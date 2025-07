El celebrado debut en el teatro musical de Mon Laferte en México

“Mon es una diosa”, escribió el crítico Álvaro Cueva, de Milenio, y agregó: “He visto Cabaret todas las veces que he podido con todas las estrellas que usted quiera, guste y mande dándole vida a Sally Bowles, pero con Mon Laferte es otra cosa”. “Dramática, natural, explosiva y sensual”, reseñó El Sol de México. “Nace una actriz”, resumieron otros.

Mon Laferte, la cantante chileno-mexicana, debutó este mes interpretando a Sally Bowles en el afamado musical Cabaret, que ya llevaba un año en cartelera en el reconocido Teatro de los Insurgentes en Ciudad de México, y ahora cambió por pocas semanas a su estrella principal por la autora de Tu falta de querer, que ha hecho una exitosa carrera en tierras mexicanas, donde reside.

El espectáculo, de poco más de dos horas y con una ambientación de alto nivel del cabaret Kit Kat Club, que suma decoración entre las butacas del público y con un espacio cercano al escenario imitando un cabaret real, muestra las dotes artísticas de Mon Laferte que ya se han visto muy bien en sus shows y sus videos musicales, e incluye escenas donde es sólo ella llorando en el escenario y cantando en la historia que cuenta cómo una estrella de un cabaret alemán se enamora de un escritor y todo es fiesta hasta que llega el nazismo.

"No se puede decir que nace una estrella, porque Mon ya es una estrella, pero sí que nació una actriz".

El director del musical, Mauricio García, habló con los medios previo al estreno de Cabaret, y dijo sobre Laferte: “Fue un gran reto para ella, pero se subió con gran valentía al barco. No se puede decir que nace una estrella, porque Mon ya es una estrella, pero sí que nació una actriz. Ella es una actriz, ya le picó el gusanito de teatro, por lo que va a hacer mucho teatro”, y agregó que “lo que es interesante de su personaje es que es una sobreviviente, que sale de su país a buscar fortuna y que en sus aspiraciones encuentra mucho trabajo. Mon entendió a ‘Bowles’ a nivel personal, me decía durante la dirección ‘¡pero si así soy yo!’ Ella se permitió identificarse, algo que es muy importante para hacer cualquier papel, en especial éste que no es nada fácil”.

Las jornadas de Mon Laferte, que terminan el 6 de septiembre y se presenta todos los viernes, sábado y domingo, se agotaron en sus primeros días y al entrar al recinto teatral, las fotos de la cantante inundan el lugar y presagian que ella es la estrella.