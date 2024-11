Fernando Alvear a días de dejar la CPC: “El mayor desafío es lograr un país que vuelva a crecer”

Si bien la salida se informó públicamente en octubre, Alvear venía pensando en ese escenario desde hace años y, cuando se selló, permaneció en riguroso hermetismo. Antes de que asumiera Juan Sutil en la presidencia de la CPC, el gerente general puso su cargo a disposición (poco se conocían), pero el extimonel ahuyentó esos ánimos. Le planteó que vieran cómo se entendían para seguir juntos y la relación fluyó. Pero en marzo estaba decidido y le comunicó a Ricardo Mewes, el actual timonel de la multigremial, su determinación. Así, alrededor de dos meses después, habló con cada uno de los integrantes de su equipo para contarles lo que se venía.

A días de dejar la CPC el próximo 12 de diciembre, Alvear se refiere por primera vez a su decisión. “La verdad es que ya cuando empezó este año, enero, febrero, marzo, de vuelta de vacaciones, llegué a la conclusión de que era el momento de dejar la CPC”, confiesa a Diario Financiero. Esto, considerando que el 9 de noviembre cumplía 80 años.

“Llevo una buena temporada en la CPC. He conocido muy buenos presidentes, he tenido una buena relación con todos, pero también asumí una responsabilidad que he tratado de cumplirla lo mejor posible, pero también es harta responsabilidad y he pensado que es bueno dar un paso al costado y dedicarme a otras cosas”, sostiene. Entre esas actividades, viajar en algún momento del próximo año a visitar a un hijo que vive en Jeddah, a orillas del mar, en Arabia Saudita.

Alvear dedicará su tiempo a la presidencia de la Viña Los Vascos y a su familia. Sin embargo, no se desliga del todo del mundo gremial. Lo hará solo de las discusiones neurálgicas, ya que planea continuar participando en el 3xi y en Juntos por la Infancia. Esta última iniciativa busca mejorar la calidad de vida de niños y niñas que viven en residencias del Sename por medio del vínculo con empresas.

Alvear sincera: “Espero seguir ligado a la CPC en asuntos que dicen relación con materias sociales”.

Con el camino libre con que transita Susana Jiménez para convertirse en la primera mujer en liderar la CPC, la incógnita está en quién será el sucesor de Alvear, pero también el nombre que la acompañará en la vicepresidencia.

Quien reemplace a Alvear en la casona de Sótero Sanz lo hará -dicen fuentes- en una CPC cuyo rol se ha ampliado. El histórico gerente general reflexiona que “la persona que lo más probable asuma la presidencia de la CPC conoce muy bien nuestro funcionamiento y sabe cuáles son las fortalezas y debilidades de la institución, así que tiene todos los elementos para tomar la mejor decisión y esa es su decisión. Estoy de acuerdo que así lo haga”.

¿Cuál es el principal desafío que tiene la CPC ahora hacia adelante? “El desafío mayor la tiene la directiva, por supuesto que va a asumir y, bueno, y creo que el mayor desafío es lograr un país que vuelva a crecer, que lo haga en armonía y que realmente podamos combatir con fuerza la informalidad y la inseguridad. Son dos problemas, dos flagelos grandes que hoy día nuestra sociedad enfrenta”, asegura. Estas tareas le quedarán al nuevo gerente general y a la nueva presidenta.

Su trayectoria

Abogado de profesión, su primer acercamiento con la vereda gremial fue cuando estaba en la universidad, momento en que llegó a través de un aviso en el diario a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) como secretario de comité. Después, si bien tenía otros trabajos, pasó a ser abogado de tiempo completo en el gremio y luego en 1975 fue nombrado como gerente.

Se fue de ahí en abril de 1984 cuando Modesto Collados, quien era el presidente, fue nombrado como ministro de Economía y le pidió que lo acompañara. En dicha cartera fue jefe de gabinete y, posteriormente, se desempeñó como secretario ejecutivo del Comité de Inversión Extranjera hasta fines de 1988. En enero del año siguiente, aterrizó en BICE Chilconsult y permaneció ahí 10 años.

Ya a fines de los ‘90 era consejero de la Sofofa y en el 2000 se erigió como presidente de la Asociación de Supermercados y entró de lleno al mundo gremial porque también ingresó a la Cámara Nacional de Comercio (CNC) como consejero. Fue así que en mayo de 2010 lo llamó el entonces presidente de la multigremial Rafael Guilisasti para llegar a la CPC.

Uno de los momentos más difíciles fue el inicio del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, en cuanto a la relación que tuvo con el sector económico frente a la reforma tributaria. El diálogo se hizo difícil, pero luego se lograron establecer puentes. Otra situación compleja fue la discusión en el primer proceso constitucional, donde Alvear participó de los esfuerzos por hacer ver la posición del empresariado. Pero la época más espinosa, sin duda, habría sido cuando estalló la crisis social, el 18 de octubre de 2019.

Cercanos coinciden en que sus habilidades y sus amplias redes han permitido generar acuerdos, siendo una guía para los presidentes.