IPoM: senadores enfrentan posiciones por el débil crecimiento, la alta inflación y la necesidad de una "política de shock" para reactivar inversiones

Un intenso debate se registró entre los integrantes de la comisión de Hacienda del Senado luego de conocer el informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central, que reveló que la inflación en 2024 cerrará en torno al 5% y la economía se expandirá 2,3%.

El presidente de la instancia, Felipe Kast (Evópoli), señaló que la gran pregunta es “¿cómo volvemos a crecer? Nos traen noticias muy malas, que la inflación es mayor a la que esperábamos, pero parece que el Banco Central está quedando con pocas herramientas para enfrentarla”.

Señaló que “veo a un ministro de Hacienda preocupado de la política fiscal, pero está fallando en una política agresiva para enfrentar este escenario adverso. Tenemos inflación alta, crecimiento débil, ¿dónde está la agenda seria en permisologia para que inversiones extranjeras lleguen a Chile con rapidez?”.

El exministro agregó que “no veo una estrategia de crecimiento económico e inversión que puedan hacer frente a esta situación. No hay agenda de terapia de shock como la hay en Argentina, donde crearon un Ministerio de Desregulación, ese es el debate que uno echa de menos”.

Para el presidente del Senado, José García (RN), se confirman noticias complejas los en últimos meses, con un “escenario internacional más incierto, las guerras han durado más, las recientes elecciones en Estados Unidos, independiente del resultado, igualmente para Chile tiene sus efectos”.

Indicó que “hay mayor informalidad en el empleo. Es cosa de ver lo que pasa alrededor del Congreso con actividad y empleo informal que crece sin ponerle atajo”. Sobre la política fiscal, el legislador indicó que “muchos analistas nos dicen que no se va a cumplir la estimación de crecimiento de ingresos porque fue muy optimista”.

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) sostuvo que “lo fundamental es un impacto de las condiciones externas y que alza de las tarifas eléctricas implican en parte el alza de la inflación”.

En política fiscal, el legislador recordó que “hoy tenemos doble meta no solo balance estructural sino que endeudamiento externo, no pasar el límite del 45% prudencial. Es muy fácil decir voy a gastar más, me endeudo, y créanme que eso está a la vuelta de la esquina y valoro que el Parlamento tenga que autorizar eso”.

A su juicio, los datos entregados por el instituto emisor “es un registro en línea con el largo plazo, pero leo que no corresponde sacar cuentas muy fáciles del dato de ahora, hay que llevar la mirada en el largo plazo, poner la pelota al piso, nada está ganado y no es que la inflación se disparó”.

Pero el senador Juan Antonio Coloma (UDI) dijo que no tiene la misma lectura de su par del PPD. “El informe dice cosas complejas, vamos a tener una inflación alta, que es el peor de los impuestos y afecta de mayor forma a los más necesitados”.

Calificó de “débil dinamismo la creación de empleo y alza de la informalidad. La pregunta es si comparten en el Banco Central que hay una emergencia laboral”.

En tanto José Miguel Insulza (PS) precisó que “no comparto la extrema preocupación de la situación externa” y agregó que “no creo que este informe sea una enorme diferencia con el anterior, se ha fijado una estrategia que de alguna manera se va a ir cumpliendo y que da aviso cuando algo no anda bien, pero no creo que estemos en una situación de crisis económica”.

Señaló que le preocupa también “lo de la permisologia, no veo cómo salir de ese problema, ahí se requieren medidas más drásticas, pero eso no quiere decir que el país se esté cayendo a pedazos, es un llamado de atención útil. El país marcha a una velocidad más lenta, pero en la dirección correcta.”