Brazo minero del grupo Luksic: "La cuenta pública no responde enteramente a las prioridades y preocupaciones actuales"

El CEO de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, dijo que no se enfocó en profundidad en temas como "seguridad, crecimiento y probidad" y "no se ve un impulso a acciones nuevas que ayuden a hacer cambios que tengan impacto".

Decepción mostró el CEO de Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic, Iván Arriagada, con el último mensaje a la nación del Presidente Boric. "Creo que la cuenta pública no responde enteramente a las prioridades y preocupaciones actuales relacionadas, especialmente, con seguridad, crecimiento y probidad", señaló el ejecutivo, quien precisó que "aunque en el discurso se aludió a cada uno de estos temas en forma extensa, no se ve un impulso a acciones nuevas que ayuden a hacer cambios que tengan impacto".



Así las cosas destacó que "el Presidente reconoce como un factor clave para impulsar un mayor crecimiento y bienestar, la necesidad de atraer nuevas inversiones en minería y en otros sectores", por lo que "es una buena noticia el impulso en el proyecto de ley que simplifica y acelera los permisos, sin disminuir las exigencias ambientales ni sociales".

"Es importante que el gobierno pueda avanzar en implementar este proyecto del que se ha hablado por mucho tiempo", afirmó Arriagada. "También es una buena noticia que más recursos del royalty minero estén llegando a las comunas mineras y a las más vulnerables del país, lo que representa un aporte del sector minero al progreso social y económico regional".

Sin embargo, el CEO de Antofagasta dijo que "el Presidente anunció la discusión de un proyecto de negociación ramal". "En mi opinión, esta es no es una política pública que promueva el desarrollo, porque parte del supuesto de que todas las empresas de un mismo sector tienen las mismas capacidades y resultados. Y eso no es así. Incluso dentro de una misma empresa, hay operaciones que tienen realidades y desafíos muy distintos, por lo que sus condiciones pueden ser disimiles", acotó.

"El Presidente no toma en cuenta que, más allá de si este proyecto avanza o no, introduce un factor de incertidumbre y por este motivo puede perjudicar decisiones de inversión y el crecimiento. No se trata de que existan temas vedados, que no se puedan discutir, pero creo que en este momento el foco está en impulsar la inversión, el crecimiento y, por esta vía la tan importante, la creación de nuevos empleos de calidad", estimó Arriagada.