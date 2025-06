Presidenta de los grandes empresarios y Cuenta Pública: “No se hizo cargo de las preocupaciones más urgentes, tanto sociales como económicas”

Susana Jiménez criticó que el mandatario en su discurso no abordara el tema fiscal. También cuestionó que el Gobierno insista en la presentación de un proyecto sobre negociación multinivel.

La Cuenta Pública del mandatario Gabriel Boric encontró a la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jimenez, en París, Francia, ya que participará en la 17° International Economic Forum on Latin America and the Caribbean, organizado por la OCDE. Sin embargo, ni la distancia ni las seis horas de diferencia horaria impidieron que monitoreara las palabras del mandatario.

“Desde el punto de vista positivo, diría que es importante escuchar una valoración a temas que probablemente en la primera Cuenta Pública no estaban tan presentes, como es el crecimiento económico, la seguridad, la importancia de la apertura comercial y la reforma política”, dice la exministra de Energía.

Sin embargo, pese a esto, Jiménez enfatiza en que hubo grandes temas ausentes. “Fue una Cuenta Pública bien política, creo que no se hizo cargo de las preocupaciones más urgentes, tanto sociales como económicas, porque seguimos en un país con un empleo que todavía no recupera los niveles prepandemia, donde aún se habla de que se requieren mayores certezas y la agilización de proyectos. La verdad es que no se abordaron estos temas y uno hubiera esperado, por ejemplo, un mayor detalle en esta propuesta que adelantó el ministro de Hacienda en el Chile Day, de agilizar proyectos de inversión”.

- ¿Qué otros temas faltaron?

- Tampoco vi que se hiciera cargo de esta muy debatida sostenibilidad fiscal y aumento de la deuda pública, porque no hubo ningún anuncio en materia de eficiencia del gasto, del mejor uso de recursos públicos. Diría que fue un discurso con una mirada bastante optimista en materia de deuda pública, pero lo que hemos visto es como esta ha ido creciendo de la mano con los déficit fiscales y no vimos propuestas en esa materia.

Lo más característico, diría yo, es que fue una cuenta más política que una que se haga cargo de las necesidades de las personas y de la urgencia que tienen temas económicos, fiscales y laborales.

- El mandatario pidió al Congreso avanzar en el secreto bancario para perseguir el crimen organizado. El sector empresarial ha entregado algunos reparos a este tema. ¿Qué les parece esto?

- Creo que por un lado ha habido acuerdos de agilización de información entre la banca y los organismos encargados de la persecución de delitos, pero es muy importante enfatizar que acá no hay una negativa a abrir el secreto bancario, pero sí hay una exigencia acorde a cualquier sistema que resguarda también los derechos de las personas a que de por medio exista una orden judicial. Creo que si eso se logra acordar, probablemente no habría ningún problema en avanzar en esa materia. Pero tiene que haber un debido proceso en el cual se justifique el intervenir información.

- En materia de la agenda laboral, el Presidente insistió en que se enviará un proyecto de negociación multinivel, un tema que ha sido duramente criticado por la CPC. ¿Cómo toma esto?

- El tema de la negociación ramal nosotros obviamente lo vemos con preocupación porque creemos que es una política que no es buena para el desarrollo económico del país, que trata de igualar de alguna manera las condiciones entre distintos tamaños de empresa y, por lo tanto, lo vemos bastante perjudicial, pero también es sabido que no tiene apoyo legislativo, y por lo tanto cae más en un anuncio más político que económico, pero igualmente genera preocupación e incertidumbre que creemos que no es buena para el necesario dinamismo económico que se requiere.

- En materia de inversión se mencionó el tema de permisología y se dieron algunos anuncios en infraestructura, como la extensión de algunas líneas de metro. ¿Fueron suficientes?

- En permisología mencionó el de permisos sectoriales, pero la verdad es que no hay ningún anuncio especial en materia de permisos ambientales, que es donde hoy día está más trabada la tramitación legislativa. Y también uno esperaría, si uno realmente quiere destrabar proyectos de inversión, iniciativas concretas en materia del Consejo de Monumentos Nacionales y Direcciones de Obras Municipales. Creo que ahí uno habría deseado anuncios más relevantes.

Y en infraestructura creo que son interesantes esos anuncios, yo valoro que hayan anuncios por ejemplo de este Metro a distintas comunas, al aeropuerto, también hizo anuncios en modernización de los puertos. Pero hoy día son algo que probablemente está en etapas no mucho más allá de la mera idea y propuesta. Entonces es difícil esperar que eso tenga un impacto en el corto o mediano plazo. Son proyectos con miradas bastante más largas, que está bien, pero que son difíciles de concretar en lo poco que queda de gobierno y cuyo estado de avance todavía es muy preliminar.

- En la denominada agenda valórica, destacó el tema de aborto. ¿Qué le parece que el Gobierno insista en este tema?

- Esto lo puedo contestar solo a título personal, pero a mí me parece que de nuevo es un anuncio con una mirada más bien política hacia un cierto sector que quiere avanzar aún más. Yo pienso que hoy día tenemos una ley vigente con tres causales concretas y por lo tanto en lo personal no me parece apropiado avanzar hacia una legislación que permita el aborto libre.