Impuestos personales, al patrimonio y exenciones: los temas que marcaron el primer encuentro de Marcel y parlamentarios por reforma tributaria

Diez días restan para que el gobierno ingrese al Congreso la esperada reforma tributaria. En la antesala al 30 de junio, hoy lunes se realizó la primera jornada de trabajo prelegislativo entre las autoridades del Ministerio de Hacienda -Mario Marcel y la subsecretaria Claudia Sanhueza- y los parlamentarios oficialistas de la comisión del ramo, quienes estuvieron reunidos por más de dos horas en Teatinos 120, esta tarde.

De la cita -que comenzó con una presentación del titular de la cartera- participaron los senadores Ricardo Lagos Weber y Alejandra Sepúlveda, además de los diputados Jaime Naranjo, Gael Yeomans, Vlado Mirosevic y Carlos Bianchi. Telemáticamente se sumaron los diputados Jorge Brito, Alexis Sepúlveda y Ricardo Cifuentes.

Las autoridades profundizaron en las conclusiones de los diálogos sociales y presentaron los ejes y temas clave de la reforma: abordaron los cambios a los tramos de los impuestos personales, se abordó el impuesto al patrimonio, la eliminación o ajustes a exenciones, medidas para combatir la evasión y la elusión, y la futura ley de rentas regionales.

También se proporcionaron más antecedentes sobre el royalty minero -cuya modificación se daría mediante una indicación sustitutiva al proyecto actual radicado en el Senado-, y se conversó sobre impuestos correctivos, como al medioambiente y la salud.

En la cita también se reiteró que, con lo que viene hacia adelante, se apunta a recaudar 4,2 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), ya que los 0,8 restantes ya están considerados, como parte de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y ciertas exenciones.

El senador Lagos Weber calificó como un “buen primer encuentro” la cita de este lunes, y reiteró que los detalles sobre la reforma se conocerán el 30 de junio. “Van a ingresar dos, tres o más proyectos. No es un solo proyecto de ley, eso es importante”, dijo, y agregó que “fue una reunión larga pero no abordamos lo que es gradualidad, porque me imagino que van a haber gradualidades para lo que es reforma en algunos temas”.

El parlamentario también destacó que se va a dar a conocer un informe de la OCDE sobre cuál es la carga tributaria chilena. Recordó que este estudio lo solicitó el gobierno pasado, y precisó que “lo vamos a conocer para saber desde dónde partimos, para saber cómo estamos comparado con otros países”.

Yeomans, por su parte, señaló que “este es un proceso de diálogo prelegislativo, por lo tanto hay cuestiones que se necesita conversar para ver cuál va a ser lo que se incluya o no en la reforma”. Recalcó que “esta es una instancia preliminar”, y que “todavía estamos trabajando en los contenidos de la misma”.

Se espera que hacia fines de esta semana -entre jueves y viernes- se lleve a cabo una reunión entre los equipos técnicos de los parlamentarios del oficialismo y los asesores del gobierno, en la que se siga profundizando el debate. Luego, a comienzos de la semana que viene, se realizaría una nueva jornada entre las autoridades de Hacienda y los legisladores para continuar afinando los contenidos del conjunto de proyectos.

“Novedosa y realista”

Por su parte, el diputado Naranjo señaló que la que se les presentó hoy es “una reforma necesaria, oportuna, atractiva, que yo creo que va a concitar el apoyo de todas las fuerzas políticas una vez que se conozca”. El parlamentario calificó la iniciativa como “una reforma tributaria novedosa, realista y, por tanto, lo que está estipulado en términos de recaudación, en términos de la implementación, creo que está muy bien pensada y diseñada”.

De cara a la tramitación, Lagos Weber planteó “una reflexión y una recomendación” a la oposición: “La recomendación es sentarse de buena disposición a ver el tema tributario, porque no les vaya a ocurrir lo que les ocurrió con el tema constitucional”, dijo. Y agregó: “Espero que la oposición tenga la capacidad de levantar la vista y mirar hacia adelante qué es lo que se requiere para financiar bienes públicos. Léase qué queremos financiar en Chile y para eso se requieren recursos”.