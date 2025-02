Número de multimillonarios aumentó más de 50% en diez años, según UBS

Entre 2015 y 2024, el patrimonio total de los multimillonarios subió un 121% a nivel mundial, pasando de US $ 6,3 billones a US $ 14,0 billones y empresarios del sector tecnológico registran la mayor expansión.

En su décimo aniversario, UBS Billionaire Ambitions Report identificó los principales cambios en el patrimonio de los multimillonarios entre 2015 y 2024.

Desde 2015, la herencia combinada de este grupo se duplicó, pasando de US $ 6,3 billones (millones de millones) hasta alcanzar los US $ 14,0 billones, hasta 2024.

Durante esa misma fecha, el número de multimillonarios aumentó en 52,6%, pasando de 1.757 a 2.682 personas, alcanzando en 2021 la máxima con 2.686. Desde entonces la cifra se ha mantenido estable. En 2024, se registró que 1.877 de estos lograron estas ganancias por sus propios medios, mientras que 805 fueron multigeneracionales.

Asimismo, el informe reveló que hasta 2024, el número de mujeres multimillonarias creció en un 81%, llegando a 344, mientras que su patrimonio aumentó en 153%, es decir, US $ 1,7 billones. Por su parte, se registraron 2.338 hombres multimillonarios, con un patrimonio de US $ 12,3 billones.

Sector tecnológico e industrial

A la cabeza de los mayores patrimonios a nivel mundial se encuentran los empresarios del sector tecnológico e industrial. El del primer grupo se triplicó desde 2015 a 2024, pasando de US $ 789.000 millones a US $ 2,4 billones.

Por su parte, los multimillonarios del sector industrial registraron el segundo mayor incremento: desde US $ 480.000 millones a US $ 1,3 billones. Le sigue el sector de los materiales, que pasaron de US $ 718.100 millones a US $ 1,8 billones.

En contraposición, el sector inmobiliario se ha visto rezagado debido a una combinación de la correlación inmobiliaria de China, la pandemia y el alza de las tasas de interés estadounidenses y europeas a partir del 2022. Su patrimonio total aumentó de US $ 534.000 millones en 2015 a US $ 692.300 millones en 2024.

Multimillonarios por zona geográfica

En el período 2020 a 2024 el patrimonio de los multimillonarios norteamericanos aumentó en un 58,5%, llegando a US $ 6,1 billones. De esta forma, a 2024 el número de multimillonarios en el gigante norteamericano ascendió a 835 personas.

En China, en tanto, se identificó 501 multimillonarios de esa nacionalidad. En ese país, entre 2015 y 2020 aumentó de manera exponencial el número de personas en esa categoría (137,6%), pasando desde US $ 887.300 millones a US $ 2,1 billones. Desde entonces, ha caído 16%, hasta US $ 1,8 billones.

En tanto, en Europa Occidental, para 2024 el monto se elevó hasta los US $ 2,7 billones. Como consecuencia de las altas tasas de interés, la acumulación de patrimonio ha disminuido su ritmo desde 2020.

Residencia y familia

Desde 2020, los multimillonarios se han trasladado con más frecuencia: en abril de 2024, 176 individuos habían cambiado su país de residencia, es decir, uno de cada 15, movilizándose a lugares como Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y EEUU. En cuatro años emigraron multimillonarios que, en su conjunto, totalizaron más de US $ 400.000 millones.

Por otro lado, las familias de los multimillonarios han crecido en los últimos diez años. El número de hijos aumentó de 4.136 en 2015 a 6.441 en 2024. Se estima que los herederos nacidos entre 1945 y 1964 recibirán una herencia de US $ 6,3 billones en los próximos 15 años.