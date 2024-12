Reajuste del sector público avanza en su discusión: la comisión de Hacienda de la Cámara despacha el proyecto a Sala

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Esta tarde de martes, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en general y particular el proyecto de ley del Gobierno que reajusta las remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, otorga aguinaldos y otros beneficios. Ahora, la iniciativa deberá ser analizada por la Sala de la Cámara Baja.

La propuesta en tramitación, como punto central, establece un alza salarial de 4,9% nominal para los trabajadores, que se pagará en tres etapas, hasta junio del próximo año.

Así, se aplicará un reajuste general de 3% a contar del 1 de diciembre de este año a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles para salud y pensiones, o no imponibles, a las y los trabajadores del sector público. Luego, el 1 de enero y junio de 2025 se aplicarán alzas de 1,2% y 0,64%, respectivamente para completar un alza total de 4,9% nominal.

El proyecto también considera el pago de un aguinaldo de Navidad, que será de $ 68.865 para aquellos trabajadores cuya remuneración líquida percibida en el mes de noviembre del 2024, sea igual o inferior a $ 1.025.622. Para los salarios entre $ 1.025.655 y $ 3.396.325, el monto a recibir será de $ 36.427. El de Fiestas Patrias será, según los mismos tramos, de $ 88.667 y $ 61.552, respectivamente. Beneficios que, junto con otras bonificaciones, tendrán el carácter de permanente desde aquí en más.

En el informe financiero de la propuesta, elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), se mencionó que la iniciativa significará un gasto para el Fisco de $ 357.182 millones en 2024 (US$ 368 millones), $ 2.016.914 millones en 2025 (US$ 2.082 millones), y de $ 1.892.800 millones en régimen (US$ 1.954 millones).