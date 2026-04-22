12 años de discursos

Señor Director:

Hay una pregunta que los parlamentarios chilenos deberían hacerse antes de votar: ¿cuántas familias han salido de la pobreza gracias a un subsidio y cuántas gracias a un empleo digno? La respuesta es conocida. No hay mejor política social que el trabajo. Genera ingresos, autoestima, proyecto de vida y herencia para los hijos. Ningún bono lo reemplaza.

Es llamativo que la rebaja al impuesto corporativo, que el propio exPresidente Boric consideraba necesaria, hoy se presente como un ataque a los más vulnerables. Mientras Chile subía sus impuestos corporativos del 17% al 27%, todos los países de la OCDE los bajaban del 31% al 22% en promedio. ¿Estaban equivocados? ¿O nosotros fuimos la excepción que confirma el fracaso?

El resultado está a la vista: una década de crecimiento al 2%, inversión contraída y cesantía estructural. No fueron los trabajadores quienes se beneficiaron de esa política. Fueron los discursos.

Le pido a los honorables parlamentarios que piensen en el trabajador informal que quiere cotizar, en el joven que no encuentra empleo, en la PYME que no puede contratar. Voten pensando en ellos. No en las próximas elecciones.

Carlos Smith

Docente investigador CIES-UDD