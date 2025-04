Aranceles de la primera administración de Trump: ¿cuánto afectaron al PIB y el empleo en EEUU?

Mientras el mundo tiene los ojos puestos en el "Día de la liberación" y los aranceles que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará la tarde de este miércoles, esta no es la primera escalada comercial que ha impulsado el mandatario.

Durante su primera administración (2017-2021), el mandatario estadounidense ya había aplicado gravámenes del 25% al acero importado, del 10% al aluminio importado, hasta 50% a lavadoras y paneles solares, así como hasta 25% a los bienes provenientes de China.

Un informe de Tax Foundation indicó que las medidas afectaron a más de US$ 380 mil millones -algo más que el PIB de Chile- en comercio durante su implementación y ascendió a un aumento de impuestos de cerca de US$ 80 mil millones.

Sin embargo, el expresidente de EEUU, Joe Biden, mantuvo la mayoría de las tarifas aduaneras, con la excepción de la Unión Europea, Reino Unido y Japón frente al acero y aluminio y eliminó la recarga a las lavadoras. No obstante, en 2024 también anunció gravámenes adicionales por US$ 18 mil millones de productos chinos para un aumento de impuestos de US$ 3,6 mil millones.

Con todo, los aranceles Trump-Biden sumaron US$ 79.000 millones y, de acuerdo con las proyecciones de Tax Foundation, reducirían el Producto Interno Bruto (PIB) de EEUU a largo plazo en 0,2%.

También condujo a una baja del stock de capital en 0,1% y el empleo en 142 mil puestos de trabajo de jornadas de tiempo completo.

“La razón por la que los aranceles no tienen impacto en los salarios antes de impuestos, según nuestras estimaciones es que, a largo plazo, el stock de capital se contrae proporcionalmente a la reducción de las horas trabajadas, de modo que la relación capital-trabajo y, por ende, el nivel salarial, se mantiene sin cambios. La eliminación de los aranceles impulsaría el PIB y el empleo, como lo demuestran”, explicó el reporte.

Costo de las represalias

Además, el estudio consideró las represalias que tomaron China y otros gobiernos extranjeros a importadores, como respuesta a las acciones de EEUU ante el acero y el aluminio. Estos en total sumaron US$ 13,2 mil millones en ingresos arancelarios.

En tanto, se estima que su efecto en el PIB y el stock de capital del país sería una reducción cercana a 0,05%, mientras que el empleo a tiempo completo de contrajo en 27 mil puestos.

“A diferencia de los aranceles impuestos por los EEUU, que aumentan los ingresos federales, los aranceles impuestos por jurisdicciones extranjeras no generan ingresos para EEUU, pero resultan en una menor producción estadounidense”, señaló Tax Foundation.

Por su parte, la recaudación de ingresos arancelarios de los gravámenes de Trump y Biden registraron US$ 264 mil millones de mayores derechos de aduana recaudados para el gobierno estadounidense de los importadores estadounidenses.

De estos, el 34% fueron recaudados durante la primera administración de Trump y el 64% durante el gobierno de Biden.

Además, su efecto en los hogares estadounidenses fue de un alza impositiva anual promedio de US$ 625 y han aumentado directamente la recaudación de impuestos entre US$ 200 y US$ 300 por hogar estadounidense, por término medio.