“Refugio seguro”, la atrevida recomendación de BlackRock sobre bitcoin

A lo largo de su trayectoria de 15 años, bitcoin ha evolucionado de ser un activo de nicho a un componente de interés para una base cada vez mayor de individuos e instituciones. Sin ir más lejos, en enero se convirtió en la primera moneda digital en obtener la aprobación de de sus ETF por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estado Unidos (SEC).

A la cabeza de este acontecimiento se encuentra BlackRock, la gestora que tiene su fondo cotizado en bolsa llamado iShares Bitcoin Trust ETF, uno de los más demandados del mercado junto con el de Grayscale y Fidelity.

En este escenario, la firma estadounidense publicó un informe donde ha evaluado detenidamente la naturaleza de bitcoin como un activo "no soberano" con suministro fijo y características de riesgo y retorno que difieren de los activos tradicionales.

Bitcoin no depende de ningún sistema centralizado y no está impulsado por la fortuna de ningún país en particular. Estas propiedades lo convierten en un activo que está en gran medida desvinculado de ciertos factores de riesgo macroeconómicos críticos como crisis del sistema bancario o de deuda soberana, devaluación de la moneda, entre otros.

Debido a estos atributos, algunos inversionistas han visto a la criptomoneda como un "refugio seguro" en tiempos de temor durante algunos de los eventos globales más disruptivos de los últimos cinco años. Eso sí, en varios de estos casos, bitcoin primero exhibió una reacción negativa temporal antes de recuperarse (ver tabla).

Según la firma, esta independencia y su perfil único de riesgo-rendimiento lo diferencian de activos como acciones y bonos, convirtiéndolo en un valioso diversificador de cartera. “Tras años de análisis, y observando ciclo tras ciclo, BlackRock ha podido confirmar que bitcoin mantiene esta tendencia, lo que les permite ahora declarar con mayor certeza sus beneficios frente a los desafíos monetarios tradicionales”, apuntó el co-founder de Orionx, Joel Vainstein.

Un estudio reciente de Coin Metrics demostró que la correlación entre bitcoin y el S&P 500 ha sido inferior al 0,2 durante la última década. “Esta baja correlación se debe a su naturaleza descentralizada: bitcoin no está sujeto a políticas monetarias o a las decisiones de los bancos centrales, lo que lo desvincula de los factores que comúnmente afectan a los mercados tradicionales”, complementó la CEO de CryptoMKT, Maria Fernanda Juppet. Lo que lo vuelve un activo atractivo.

Recomendaciones

BlackRock sugiere que, aunque bitcoin puede agregar valor como diversificador, debería mantenerse como una pequeña parte de la cartera global de un inversionista, ya que en proporciones grandes podría aumentar significativamente la volatilidad general de la cartera. La idea es aprovechar su baja correlación con otros activos y su potencial de alto retorno, sin exponerse excesivamente a sus riesgos intrínsecos.

Bitcoin es visto por la firma estadounidense no como una apuesta a corto plazo, sino como un componente estratégico que, en asignaciones moderadas, podría aportar diversificación, rendimientos atractivos y, potencialmente, protección contra escenarios de alta incertidumbre económica y política.