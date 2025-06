Imagine Ventures invierte en tres startups y anuncia nuevo fondo de capital de riesgo

Tres nuevas startups sumó a su portafolio Imagine Ventures tras invertir en la chilena LicitaLAB y las mexicanas Yana y AIDA, con las que suman 12 respaldos en total.

US$ 10 millones es la meta del segundo fondo.

El managing partner de Imagine Ventures, Javier Cueto, comentó que dado el “el buen rendimiento y recepción” estructurarán su segundo vehículo de capital de riesgo para startups, con el que buscan recaudar unos US$ 10 millones a partir de julio.

Imagine Ventures es el brazo de capital de riesgo del Grupo Imagine -una aceleradora y gestora de programas y fondos para startups- fundado en 2013 por los emprendedores Eduardo Tastets, Rodrigo Lafuente, Pablo Caroca, y Manuel y Roberto Pino, los cinco vinculados al gremio Chiletec.

El área de inversión empezó a invertir en 2022 y hoy la lideran Tastets y Javier Cueto, quien se sumó en 2016, tras dejar su cargo en IncubaUdeC, de la Universidad de Concepción.

Cueto contó que el primer fondo tiene un tamaño de US$ 4 millones y apunta a startups tecnológicas relacionadas con futuro del trabajo y de las finanzas, en etapa presemilla y semilla con tickets de entre US$ 100 mil y US$ 250 mil.

Fue estructurado solo con aportantes privados, como Daniel Undurraga (Cornershop), Wilson Pais (Microsoft), Ángel Izurieta (Google Cloud), y Patricio Cofré (EY).

Nuevas inversiones

Cueto explicó que la tesis de inversión de Imagine Ventures se divide en tres verticales: trabajadores -tecnología para recursos humanos, edtech y bienestar; productividad -con foco en soluciones empresariales con inteligencia artificial (IA)-; y sustentabilidad.

En ese marco se encuentran sus tres nuevas inversiones.

LicitaLAB desarrolló un software de IA para gestionar la venta al Estado mediante licitaciones de Mercado Público para dar más acceso a proveedores.

“Ya los conocíamos y hace un año decidimos no invertir en su primera ronda, pero hicimos seguimiento y lograron mejorar mucho a nivel de producto con un alto crecimiento comercial”, dijo Cueto.

En tanto, la mexicana Yana, acrónimo de You Are Not Alone (No Estás Solo), está enfocada en salud mental. Desarrolló un chatbot con IA para entregar terapia cognitiva en casos de ansiedad o depresión.

“Nos llamó mucho la atención su fundadora, Andrea Campos, que fue destacada por Apple como una promesa en temas de desarrollo y están creando su propio modelo de IA generativa”, señaló.

AIDA, en tanto, apunta a la digitalización de los microempresarios, un dolor transversal en la región. Cuenta con una herramienta que permite vender productos vía WhatsApp. “Tienen un producto muy sólido, sus fundadores tienen experiencia previa en la industria financiera y de pago. Y, en este caso, lideramos la ronda”, dijo.

Además, tienen otras dos startups en proceso de due dilligence (auditoría financiera) y deberían oficializar su inversión en ambas a mediados de este mes.

“Una está enfocada en identidad digital, considerando los cambios que trae la Ley Marco de Ciberseguridad. La otra está ligada a la sustentabilidad en temas de verificación de bonos de carbono”, comentó Cueto.

Con estas inversiones, les quedará espacio para dos adicionales, para cerrar el portafolio de este primer vehículo con 16 startups y reservar tickets para rondas de seguimiento.

Segundo fondo

Cueto explicó que el nuevo fondo de inversión doblará la apuesta del primero, pues la meta es recaudar unos US$ 10 millones y respaldar a 20 compañías.

El primer vehículo “lleva tres años (abierto) y todas las startups siguen activas y creciendo, lo que es positivo en el contexto actual”, afirmó Cueto.

Imagine Ventures LP II mantendrá el foco en el futuro del trabajo, pero buscará “especializar” esta tesis, con verticales en inteligencia artificial, personas (bienestar y economía plateada) y sustentabilidad.

El ejecutivo señaló que también quieren ser un fondo de “impacto y diversidad, que no solo busque un retorno financiero, sino que se pueda medir”.

Para esto último se asociaron con una institución para certificar a Imagine Ventures en prácticas de diversidad y firmarán una alianza con una firma ligada a inversiones de filantropía.

El levantamiento de capital partirá en julio, con la idea de realizar el primer cierre durante el segundo trimestre de 2026, para comenzar a ejecutarlo. Buscarán aportantes como family offices, personas de alto patrimonio, fondos de fondos y fundaciones “que inviertan en temas de impacto”.

El nuevo vehículo, al igual que el primero, no tiene apalancamiento de Corfo, debido a que la firma apunta a una “lógica internacional”, donde el 50% del portafolio de startups apoyadas es de otros países.

“Con esto buscamos tener una flexibilidad de inversión. Si bien Corfo permite invertir en startups extranjeras, pone una capa burocrática que no es simple de implementar”, afirmó.

Respecto al escenario actual para buscar aportantes, dijo que ve el ambiente “un poco más favorable” que hace dos años.