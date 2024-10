¿Misterio resuelto? Documental de HBO cree haber descubierto al creador del bitcoin tras el seudónimo de Satoshi Nakamoto

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un nuevo documental de HBO sobre los orígenes del bitcoin sugiere que Satoshi Nakamoto, el seudónimo del creador de la mayor criptomoneda del mundo, es probablemente el desarrollador de software canadiense Peter Todd.

Llamada Money Electric: The Bitcoin Mystery, la película de 100 minutos de Cullen Hoback que se estrenó este martes presenta entrevistas con un puñado de personas que habían estado involucradas con el proyecto criptográfico desde el principio, incluido el veterano candidato a Satoshi, Adam Back; el inversionista Roger Ver; el trader de bitcoins, Samson Mow y el propio Todd. En un correo electrónico a Bloomberg, Todd negó ser el creador de la criptomoneda: “Cullen está equivocado. No soy Satoshi”.

El documental se basó en pruebas circunstanciales, como publicaciones de uno de los primeros foros de Bitcoiner. Cuando lo confrontaron en la película, Todd calificó la sugerencia de "ridícula". Como varias personas en el documental, Todd afirmó en algún momento ser Satoshi Nakamoto, mientras aparentemente se reía de la idea.

Quién es Nakamoto

Quién es exactamente Satoshi Nakamoto (ya sea una sola persona o un grupo) ha sido objeto de enorme especulación desde el lanzamiento del bitcoin, en enero de 2009. Desde entonces, la criptomoneda ha irrumpido en la corriente principal, terminando en los libros de compañías como MicroStrategy y parte de Fondos Cotizados en Bolsa (ETF, sigla en ingles) de EEUU que poseen el token por valor de miles de millones de dólares.

A lo largo de los años, varias publicaciones han sugerido que varias personas eran Satoshi Nakamoto. En 2014, Newsweek afirmó que era el físico Dorian Nakamoto, lo que él negó. En 2015, el New York Times apuntó al informático Nick Szabo. El australiano Craig Wright se proclamó como Nakamoto, hasta que un juez de Reino Unido dictaminó que no lo era.

Quién es Todd

Todd figura como consultor de criptografía aplicada en la plataforma de desarrollo GitHub, que dice que tiene su sede en Toronto. Un perfil de LinkedIn de alguien con el mismo nombre lo identifica como "Jefe detractor" del proveedor de seguridad de Bitcoin Coinkite, científico jefe del servicio de billetera anónima Dark Wallet y científico jefe del proyecto Mastercoin. Se graduó con una Licenciatura en Medios Integrados de la Universidad OCAD en 2011, según el perfil de LinkedIn.

El documento técnico que describe Bitcoin se publicó en 2008, mientras que la red Bitcoin entró en línea en 2009. Se ha hablado de Todd como un posible Satoshi Nakamoto durante años.

Carteras millonarias

Aunque no se ha oído hablar de Satoshi Nakamoto desde 2011, él o ellos siguen siendo importantes. Las carteras de Satoshi Nakamoto contienen alrededor de 1 millón de bitcoins, con un valor aproximado de US$ 62.400 millones a precios actuales. Cualquier movimiento del creador del bitcoin podría hacer caer el precio. Pero los tokens del creador no se han movido en muchos años.

Su identidad también podría tener un profundo impacto en la voluntad de los gobiernos y las empresas de seguir adoptando la criptomoneda más grande del mundo.