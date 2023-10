Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La industria de la salud y bienestar o health and wellness continúa atrayendo a los inversionistas. Esta vez, el empresario exdueño de Recalcine, Alejandro Weinstein y su firma de capital privado WM Partners se prepara para el segundo cierre de su fondo HPH III, donde LarrainVial actúa como asesor y colocador.

El fondo fue lanzado a fines de 2022 y busca levantar un total de US$ 600 millones con el objetivo de adquirir e invertir en empresas de salud y bienestar del mercado medio-bajo de Estados Unidos, centradas en el cuidado personal, alimentos funcionales y productos farmacéuticos que no necesitan autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

El vehículo ya tuvo un primer cierre de US$ 128 millones, y pronostican otro para este fin de año donde esperan levantar entre US$ 100 millones a US$ 150 millones adicionales.

“Esta industria crece a cinco veces la tasa que crece el sector farmacéutico tradicional, ya que existe una tendencia a la prevención más que a la curación, producto de que esa es la única manera de bajar los costos mundiales en salud que hoy ningún país puede financiar”, destacó Weinstein a DF.

A diferencia de su primer fondo, apuntó que los inversionistas que acudieron a sus más recientes vehículos cambiaron su perfil.

"En HPH I fueron inversionistas latinoamericanos, principalmente chilenos, pero en el segundo y tercero contamos con actores americanos de primera clase, como JPMorgan, Neuberger Berman, fondos de pensiones y endowments", sostuvo. A los que sumas inversionistas privados y family offices.

En Chile, el tercer fondo de WM Partners es ofrecido a través del feeder “Fondo de Inversión HPH III” de LarrainVial Activos, enfocado a inversionistas institucionales y/o calificados, y con una duración de 16 años.

La estrategia

Al igual que en sus vehículos anteriores, HPH III seguirá una estrategia roll-up de capital privado, en la que buscarán añadir a su cartera entre 10 a 12 compañías del mismo mercado.

“Buscamos obtener rentabilidad operacional, no haciendo aritmética o algoritmos financieros que, al final, le dan volatilidad a la rentabilidad del fondo”, añadió.

Para HPH III, actualmente tienen dos empresas en cartera: en julio sumaron a Allergy Research Group, practitioner (actor autorizado para tratar pacientes) dedicado a la venta de suplementos hipoalergénicos; y en septiembre a Primal Harvest, e-commerce que desarrolla suplementos nutricionales.

El "track record"

Fundada en 2015 por Weinstein y el empresario colombiano José Minsk, WM Partners ya realizó la venta de la cartera de HPH I, su primer fondo que comenzó sus operaciones en el mismo año que la firma y que en 2018 vendió Nutranext, la plataforma que reunió a las más de 10 empresas en su cartera, a Clorox por US$ 700 millones.

“Para el primer fondo, la tasa interna de retorno neta para el inversionista fue de 37,4%, un múltiplo de capital invertido de dos veces y un DPI (valor de las distribuciones a los partícipes dividido por el capital invertido, sin tener en cuenta el tiempo de inversión ni desinversión) de dos veces”, sostuvo Weinstein.

En tanto, HPH II, el segundo fondo de WM y que cerraron en 2019 con US$ 500 millones, ya tuvo su primer exit: vendieron en US$ 165 millones la empresa de productos de hidratación Ultima Replenisher.

Además, el segundo fondo mantiene inversiones en la empresa de cuidado personal Raw Sugar y en Wellmore, plataforma que cuenta actualmente con cuatro marcas de alimentos funcionales.