Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Activos protegibles y escalables

Por:

Publicado: Martes 14 de julio de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

En su artículo sobre las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que confirma a India como uno de los motores del crecimiento mundial, lo más interesante no está solo en el PIB, sino en la composición de ese crecimiento.
El World Intangible Investment Highlights (WIPO) 2026, muestra que India lidera, entre las 15 mayores economías analizadas, el crecimiento de la inversión en activos intangibles (software, datos y otros activos de propiedad intelectual; no solo I+D).
El esfuerzo del gobierno por acelerar un acuerdo comercial con India va en la dirección correcta. La pregunta es si Chile quiere relacionarse con esa potencia solo como proveedor o también desde una agenda de transferencia de conocimiento, activos intangibles y propiedad intelectual.
Mientras India transforma conocimiento en activos protegibles y escalables, Chile mantiene un estancamiento en patentamiento nacional y acaba de aprobar una ley de transferencia tecnológica que, en aspectos clave de propiedad intelectual, aumenta la burocracia y reduce incentivos para proteger los resultados de investigación. La productividad exige entender la propiedad intelectual y los activos intangibles como infraestructura crítica del desarrollo.

MAXIMILIANO SANTA CRUZ
ABOGADO Y EXDIRECTOR DE INAPI

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Comité de Ministros da luz verde a casi US$ 3.000 millones en inversión: incluye megaproyecto de Codelco y nuevo Instituto Nacional del Cáncer
2
Empresas

Un ucraniano, exgerentes de Enjoy y un periodista: quiénes son los ejecutivos a cargo de la expansión de las casas de apuestas online en Chile
3
Empresas

Ante inminente decreto preventivo de racionamiento, CEO de Colbún reafirma que "la situación energética es todavía muy estrecha"
4
Mercados

Inversión en proyectos habitacionales acogidos al programa DS19 abren el apetito de los altos patrimonios
5
Empresas

Schwager ficha a André Sougarret y Hernán de Solminihac para integrar el directorio de su filial de servicios mineros
6
Regiones

Ripamonti pide $ 2 mil millones a Subdere para comprar exsucursal de Scotiabank y expandir las dependencias del Teatro Municipal de Viña del Mar
7
Economía y Política

Se inicia en la Sala del Senado el debate de la ley miscelánea y La Moneda sube presión sobre el PPD por acuerdo
8
Empresas

Daniel Fernández y por qué ya no se justifica el Puerto Exterior de San Antonio: "El país está estancado, el comercio internacional cambió y aparecieron puertos como Callao y Chancay"
VER MÁS
VER MÁS