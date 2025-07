Desempleo: oposición en picada contra el Gobierno y Coloma apunta a que sólo se crearon 141 empleos en un año

Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer la cifra de desocupación del trimestre abril-junio en nuestro país, misma que alcanzó a 8,9%, lo que implica que se mantuvo sin cambios respecto al trimestre anterior, pero aumentó en relación con el año anterior. Por lo que la situación está generando preocupación, sobre todo porque donde se registró un mayor aumento fue en el ámbito femenino.

Es en este contexto que el senador de la UDI Juan Antonio Coloma advirtió que esta cifra refleja el “absoluto fracaso” del actual Gobierno y sus políticas en materia de trabajo, con las que pretende “hacerse cargo del principal problema económico que tiene nuestro país, que claramente es el desempleo”.

Ello, porque –según detalla quien fuera integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta hasta el año pasado-, si se comparan los datos del año pasado con el actual, “es bien increíble. En un año, con un Gobierno que decía que iba a crear empleo, según el INE, organismo oficial, se crearon 141, no 141 mil empleos, una cifra que a uno lo deja muy impresionado”, reflexiona Coloma.

Durán (RN): “Este Gobierno ha hecho historia”

Quién insiste en que eso es el “reflejo de que estamos en muy mal camino” y que el desempleo suba y que no haya capacidad de crear nuevos trabajos, a diferencia de lo que –asegura- ocurre en otras partes del mundo “es una triste herencia del Gobierno actual”.

En la misma línea crítica de Coloma, el diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Economía de esta corporación, Eduardo Durán, planteó que “el país no resiste más improvisación”, haciendo énfasis también en la creación de sólo 141 nuevos empleos en un año, con lo que, desde su punto de vista, “este Gobierno ha hecho historia… pero por su incapacidad”.

Durán acentúa que mientras millones de chilenos buscan oportunidades, “la Moneda sigue atrapada en una agenda ideológica que espanta la inversión y castiga al que quiere emprender”, asegurando que desde su sector advirtieron con anterioridad que “sin crecimiento, no hay empleo; y sin empleo, no hay dignidad. El problema no es sólo de cifras, es de rumbo”.

Sauerbaum (RN): “Emergencia laboral no declarada”

Mientras que el también RN Frank Sauerbaum, quien integra la Comisión de Trabajo de la Cámara, culpó al alza del salario mínimo, la implementación de la disminución de la jornada semanal a 40 horas y la Ley Karin, de hacer más compleja la contratación, perjudicando a quiénes están en busca de trabajo.

Y, por lo tanto, “quienes están, hoy día, en el mundo laboral, están siendo beneficiados por esas normas, pero quienes están fuera del mundo laboral, que son básicamente mujeres y jóvenes, están siendo perjudicados”, advierte. Por lo que propone “simplificar la contratación”, aliviando la carga de la pequeña empresa para reactivar el mercado laboral que “está tremendamente deprimido".

“Hay una emergencia laboral no declarada, (…) es una emergencia que tenemos que enfrentar a la brevedad, que está golpeando duramente, sobre todo a los jóvenes, a las mujeres y a quienes no pueden acceder al mercado laboral”, argumentó Sauerbaum.