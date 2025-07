Cómo Sydney Sweeney hizo subir la acción de American Eagle

En Wall Street no todo se mueve por tasas ni reportes de ganancias trimestrales. En términos financieros, no todo es fundamentals. Y esta semana se vivió uno de esos días en que las métricas del negocio no son realmente lo que le importa a los inversionistas.

La estrella de las series Euphoria y The White Lotus, Sydney Sweeney, y un post viral en Reddit fueron los protagonistas de esta semana. Y esta fue la cronología: la campaña de la actriz vistiendo jeans American Eagle debutó el miércoles 23 de julio con una gigantografía 3D en Times Square. Ese día, la acción de la empresa subió un 6%.

Al día siguiente, mientras en la red social Reddit se alimentaba la euforia de las meme stocks, el valor llegó a crecer un 12% intradía. El canal de esta red social —r/WallStreetBets— que se hizo famoso por el caso GameStop hace unos años, volvió a activarse. Esta vez, el comentario era: “¿A quién no le gusta Sydney Sweeney? Ese es mi DD (due diligence)”, mientras abrían grandes posiciones sin ningún análisis financiero.

Sydney Sweeney for American Eagle’s new campaign.



La campaña, que ha sido la más cara de la historia de la empresa, ya dio resultados: en 48 horas creció al menos US$ 200 millones en valor de mercado. “Sydney Sweeney tiene buenos jeans”, decía el spot publicitario, mientras la actriz caminaba tras cerrar la maleta de un auto.

La fiebre por American Eagle no fue un caso aislado. Esta semana se vivió un revival de las llamadas meme stocks, con grandes subidas y sin mucho sustento financiero. Krispy Kreme creció un 25% en un día. Opendoor subió más de 370% y hubo otras como Beyond Meat y Kohl’s.