Funcionarios denuncian al director del Trabajo por eventual vulneración de la Ley Karin

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Días intensos se han vivido al interior de la Dirección del Trabajo (DT).

Hoy, una agrupación de funcionarios denunció al director de la DT, Pablo Zenteno, por eventual vulneración de la Ley Karin.

A modo de contexto, el viernes pasado, el servicio quedó en el ojo del huracán luego de que se conociera que diversos funcionarios de la institución fueron notificados de que sus contratos laborales -bajo régimen de contrata- no serían renovados. Una decisión que enfrentó al director del servicio, Pablo Zenteno, con las asociaciones de funcionarios de la DT.

Sin embargo, de los 42 funcionarios desvinculados inicialmente, se reintegró a 24, y se mantuvo la decisión de no renovar a 18 de ellos. Una decisión que no cayó bien al interior de la Asociación de Funcionarios (Antramef) de la Dirección del Trabajo.

De hecho, ayer jueves en una reunión entre Zenteno y las tres asociaciones del servicio -entre ellas Antramef-, los ánimos se tensaron y habrían ocurrido un tenso intercambio de opiniones particularmente entre el director y una dirigente de la agrupación.



Según relataron desde Antramef, la discusión se inició porque una dirigente le criticó a Zenteno que no informó sobre las renovaciones a las asociaciones de forma previa como se habría comprometido inicialmente, sino que habría comunicado directamente la decisión a cada uno de los funcionarios involucrados. "Fue ahí cuando (Zenteno) perdió el control y toda cordura, en su rol de empleador, e interrumpió sostenidamente a la presidenta nacional de Antramef, Jocelyn Moreno, mediante gritos descontrolados, por haber sido tratado de dictador en las movilizaciones", comunicaron desde la asociación.

De hecho, tras la cita, la agrupación presentó la denuncia contra el titular del servicio. "Exigimos la salida del director nacional, y que encabece nuestra institución un funcionario de carrera, que conozca la DT y que respete a sus funcionarias y funcionarios y a todos los trabajadores de Chile", plantearon desde la asociación.

La versión de la DT

Respecto al incidente, desde el interior del servicio hay varios conocedores que desdramatizan la situación. Si bien se reconoce que se le informó primero a los funcionarios involucrados en las no renovaciones, se recalca que así lo establece la propia legislación, por lo cual no se habría cometido ninguna falta. Además, testigos comentan que si bien la conversación "fue tensa" por ambas partes, no se trató de un ataque particular hacia la dirigenta involucrada. Otros también destacan que con las otras dos organizaciones no hubo problemas.

La Dirección del Trabajo fue consultada al respecto y señalaron que en relación con la denuncia realizada "el director nacional del Trabajo, Pablo Zenteno Muñoz, manifiesta su absoluta disposición para colaborar con los procedimientos de investigación correspondientes para aclarar los hechos acaecidos en el marco de una reunión sostenida el jueves 5 de diciembre de 2024 donde, además de las tres asociaciones nacionales, participaron la subdirectora del Trabajo y equipos de gabinete".

"La institución ha relevado la importancia de contribuir al esclarecimiento de las denuncias de este tipo, sean en el ámbito público o en el sector privado, por lo que, ante este emplazamiento, se reafirma el compromiso con el cumplimiento de la ley y la voluntad de aportar todos los antecedentes necesarios para que lo ocurrido en la citada reunión se aclare de manera oportuna", comunicó el organismo.