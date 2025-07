Guía de Ocio: El regreso de Lena Dunham al streaming

Del suelo al cielo en el MAC



Estación Chacance es un antiguo asentamiento en el desierto de Atacama ligado a la historia familiar de la artista Macarena Cortés y desde cuya memoria se sitúa El cielo nace en el suelo, exposición que reúne materiales recolectados y archivos digitales con una intención que propone una experiencia sensorial. Viento, nubes, polvo, calor, silencio, que no sólo representan un paisaje, sino que abren una percepción. La muestra, curada por Fernanda Aránguiz, se puede visitar en el MAC del Parque Forestal hasta el 20 de julio.



Por siempre Shakespeare



Una nueva versión de un clásico universal bajo la dirección de Claudia Echenique, fundadora de la compañía Shakespeare & Co, y protagonizada por Vicente Almuna. Hamlet - Multitud cuenta además con un elenco de rostros consagrados como Willy Semler, Ximena Rivas y Gonzalo Robles. Amor, poder, corrupción, destino, traición, cuestiones siempre presentes, cobran vida en un escenario actual que también propone un análisis colectivo y político a la tragedia shakesperiana. Esta versión utiliza la expresión musical para abrir además un espacio de interrogación. De miércoles a sábado a las 19 horas, hasta el 26 de julio en el Teatro UC. Jorge Washington 26, Ñuñoa. Entradas en ticketplus.cl



Un dúo de bandidas



El humor negro es uno de los talentos que los argentinos saben explotar bien y hay un nuevo estreno que lo luce. Viudas negras, p*tas y chorras es una serie trasandina que lleva dos capítulos disponibles en HBO Max. Protagonizada por la famosa comediante y argentina Male Pichot, junto a Pilar Gamboa, la trama muestra a dos mujeres que se ganan la vida de manera tramposa seduciendo hombres adinerados, hasta que algo sale mal y deben seguir por caminos separados.



Una de ellas se reinventa completamente como respetable esposa, madre y dueña de casa de un lujoso condominio de los suburbios. Años después del suceso que marca la historia, el pasado las encuentra y las obliga a retomar sus antiguas labores. Liviana, con personajes graciosos y textos ácidos, la producción dirigida por Nano Garay y Coca Novick, es buena compañía para quien busca algo de diversión.







Vuelve Lena Dunham a la comedia romántica



El esperado retorno de la creadora de Girls se concretó esta semana en Netflix con la serie Too much. La producción de 10 episodios, que tiene bastante de autobiográfica, es protagonizada por la genial Megan Stalter (Hacks), una joven productora estadounidense que tras un duro quiebre sentimental -y una preocupante obsesión con la nueva novia influencer de su ex- toma un empleo en Londres. Allá, como buena seguidora de las historias victorianas de amor a lo Jane Austen, buscará su propia versión romántica, llena de percances y lejos de la perfección. Graciosa, aunque lejos de la agudeza de la serie que la hizo famosa en 2010, se agradece volver a ver a Dunham, quien también interpreta a uno de los personajes.