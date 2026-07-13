Dólar abre con leve alza por mayor tensión en Medio Oriente y la apuesta de los extranjeros contra el peso marca máximo del año

Los no residentes ya mantienen posiciones superiores a los US$ 17.000 millones en contra del peso chileno, explicó el director general de BeFX, Rodrigo Castillo

El dólar abrió el lunes con un leve avance en Chile, mientras la divisa se mantenía plana a nivel global a medida que los inversionistas centraban su atención en el recrudecimiento de las hostilidades en el Golfo que provocaban un nuevo aumento en los precios del petróleo

En las primeras operaciones, el dólar cotizaba $ 927,70, con un aumento de $ 1,8 desde el cierre del viernes, según las cotizaciones de Bloomberg. El dollar index no registraba variaciones y el precio referencial del cobre Comex subía 0,29%, a US$ 6,3 por libra.

"El dólar peso comienza la jornada con presión alcista acercándose nuevamente a la zona de los $ 930, en un contexto marcado por una renovada aversión al riesgo tras la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán", dijo Rodrigo Castillo, director general de BeFX.

Las fuerzas estadounidenses e iraníes intercambiaron intensos ataques con misiles y drones durante el fin de semana: Teherán atacó el domingo instalaciones estadounidenses en varios países del Golfo y afirmó que había vuelto a cerrar la crucial ruta marítima del estrecho de Ormuz. Los precios del petróleo Brent y WTI subían más de 3% en la mañana del lunes, aunque aún por debajo de la marca de los US$ 80 por barril.

Récord de apuestas contra el peso

Castillo de BeFX explicó que, en este escenario, uno de los factores más relevantes para el tipo de cambio sigue siendo la posición de los inversionistas extranjeros.

"Los no residentes ya mantienen posiciones superiores a los US$ 17.000 millones en contra del peso chileno, el nivel más alto registrado este año. Esta fuerte apuesta continúa ejerciendo una presión estructural alcista sobre la divisa y dificulta ver correcciones importantes mientras no exista una disminución significativa de estas posiciones", dijo el director general de BeFX.

A nivel internacional, los riesgos inflacionarios seguirán acaparando la atención con la publicación del IPC de Estados Unidos el martes, los indicadores del IPP al día siguiente y la comparecencia del presidente de la Fed, Kevin Warsh, ante la Cámara de Representantes y el Senado.

"En el frente local, el cobre entrega un apoyo limitado al peso chileno. Sin embargo, por ahora el efecto del metal rojo queda relegado frente al mayor protagonismo del riesgo geopolítico y el fortalecimiento del dólar como activo refugio", indicó Castillo.