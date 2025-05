Operación Renta: suben los impuestos declarados de la mano del nuevo royalty a la minería

Según datos del SII y la Tesorería, el resultado neto del proceso (declaraciones menos devoluciones de gravámenes) fue de una recolección de cerca de US$ 1.600 millones, lo que contrasta con la caída de US$ 600 millones del año previo.

La entrada en vigencia del nuevo impuesto que grava la actividad minera durante el año pasado tuvo una fuerte incidencia sobre la recaudación de impuestos del Fisco, llevando a números azules la Operación Renta.

Según el balance entregado por la Tesorería General de la República (TGR) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), los impuestos totales declarados en el proceso 2025 (en base a información comercial del año pasado) aumentaron un 22,9% nominal (18% real) respecto al año anterior, pasando de cerca de US$ 14.900 millones a US$ 18.300 millones.

Según explicaron en conferencia de prensa el director del SII, Javier Etcheberry, y el tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, el resultado responde, principalmente, a un alza liderada por los impuestos asociados a la actividad minera, que crecen 288,5% nominal, a US$ 1.500 millones, explicando el 45% del total.

Según las autoridades, el avance se explica por la introducción del nuevo Royalty Minero (Ley 21.591), que entró en vigor en enero de 2024 y que, para el ejercicio tributario 2025, generó un monto de US$ 1.900 millones.

Asimismo, el Impuesto de Primera Categoría explica la mayor parte del incremento nominal durante el lapso, creciendo un 15,6% (US$ 1.800 millones), lo que representa un 54,3% del incremento total.

Por su parte, el Impuesto Adicional a las utilidades remezadas por empresas al exterior también muestra un resultado positivo, con un aumento de 76,9% (US$ 280 millones).

El Impuesto Adicional a las Empresas del Estado, en tanto, disminuyó en un 52,6% (algo más de US$ 330 millones).

En el ejercicio comercial la declaración de los impuestos a la renta personales se incrementó en 5,9% nominal, alcanzando los US$ 6.800 millones.

Devoluciones observadas disminuyen

Este año, el SII recibió un total de 5.061.663 declaraciones, un aumento de 7,9% con respecto a las recibidas el año anterior. De este total, 3.539.078 correspondieron a personas (10,3%) y 1.522.585 a empresas (2,7%).

Del total de declaraciones recibidas, 3.431.809 correspondieron a solicitudes de devolución; 793.761 a declaraciones con pago de impuestos y 836.093 a declaraciones calzadas (o sea, sin devolución ni pago).

Los montos pagados llegaron a casi US$ 6.000 millones, mientras que los solicitados en devolución alcanzaron a más de US$ 4.300 millones. Así, el resultado neto del proceso fue una recaudación de cerca de US$ 1.600 milllones, lo que se compara positivamente con la caída de más de US$ 600 millones del resultado de la Operación Renta previa.

Este año el SII observó la declaración a 532.766 contribuyentes, una disminución de 1,2% respecto del 2024.

Independientes y arriendos de bienes raíces

En el proceso, 528.859 trabajadores independientes pagaron sus cotizaciones previsionales con su declaración de impuestos. Del total, 460.812 personas lo hicieron por cobertura parcial, mientras que 68.047 independientes optaron por cobertura total.

También se registró un aumento importante de los contribuyentes que declararon ingresos por concepto de arriendo de bienes raíces, los que alcanzaron a los 135 mil 924, cifra que representa un aumento del 10% respecto de 2024, cuando lo hicieron poco más de 123 mil.

Asimismo, los montos totales declarados por estos contribuyentes se incrementaron desde los US$ 1.100 millones a US$ 1.300 millones.