SII: en lo que va del año, los ingresos por la reforma tributaria de 2020 casi duplican la meta de recaudación

Esta tarde, el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett, realizó la cuenta pública de la gestión de la entidad durante el año pasado, además de delinear la hoja de ruta para este año y los próximos.

En la actividad telemática, la autoridad entregó un balance de la recaudación de las medidas implementadas a la fecha en el marco de la reforma tributaria aprobada en 2020.

Así, detalló que las iniciativas de la Ley Modernización Tributaria permitieron recaudar más de US$ 2.500 millones durante el 2021, un 114% más de la estimación del informe financiero (US $1.179 millones).

Mientras que en lo que va del año ya se han recolectado más de US$ 2.180 millones, sin considerar la boleta electrónica. Esto implica casi doblar el objetivo de ingresos para todo el año, fijado en US$ 1.327 millones.

Yendo al detalle, el impuesto sustitutivo al FUT (ISFUT) ha recolectado más de US$ 4.230 millones entre marzo de 2020 y abril de 2022; la sobretasa a los bienes raíces de alto valor derivó en ingresos fiscales por más de US$ 268 millones el año pasado y de US$ 65 millones en lo que va del 2022.

Mientras que el IVA a los servicios digitales -a la fecha casi 300 proveedores de plataformas sin domicilio ni residencia en Chile están inscritos para pagarlo en nuestro país- recaudó en 2021 más de US$ 274 millones, mientras que en lo que va de 2022 totaliza más de US$ 106 millones. Por último, la obligatoriedad de la boleta electrónica de ventas y servicios permitió una recaudación en 2021 de US$ 317 millones.

Focos para este año

En la cuenta pública, Frigolett enumeró una serie de avances en la gestión del organismo en el último año, como el control a los grupos empresariales, donde la institución está revisando cerca de mil reorganizaciones informadas en 2021, y 450 en 2022; y el foco en las multinacionales, con la aplicación de acciones de tratamiento que han permitido lograr una recaudación de casi $ 28.000 millones, mediante la fiscalización a precios de transferencia y operaciones internacionales.

En el caso de los contribuyentes de altos patrimonios, la entidad reforzará el control de los incumplimientos como la subdeclaración del Impuesto Global Complementario, donde existen más de 320 casos de análisis ya finalizados, con un rendimiento cercano a los $ 9.600 millones.

Otra estrategia prioritaria, dijo Frigolett, es el control de los contribuyentes agresivos, que son los que inician actividades afectas a IVA con la finalidad de emitir facturas simulando operaciones reales y utilizar el crédito fiscal para rebajar el impuesto determinado. Mediante el uso de modelos predictivos, el SII detectó más de 6.220 emisores, relacionados con más de 72 mil receptores que pueden utilizar estos documentos con objeto de abultar el crédito. Los créditos de IVA asociados a estas operaciones llegan a cerca de $ 760.000 millones.

Y para abordar el aumento del comercio informal, la institución está trabajando "activamente" en la identificación de posibles redes de informalidad y, mediante el trabajo coordinado con otros organismos públicos, implementar "mecanismos efectivos de control que contribuyan a disminuir la informalidad en su origen".