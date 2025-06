Candidatos del oficialismo valoran avances en la Cuenta Pública, pero reconocen que no se logró todo lo prometido por el rechazo de la reforma tributaria

El abanderado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, indicó que el “gran problema de este Gobierno fue la falta de una reforma tributaria, que se puso en votación cuando no estaban los votos”.

Valorando los avances, pero reconociendo que hay cambios prometidos que no se podrán implementar, los candidatos presidenciales del oficialismo comentaron la última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric ante el Congreso.

La exministra del Trabajo de la actual administración y aspirante a La Moneda por el PC, Jeannette Jara, valoró que en la cuenta se “haya partido con el importante reconocimiento a lo avanzado en materia previsional y destacara las materias laborales como las 40 horas y el aumento del sueldo mínimo”.

Respecto a la transformación de Punta Peuco en un penal común, indicó que “es una medida justa y necesaria que en parte viene a reparar el dolor que las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos. Si soy elegida Presidenta, espero consolidar la reconversión de este penal. No tienen que haber presos de distinta categoría en el país y menos con privilegios”.

Agregó que en materia laboral “es muy importante avanzar en sala cuna universal, nosotros dejamos presentado un proyecto en el Senado y efectivamente va a servir para el cuidado de primera infancia y una mejor inserción de la mujer en el trabajo”.

En materia de seguridad pública, la presidenciable del PC reconoció que se han hecho esfuerzos “pero los resultados son los importantes, porque efectivamente el crimen organizado y el narcotráfico han ido teniendo espacios que nos preocupan. Hay que tomar medidas más contundentes”.

El candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, afirmó que las palabras de Boric fueron de “un discurso que no tuvo autocomplacencia. Comparto cierta frustración de muchos cambios que se esperaban y no ocurrieron, pero nunca debemos olvidar que el gran problema de este gobierno fue la falta de una reforma tributaria, que se puso en votación cuando no estaban los votos y eso fue por una mala gestión política que fue hipotecando la implementación de muchos cambios”.

Sobre Punta Peuco, indicó que “se convirtió en un privilegio para violadores a los Derechos Humanos, pero lo relevante es que hoy no tiene sentido que existan estos privilegios, menos en una crisis penitenciaria. Por eso apoyo el anuncio de que se convierta en un penal común”.

Sobre la situación en Israel, indicó que “lo importante es que al genocidio y a la limpieza étnica se les llame como corresponde. Se debe avanzar al embargo de armas, acusar a Israel de genocidio ante cortes internacionales y frenar la importación de productos que hayan sido producidos en lugares que se han declarado ocupación ilegal”.

Para el candidato de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, en la cuenta pública “el tema económico lo veo con debilidad, me gustaría impulsar mucho más y nosotros tenemos un gran plan de construcción de viviendas públicas y privadas” para avanzar en reactivación. Agregó que “en descentralización y medioambiente, prácticamente avance nulo”.

Sobre Punta Peuco, planteó que “hay una línea de coherencia que tiene que ver con los Derechos Humanos, parte recordando el plan de búsqueda de las víctimas y luego con el cierre de Punta Peuco”.

Respecto a las relaciones con Israel, señaló que le parece correcto “el distinguir que no es llegar y romper relaciones con el Estado, pero sí con el Gobierno, de manera que lo aborda inteligentemente”.