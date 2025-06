“Mundo de Bilz y Pap”, “líder de barra brava” y abandono de salón: las reacciones de candidatos de oposición al discurso de Boric

Los candidatos presidenciales de la oposición reaccionaron a la cuenta pública del Presidente Gabriel Boric, calificándola como un discurso para la “barra brava”, que no enfrentó las prioridades que tiene el país con cifras que no son reales e incluso abandonando el salón de honor del Congreso, como fue el caso del abanderado del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser.

La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, indicó que “escuchamos la cuenta pública y me dio pena y vergüenza, y el Presidente lo único que hace es dar cifras, muchas de las cuales no son ciertas. No es cierto que haya disminuido el número de inmigrantes que han ingresado, han aumentado el doble; no es cierto que han disminuido los homicidios”.

Planteó que “en materia económica es increíble lo que dijo, este Gobierno probablemente será el que tenga el peor crecimiento económico y el primer Gobierno que entregue un Estado con holguras negativas. La verdad es que este mundo de Bilz y Pap en que promete un nuevo Metro, más hospitales, pero perdón, si no va a estar la plata”.

Afirmó que “en todos los anuncios en que sacó aplausos fue jefe de la barra brava. Son anuncios totalmente insustanciales para las angustias que tienen hoy las personas. Nos empieza a decir que estamos súper bien en materia de desempleo, con casi un millón de personas cesantes, recibió el desempleo en 7,5% y ahora va en 8,8% y dice que ha mejorado”.

Matthei señaló que se “hace un tremendo anuncio sobre un proyecto de aborto que no tiene los votos en el Congreso ni el respaldo de la ciudadanía, y en vez de preocuparse de construir más cárceles el mayor anuncio es que le va a cambiar la denominación a Punta Peuco. La verdad es que vimos un Presidente que trató de parecer que era un estadista y con todas las cifras falsas, más bien se comportó como un jefe de barra brava que como un jefe de Estado”; y adelantó que “lo de Punta Peuco la verdad es que no cuesta nada revertirlo, vamos a ver si lo hace”.

En tanto el candidato del PNL, Johannes Kaiser, se retiró del Salón de Honor del Congreso en medio del discurso del mandatario, señalando que “su obligación es informar al país del Estado administrativo y político de la nación, pero ¿han escuchado algo del estado de la deuda pública? Yo no, ¿o de ingresos o situación efectiva de seguridad, de la construcción de viviendas? No está dando esa información. Lo que nos está contando es un cuento una vez más, está distrayendo de su fracaso como gobernante”.

Agregó que “no corresponde andar utilizando la cuenta pública para ataques políticos sin poder permitir respuesta. Nos retiramos, no estamos obligados a estar aquí”.

El presidente de Republicanos, Arturo Squella, -en representación del abanderado de esa colectividad José Antonio Kast- indicó que “presenciamos una cuenta pública de un Presidente que sigue influenciado por la ideología, hablándole al 25% de los chilenos, a su barra brava, descartando enfrentar en estos meses que quedan la inmigración ilegal, el crimen organizado y el narcotráfico”.

Explicó que “en vez de eso instaló el conflicto del Medio Oriente, del aborto, de Punta Peuco y hace referencia a un modelo de seguridad exitoso como el de El Salvador, como si no debiéramos seguirlo sabiendo que esa es la discusión que atraviesa la elección presidencial de noviembre de este año”.