira Needles, presidente de una compañía de neumáticos canadiense, dio una charla en Ontario. Ahí dijo que Canadá iba a necesitar 150 mil ingenieros y que, para formarlos, era necesario un sistema en que los estudiantes alternaran clases con trabajos reales. Al año siguiente, con esa idea, ayudó a fundar la actual Universidad de Waterloo.

Con los años, la universidad se convirtió en una de las más importantes en tecnología y computación en el mundo. Por sus pasillos han pasado premios Nobel y empresarios como Mike Lazaridis, cofundador de BlackBerry, y Vitalik Buterin, creador de Ethereum.

Y, coincidentemente, esta universidad tiene profundos lazos con Chile. Desde los años ‘70 han partido para allá varios ingenieros a doctorarse, como Patricio Poblete, uno de los fundadores del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y el Premio Nacional Ricardo Baeza-Yates, que llegó a ser vicepresidente de investigación de Yahoo.

A Waterloo también llegaron a doctorarse José Rosas y Raúl Zuleta, dos chilenos en lo más alto de EigenQ, una firma tecnológica estadounidense de ciberseguridad cuántica. Uno es el CEO y el otro, el CTO, y si todo sale como esperan, a comienzos de enero la empresa empezará a cotizar en el Nasdaq tras fusionarse con Silicon Valley Acquisition Corp., una SPAC, es decir, una sociedad que ya transa en bolsa y que se creó sólo para llevar a otra compañía al mercado público.

Según los documentos presentados ante la SEC, la operación valora a EigenQ en US$ 2.930 millones.

El día Q

Para entender lo que hace EigenQ, primero hay que tener claras un par de ideas. La primera es que un computador cuántico usa la física cuántica para resolver problemas mucho más rápido que uno normal. Es un avance que puede traer ventajas, pero también riesgos. Casi todo lo que viaja por internet va protegido por candados matemáticos que a un computador normal le tomaría miles de años abrir. Uno cuántico, en cambio, podría hacerlo en poco tiempo.

El tema es que todavía los computadores cuánticos no están al alcance de cualquiera. Son enormes, muy caros y por eso están en manos de universidades, gobiernos y grandes tecnológicas. Y, hasta ahora, ninguno tiene aún la potencia para abrir esos candados. Al día en que alguno lo logre le dicen el “Día Q”, y aunque nadie sabe cuándo va a llegar, muchos expertos creen que cada vez está más cerca. CNN ya dijo en mayo que ese día podría desatar “la peor crisis de ciberseguridad de la historia”.

La segunda idea es que ya existen candados poscuánticos pensados para resistir incluso a un computador de estas características. Lo que hace EigenQ es justamente desarrollar dispositivos para llevarlos a los servidores que las empresas ya tienen.

Con esa idea, en la década pasada, el empresario Jesse Van Griensven -ingeniero y profesor en Waterloo- empezó a delinear un modelo para proteger la infraestructura digital.

Varios años después aparece José Rosas, que se licenció en seguridad y defensa nacional en la Anepe. Después trabajó en Oracle y en distintas startups, e incluso armó una consultora cuántica en Estonia. Nació en Paillaco y luego se crió en un pueblo en las cercanías del Lago Ranco. De computación nunca sacó un título -se fue por los negocios, con un MBA en la Universidad de Chile- y aprendió solo, en computadores que ni siquiera tenían disco duro. A los 14 años ya hacía trabajos de tecnología.

Con Van Griensven se conocieron cuando el académico evaluaba invertir en Bloqs4Good, una startup canadiense de pagos digitales donde trabajaba Rosas. La inversión no se concretó, pero quedaron en contacto, y meses después le ofreció una beca para hacer un doctorado en ingeniería en Waterloo.

Hace unos tres años comenzó a trabajar con Van Griensven en un proyecto de criptografía poscuántica. Primero era un día a la semana, después un par, y al poco tiempo el académico le pidió hacerse cargo de la tecnología. Ahí el chileno empezó a sentar las bases para crear EigenQ.

La firma comenzó operaciones en febrero de 2025, con Van Griensven como CEO y Rosas como CTO. En ese cargo, el chileno empezó a buscar más equipo técnico y dio con Raúl Zuleta, un experimentado ingeniero chileno -con dos magíster en Georgia Tech y estudios de doctorado en el Politecnico di Milano-, que en 2018 había fundado GoQuantum en Santiago. Hoy, EigenQ tiene una licencia exclusiva para usar la tecnología poscuántica de GoQuantum.

En octubre de 2025, Rosas tomó el lugar de Van Griensven, que pasó a presidir el directorio, y Zuleta quedó como CTO. Además de cursar un doctorado en Waterloo, Zuleta tiene en su equipo, según consultados, a siete u ocho ingenieros de distintas ciudades de Chile.

