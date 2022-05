El negativo e inesperado efecto que produjo el alto IPC en la postergación de pagos de la Operación Renta

Hace una semana, contribuyentes, contadores y Pymes celebraban la decisión del gobierno de postergar hasta el 12 de mayo el plazo para la declaración de impuestos en el marco de la Operación Renta.

En dicha jornada, el Ministerio de Hacienda informó que el Presidente de la República, Gabriel Boric, determinó ampliar el plazo del proceso, desde el 30 de abril hasta el próximo 12 de mayo.

"Esta modificación, cuyo decreto se publicará en las próximas horas, se efectúa en virtud de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes ampliando el plazo de declaración y presentación del Formulario 22 y pago del impuesto a la renta", señaló la cartera en un comunicado.

Este aplazamiento, señaló la repartición, también aplicará para la devolución de impuestos, que se extenderá en el mismo lapso.

Hasta ahí todo en orden.

Sin embargo, la Contraloría General de la República, a inicios de esta semana, aplicó una observación al decreto supremo que postergaba los plazos de la Operación Renta, instruyendo que las declaraciones de renta con pago que se realicen en el marco de la extensión de plazo decretada por el Gobierno (o sea, entre el 3 y 12 de mayo), solo podrán completarse a partir de hoy viernes 6 de mayo a partir de las 16 horas.

¿La razón? El ente de control estableció que el Servicio de Impuestos Internos (SII) debe incluir en el cálculo del monto a pagar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que se dio a conocer esta mañana y que superó las perspectivas del mercado, con una variación mensual de 1,4% y de 10,5% en los últimos doce meses, un nivel no visto en casi tres décadas.

"Por esta razón, una vez que se incluya este valor en el cálculo, a partir de las 16:00 horas del viernes 6 podrá completarse el pago, el que se extenderá hasta las 23:59 horas del 12 de mayo", aseguró el lunes la entidad liderada por Hernán Frigolett.

Según el Colegio de Contadores, esto llevó a que el proceso de postergación de los pagos y declaraciones fuera más caro para los contribuyentes, ya que al incorporar el IPC de abril el reajuste de impuestos será con una tasa de 5,6%, desde el 4,2% que alcanzaba sin contemplar esa cifra.

El director ejecutivo de la comisión tributaria del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro, pone un ejemplo respecto del impacto del reajuste.

Una persona que debía pagar $ 10 millones en impuestos, originalmente pagaba $ 420.000 en reajuste inicialmente, y con el reajuste de abril de 1,4% deberá pagar $ 140.000 adicionales, "costo adicional que no se justifica, ya que la Operación Renta se tuvo que extender por responsabilidad del SII al no corregir los errores de su plataforma y no dar las garantías para un cumplimiento correcto de los impuestos", señala el representante gremial.

Entre el martes 3 a las 00:00 horas y el viernes 6 a las 16 horas, los contribuyentes podrán acceder a su información, revisarla, modificarla si detectan alguna diferencia y guardar los cambios, para a partir del viernes 6 a las 16 horas realizar el pago con los datos confirmados, informó el SII.

"De la misma forma, si los contribuyentes desean utilizar las opciones de pago diferido de renta o cupón de pago en bancos, estas opciones también estarán disponibles a partir del viernes 6 a las 16 horas, ya que se requiere del IPC del mes de abril para poder completar la declaración", concluyó la autoridad en su comunicado del lunes.