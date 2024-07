Las ganancias de Morgan Stanley suben con fuerza, pero tropieza el negocio clave de gestión patrimonial

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las ganancias de Morgan Stanley aumentaron más del 40% en el segundo trimestre, pero el banco informó una desaceleración en el crecimiento de su negocio clave de wealth management.

Morgan Stanley informó ingresos netos trimestrales de US$ 3.100 millones, frente a los US$ 2.200 millones del año anterior y por encima de las estimaciones de los analistas.

Ese salto se vio favorecido por un aumento de poco más del 50% en las comisiones de la banca de inversión respecto al año anterior, a US$ 1.600 millones.

El retorno del negocio de banca de inversión ha sido un tema clave en los resultados de los grandes bancos en los últimos dos trimestres.

Después de dos años en los que los inversionistas postergaron la realización de acuerdos y ofertas públicas iniciales debido al aumento de las tasas de interés, los ingresos de la banca de inversión aumentaron en el trimestre un 50% en JPMorgan y un 21% en su rival Goldman Sachs.

Pero en la división de gestión patrimonial de Morgan Stanley, de US$ 5,7 billones, el banco atrajo nuevos activos netos por sólo US$ 36.400 millones, muy por debajo de las expectativas de los analistas de unos US$ 57.500 millones y menos que los casi US$ 90.000 millones de hace un año.

Los nuevos activos netos en gestión patrimonial fueron los más bajos desde 2020 durante los primeros seis meses del año.