Gobierno nombra a la economista Paula Benavides como la nueva presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA)
Murió Gerardo Arteaga, fundador de Fantasilandia: Conoce la genial historia del parque de diversiones que el próximo año se traslada a San Bernardo

Hoy se dio a conocer la muerte del fundador de Fantasilandia, Mundo Mágico y Happyland, Gerardo Arteaga Oehninger, a los 81 años. Recordamos la historia detrás del parque de diversiones que nació en los años 70 con unos autitos chocadores del Hogar de Cristo.

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 14 de agosto de 2025 a las 15:17 hrs.