Cero ventas

Hoy, cualquiera que entre al sitio de Hewlett Packard Enterprise (HPE) puede encontrar un folleto de sus equipos con la tecnología de EigenQ. Ese es el negocio de la compañía: HPE fabrica y vende los servidores, mientras EigenQ pone la tecnología, consigue los clientes y les da soporte.

En el Investor Day se dio un ejemplo. Si una agencia del gobierno paga US$ 80 mil por uno de estos servidores, unos US$ 30 mil se quedan en HPE y sus distribuidores, y EigenQ recibe US$ 50 mil. Después de costos le quedan unos US$ 34 mil, y luego cobra cada año entre US$ 5 mil y US$ 6 mil por el software.

Eso sí, hasta ahora EigenQ no ha comenzado la etapa comercial (o de ventas). La empresa dijo que este sería un año de “validación”, y las primeras transacciones, según personas al tanto, llegarían en el primer trimestre de 2027. Para ese año se puso como meta facturar entre US$ 120 millones y US$ 155 millones.

Sus primeros clientes, estiman, serán del gobierno estadounidense, porque según las reglas de la agencia de inteligencia de EEUU, desde enero de 2027 los equipos que se compren para sistemas de seguridad nacional deberán venir con esta protección.

En el mismo Investor Day, Jim Mackey, especialista de HPE en el sector federal, le puso paños fríos al entusiasmo y admitió que todavía no se traduce en clientes. A EigenQ, cuentan conocedores, también le han escrito instituciones financieras, y -dicen testigos- parte de la pega es convencerlas de que no hay que esperar a que exista un computador cuántico para mejorar los procesos de seguridad.

Todo esto coincide con una seguidilla de caídas tecnológicas en EEUU. A mediados de este mes, en sólo cinco días, fallaron Outlook, el control del tráfico aéreo y los sistemas de JPMorgan Chase y varios bancos norteamericanos. Y ahí, dicen consultados, puede haber una oportunidad comercial.

Times Square

“Nasdaq welcomes EigenQ”. Eso apareció hace unas semanas en la pantalla de la torre del Nasdaq, en Times Square. El mensaje iba acompañado de una imagen de un servidor de HPE junto a las tarjetas de EigenQ.

En agosto del año pasado, cuando Van Griensven le ofreció la gerencia general, Rosas le presentó un plan para multiplicar por 10 el valor de EigenQ, que ese mismo mes había levantado unos US$ 5 millones a una valoración de US$ 300 millones.

Una de las alternativas que evaluaron fue abrirse a bolsa. Pensaron en un listing directo, pero también surgió la opción de una SPAC. Conversaron con distintos bancos, asesores y grupos que ofrecían esta vía, y en enero de este año llegaron a Silicon Valley Acquisition Corp., que dirige Dan Nash, un banquero que antes participó en decenas de fusiones de este tipo.

En marzo de este año, según documentos oficiales, la SPAC les ofreció una valoración de entre US$ 980 millones y US$ 1.280 millones, y al mes siguiente -después de que EigenQ más que duplicara sus proyecciones de venta- la oferta llegó a US$ 2.930 millones. ¿Cómo se calcula algo así? En simple, dicen entendidos, se toman las ventas que la empresa espera tener y se multiplican por lo que el mercado paga por compañías parecidas. En el análisis que encargó la SPAC, la firma Newbridge multiplicó por casi 25 los US$ 138 millones que EigenQ proyecta vender en 2027, mirando a empresas como IonQ y CrowdStrike.

Pero no todo son buenas noticias: a fines de septiembre EigenQ tenía US$ 18 millones en caja y acumulaba pérdidas por US$ 21 millones. Su auditor advirtió que hay “dudas sustanciales” sobre su capacidad de seguir operando.

El accionista mayoritario es un fideicomiso de la familia Van Griensven. Tiene el 98% de la propiedad y seguirá controlando la empresa después de la fusión. Ni Rosas ni Zuleta tienen acciones, pero los dos tienen derechos ligados al alza de la acción. La lógica es que reciben, en acciones, la diferencia entre lo que valga en bolsa y un precio fijado de antemano, así que mientras más suba, más ganan.

En el entorno de EigenQ esperan que la SEC le dé luz verde a los documentos de la fusión en los próximos días y que la acción debute en el Nasdaq en enero, justo cuando deberían llegar sus primeras ventas.

Voces de la compañía tienen claro que los US$ 2.930 millones son una cifra en el papel y que el precio de verdad lo pondrán los inversionistas cuando la acción empiece a transarse.

Esto, dicen, es libre mercado.