Ya hay nombres: comienza la carrera para integrar el próximo directorio de la ACHS

El año 2025 será un período de definiciones y renovaciones al interior de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). En junio próximo a la mutual le corresponde realizar elecciones para definir un nuevo directorio, el que está integrado por ocho personas, cuatro en representación de las entidades empleadoras adheridas y otros cuatro por los trabajadores afiliados. Un hito para el que si bien aún queda tiempo, ya activó conversaciones.

Actualmente, el directorio es liderado por Paz Ovalle -fundadora de Hochschild & Ovalle Partners, firma con más de 20 años de trayectoria en la industria del head hunting- y está integrado por Claudio Muñoz, Sandro Solari y Lorenzo Gazmuri por el lado de los empleadores; y por Lorena Marchant, Hernán Medina, Luis Hernán Abarca y Virginia Araya por los trabajadores.

En el caso de los primeros, todos -exceptuando Ovalle- podrían buscar la reelección, ya que llegaron a la instancia en 2021 y, de acuerdo a los estatutos de la entidad, pueden aspirar a otro periodo de tres años.

Gina Ocqueteau, directora de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), ya manifestó su interés en sumarse al directorio. Foto: Julio Castro

Caso distinto es el de Ovalle, quien deberá dejar el cargo y la presidencia de la instancia, ya que completará las dos fases máximas que permiten la reglamentación de la entidad.

Hay interés

En este contexto, un nombre que ya está en conversaciones para sumar adeptos es el de Gina Ocqueteau, directora de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), quien no titubea al ser consultada sobre el tema. “Tengo una estrecha relación con la ACHS, trabajé por más de 30 años allí, en distintos cargos, distintos roles, y pude ver el rol y trabajo que cumple la entidad. Tengo mucho que aportar”, sincera.

Ocqueteau en sus más de tres décadas en la mutual fue directora de relaciones institucionales y RSE, gerente de marketing, subgerente de fidelización de grandes clientes y relaciones comerciales, entre otros; y, además, creó la primera campaña nacional de género de la entidad llamada “La hora del taco”, con la cual bajó la accidentabilidad de las mujeres del 26% al 22%, y también lideró la campaña comunicacional del accidente de los 33 trabajadores de la minera San José (2010).

Sobre sus motivaciones, cuenta que el tema de la seguridad de las personas es algo que le ha interesado y desafiado hace años. “Que alguien salga a trabajar por el sustento diario y no vuelva a su casa en las mismas condiciones o que, incluso, no vuelva, no debería ser. Mejorar y trabajar constantemente por la seguridad de las personas es algo que nos debiera mover a todos”, dice.

Su interés está directamente ligado con una dura experiencia personal, que -admite- la marcó de por vida. “Hace años, en una empresa constructora importante, un andamio estaba suelto y un ingeniero que estaba haciendo su práctica se cayó, y murió, era muy joven, 27 años. Todavía tengo su cara en mi cabeza”, cuenta.

Si bien Ocqueteau destaca que a nivel país se ha avanzado significativamente en temas de seguridad laboral, enfatiza que es un tema que se debe seguir trabajando, hasta bajar las tasas de accidentabilidad y fatalidad a cero.

Motivaciones que generaron que SQM decidiera respaldarla. “Hemos tomado la definición de presentar a Gina como candidata al directorio de la ACHS”, explica el presidente de la firma, Gonzalo Guerrero.

Y argumenta: “Ella en SQM ha demostrado un gran conocimiento de los temas de seguridad y de salud, porque ella tiene formación de enfermera y además dirigió centros de salud en el pasado y, por lo tanto, creemos que tiene toda la capacidad y las calidades humanas y profesionales como para desempeñarse en el cargo de directora de tan importante asociación de la que somos miembros”-

El sistema

Si bien la elección del directorio es en junio, la nómina con los candidatos debe estar lista 60 días antes de ese hito.

Para ser candidato -además de cumplir requisitos como ser mayor de 18 y menor de 75 años, no haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva o inhabilitado para desempeñar cargos públicos, entre otros- es necesario que la candidatura sea presentada por los gremios fundadores de la ACHS (Sofofa y Asimet); cualquier gremio empresarial en el que al menos el 30% de sus empresas asociadas estén afiliadas a la entidad; o que tres empresas que estén adheridas a la ACHS nominen a una persona. Esas son las tres formas de que una persona llegue a la nómina de candidatos.

A la fecha, las conversaciones están en curso, y conocedores esperan que, además de surgir nuevos apoyos a Ocqueteau, surjan también nombres de otros interesados.

Con respecto a la presidencia del directorio, ese es un cargo que definen los integrantes de la entidad.