Quiroz destaca respaldo de las clasificadoras de riesgo y afirma que el Presupuesto 2027 “será de expansión mesurada del gasto, no de recorte”

El ministro de Hacienda se reunió con el Presidente José Antonio Kast en la víspera de la presentación del erario el próximo miércoles 30 de septiembre.

“Será un Presupuesto de expansión mesurada, no de recorte”, afirmo la tarde de este viernes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, luego de sostener una reunión por cerca de dos horas con el Presidente José Antonio Kast en La Moneda, donde también participó el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, y el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

En el encuentro se afinaron los lineamientos del erario fiscal de 2027, el primero que elabora la actual administración en medio de un escenario de estrechez fiscal donde ya han anticipado que como máximo el gasto fiscal crecerá un 1% en relación al ejercicio actual.

El secretario de Estado explicó que frente a las distintas demandas de ministerios y servicios “estamos viendo los problemas en todas las dimensiones, pero cuidando los recursos de todos los chilenos. O sea, aquí se ha venido gastando a veces en cantidades que no corresponden con la realidad que tenemos. Ahora, eso no significa que va a haber recorte así en general, como se dice. El Presupuesto es un Presupuesto de aumento de gasto respecto del año anterior”.

Enfatizó que “es un presupuesto razonable, de expansión de gasto mesurada. No es un presupuesto de recorte o de reducción de gasto. Así que malamente podemos hablar de recorte en un sentido agregado”.

El ministro dijo que se pondrá énfasis en lo que “la ciudadanía ha pedido. Este presupuesto viene con énfasis, desde luego, en temas de salud, en tema de obras públicas, de generación de inversiones, en tema de seguridad, y también de Defensa. Ahora que estamos en un mundo geopolítico más complejo, estamos reponiendo años de atraso en Defensa también.”

Respecto al reclamo de la presidenta del Servel, Pamela Figueroa, por un eventual recorte de 15% en sus recursos para 2027, Quiroz indicó que “queremos explicarle a la directora del Servel que no es un recorte propiamente tal, pero no se va a poner en riesgo ninguna de las actividades esenciales que realiza el Servel, ni de fiscalización ni de realización de su servicio” y que le solicitó al director de Presupuestos que tenga una conversación con ella y le explique toda la situación.

Mantención de la nota de Chile

Pero Quiroz también abordó las recientes calificaciones de agencias internacionales como Fitch Ratingsy S&P sobre Chile, que mantuvieron la nota soberana del país: “Lo tomo muy bien, precisamente porque esa clasificación reconoce, obviamente, una larga trayectoria institucional de Chile, pero también reconoce el compromiso con la responsabilidad fiscal de esta administración”.

Agregó que “aquí se ha producido un cambio respecto de cómo venía el ritmo de gasto anteriormente y de alguna manera las clasificaciones, los resultados que han venido saliendo hace una semana, y hoy día vienen a ratificar que este compromiso es efectivo, se está dando y está avanzando”.

Alzas de los combustibles

Quiroz también señaló que espera que no se adopte la medida anunciada por EEUU de prohibir las exportaciones de petróleo diésel, afirmando que “esperamos que Estados Unidos no tome las medidas que ha anunciado. Nos parece que cuando saquen bien las cuentas no van a dar cómo para hacer eso”.

Sostuvo que “mientras tanto, tenemos que irnos adaptando a estos precios más altos de energía que por lo demás ayudan a que las distintas actividades productivas vayan buscando alternativas al diésel, la minería buscando más el camión en base a electricidad, sobre todo en las labores que permiten camiones de menor tamaño”.

"La dependencia del diésel en un contexto geopolítico como el que estamos no es una buena idea para Chile y vamos a tener que caminar en esa dirección de electromovilidad y eventualmente vamos a tener que sentarnos después de la ley de Presupuesto a mirar una cosa de más largo plazo”.