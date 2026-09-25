Se anticipa un cuarto aumento consecutivo en el precio de los combustibles para la próxima semana

Según un análisis de XTB, el valor de las bencinas subirían cerca de $ 40 y el litro de diésel podría registrar un aumento de hasta $ 110.

Con un panorama internacional que sigue presionando en el precio del petróleo y el tipo de cambio, este miércoles 30 de septiembre la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) dará a conocer un nuevo ajuste en el precio de los combustibles, que comenzará a regir desde el 1 de octubre.

Un análisis de la plataforma de inversiones XTB estima que este anuncio podría traer una cuarta alza consecutiva.

Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB, anticipa que el valor de la bencina de 93 octanos subiría entre $ 34 y $ 40 por litro, mientras que el litro de bencina de 97 octanos podría incrementar entre $ 34 y $ 42 su valor.

En cuanto al diésel, este sufriría un alza mayor, de entre $ 90 y $ 110 por litro.

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Según Santos, este encarecimiento de los precios se debe a la presión en los combustibles refinados a nivel internacional, junto a un incremento en el tipo de cambio desde la última ventana de ajuste. Este panorama presiona el costo de importación a partir de la moneda chilena.

Asimismo, explicó que existe una presión acumulada importante. Esto, debido a que el congelamiento de los precios mayoristas demandó al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) un incremento significativo de su amortiguación.

Santos señaló que “por ahora mantendríamos estos rangos, aunque con un sesgo hacia la parte alta en las gasolinas y con el diésel alrededor de los $ 100 por litro como referencia central”.

De todas formas, aclaró que el precio que se termine fijando “dependerá de las condiciones de los refinados, el dólar y los parámetros que Hacienda incorpore en el cálculo final del mecanismo”.

Si el cálculo de XTB se cumple, el precio de la gasolina de 93 octanos acumularía desde fines de julio un alza de entre $ 136,7 y $ 142,7 por litro, mientras que el valor de la gasolina de 97 octanos sumaría un alza de entre $ 136,7 y $1 44,7.

En cuanto al incremento del diésel durante el mismo periodo, este se encontraría entre $304,9 y $324,9.