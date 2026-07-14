Señor Director:

En su artículo sobre las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que confirma a India como uno de los motores del crecimiento mundial, lo más interesante no está solo en el PIB, sino en la composición de ese crecimiento.

El World Intangible Investment Highlights (WIPO) 2026, muestra que India lidera, entre las 15 mayores economías analizadas, el crecimiento de la inversión en activos intangibles (software, datos y otros activos de propiedad intelectual; no solo I+D).

El esfuerzo del gobierno por acelerar un acuerdo comercial con India va en la dirección correcta. La pregunta es si Chile quiere relacionarse con esa potencia solo como proveedor o también desde una agenda de transferencia de conocimiento, activos intangibles y propiedad intelectual.

Mientras India transforma conocimiento en activos protegibles y escalables, Chile mantiene un estancamiento en patentamiento nacional y acaba de aprobar una ley de transferencia tecnológica que, en aspectos clave de propiedad intelectual, aumenta la burocracia y reduce incentivos para proteger los resultados de investigación. La productividad exige entender la propiedad intelectual y los activos intangibles como infraestructura crítica del desarrollo.

MAXIMILIANO SANTA CRUZ

ABOGADO Y EXDIRECTOR DE INAPI



