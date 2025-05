Agrosuper reporta crecimiento en ingresos y utilidades por mayores precios internacionales

Los ingresos de Agrosuper crecieron un 8,9% interanual el primer trimestre, alcanzando los US$ 1.177 millones, mientras que sus utilidades se multiplicaron por once veces en el periodo -en comparación al mismo lapso del año pasado-, elevándose hasta los US$ 110 millones.

“Los mejores resultados se explican principalmente por un buen desempeño operacional y mayores precios internacionales”, dijo la firma en su análisis razonado.

En particular, respecto al segmento Carnes, la compañía ligada a la familia Vial explicó que la creciente demanda ha persionado al alza los precios del pollo, mientras que, en el caso del cerdo, China ha continuado aumentando su producción, incrementando el abastecimiento interno y bajando los precios.

“Mientras tanto, en Estados Unidos, la reducción de la oferta en los primeros meses de 2025 no se ha traducido en aumento en los precios, debido principalmente a la incertidumbre actual en términos arancelarios”, expuso Agrosuper.

Por el lado del segmento Acuícola, la compañía señaló que la oferta global de salmón atlántico creció, poniendo presión en los precios de mercado.