“Trama bielorrusa”: SK Rental acusa a Consorcio Belaz Movitec de transferir más de $ 13 mil millones en favor de Movitec

Siguen escribiéndose capítulos judiciales en torno a la “trama bielorrusa”, como se conoció al lío judicial que protagonizó el Consorcio Belaz Movitec (CBM), de capitales chilenos y bielorrusos, que tuvo una muy mediática disputa con Codelco. Esto, a propósito de su fallido trabajo como contratista en el proyecto Rajo Inca de la minera estatal, cuprera que tuvo que pagar sumas a CBM por desmovilización de los equipos e indemnizaciones, en virtud de un fallo de la Corte Suprema, en un caso en que salió salpicada la hoy exministra del máximo tribunal, Ángela Vivanco.



En medio del proceso de liquidación que se tramita sobre CBM, SK Rental activó otra acción legal, técnicamente conocida como acción revocatoria concursal, en tanto acreedora de tal proceso de liquidación de CBM. Como su nombre lo indica, SK Rental busca revocar actos, en este caso transferencias de recursos desde el mencionado CBM hacia Movitec, según denuncia, siendo esta última una firma relacionada al consorcio. Movitec, que es la parte chilena, es la sociedad integrada por Jaime Duch León, su padre Jaime Duch Higginson, y los hermanos Josip y Serjan Sekul Camus.



SK Rental denuncia que aquellas transferencias han producido un perjuicio, pues sustrajeron un activo líquido disponible del deudor “en favor de un tercero vinculado”, dijo en tribunales.



“Con pleno conocimiento del deterioro patrimonial, CBM ejecutó una serie de transferencias bancarias en favor de Movitec S.A, sociedad relacionada, sin respaldo contractual ni comercial. Dichas transferencias se realizaron inmediatamente después de cada abono desde Codelco”. En el detalle, indican en la acción legal, los abonos de Codelco totalizaron $ 16.221 millones y los egresos a Movitec $ 13.645 millones.



“No existe antecedente contractual, contable ni comercial que justifique lícitamente las transferencias realizadas a Movitec S.A. Las mismas se realizaron sin contraprestación, en fechas posteriores al término del contrato con Codelco, y con conocimiento de que el consorcio carecía de recursos para cumplir con sus acreedores. De hecho, las transferencias significan más del 84% de los fondos recibidos por parte de Codelco. Dichas operaciones configuran actores revocables”, indican.



Fuentes relacionadas a Movitec consultadas por DF Mas desestimaron la alegación de SK Rental, señalando que los recursos involucrados en las transferencias fueron unos $ 7 mil millones -y no los $ 13 mil millones-, y que estos traspasos ocurrieron en el contexto de salvar a ambas empresas, al consorcio y a Movitec, para dar continuidad a la operación del consorcio en 2023.



Esto, pues como el consorcio no tenía equipos propios, Movitec fue quien asumió el costo total de los leasing de los equipos. “Movitec fue al rescate del consorcio”, dicen estas fuentes, quienes detallan que hoy, si bien Movitec existe como empresa, dejó de tener proyectos y no está operativa, pues no tiene activos ni capital de trabajo.