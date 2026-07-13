El petróleo sigue al alza: Trump dice que EEUU controlará Ormuz, mientras Irán afirma que el preacuerdo está en crisis

Lanzamiento de un misil estadounidense contra un objetivo iraní en las primeras horas del lunes. (Foto: U.S. Central Command via Reuters)

El Brent sube un 3,4% hasta US$ 78,6 el barril en medio del persistente intercambio de agresiones. El Presidente estadounidense dice que su país deberá ser compensado por ser "los guardianes" de la vía marítima.

Los precios del petróleo suben más de un 3% el lunes, ante persistentes intercambios de ataques militares entre Estados Unidos e Irán que intensifican las preocupaciones sobre los suministros energéticos a través del estrecho de Ormuz, centro de las discrepancias entre ambas naciones en conflicto.

Los futuros del crudo Brent suben 3,45%, hasta situarse en US$ 78,6, mientras que el WTI avanza 3,37%, hasta alcanzar los US$ 73,8 el barril.

"Vamos a quedarnos con el estrecho y probablemente lo gestionaremos. Nos convertiremos en los guardianes del estrecho. Quizá lo llamemos el ángel de la guarda del estrecho. Y deberíamos recibir una compensación por ello", dijo este lunes por la mañana el Presidente de EEUU, Donald Trump, en una entrevista en Fox News.

"Vamos a protegerlo. Nos van a pagar por protegerlo, y mucho dinero", precisó el tituar de la Casa Blanca. "Nos van a reembolsar, porque los demás países son muy ricos. Están de nuestro lado, y no se puede esperar que hagamos eso a cambio de nada".

Este sábado las autoridades de la República Islámica anunciaron un nuevo cierre de la crucial vía martítima. Sin embargo, Trump afirmó el domingo que seguía abierta al tráfico comercial.

Por su parte, el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqaí, aseguró este lunes que "no hay duda de que este entendimiento ha entrado en una fase de crisis".

De hecho, esta jornada la Guardia Revolucionaria informó esta misma jornada que había atacado bases militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin. De acuerdo con la agencia iraní Irna, estos bombardeos habrían alcanzado depósitos de combustible, sistemas de defensa aérea Patriot, centros de comando de drones estadounidenses y radares estratégicos, según comunicados oficiales difundidos por la mañana.

Se trata de la más reciente acción bélica, en respuesta a los ataques perpetrados por EEUU a la nación persa durante el domingo. El Centcom detalló a primera hora de este lunes que la ola de ataques que se lanzó tuvo por objetivo "sistemas de defensa aérea militares iraníes, emplazamientos de radares costeros, capacidades de misiles y drones, así como embarcaciones pequeñas".

En tanto, el mandatario estadounidense adelantó que vendrán más agresiones. "Teníamos un acuerdo. Era un acuerdo cerrado, y luego lo rompieron. Siempre lo rompen. Hemos tenido diez acuerdos con esta gente, así que vamos a golpearlos muy duro", indicó la mañana de este lunes.

Tráfico en mínimos

El Centro Conjunto de Información Marítima, un organismo de vigilancia mundial, declaró el domingo que aún era posible transitar por la ruta sur del estrecho.

El tráfico marítimo por el estrecho cayó el domingo a su nivel más bajo en cinco semanas, según datos de seguimiento de buques. Seis buques transitaron por el estrecho el domingo, según Kpler.

"Las empresas navieras están adoptando un enfoque cauteloso y los movimientos de entrada se han ralentizado debido al aumento de las preocupaciones en materia de seguridad", señalaron los analistas de ANZ.

En tanto, el jefe de estrategia de commodities de ING, Warren Patterson, señaló en un informe públicado este lunes que "es evidente que el riesgo reside en que esto escale hasta alcanzar los niveles vistos al principio de la guerra, donde los países vecinos y su infraestructura energética también fueron blanco de ataques".

Antes de que comenzara el conflicto a finales de febrero, el estrecho de Ormuz gestionaba aproximadamente una quinta parte del suministro diario mundial de petróleo y gas natural licuado.

La escalada de ataques pone en duda el futuro del acuerdo provisional entre EEUU e Irán firmado el mes pasado, cuyo objetivo era reabrir el estrecho y poner fin a la guerra tras 60 días más de negociaciones.

El suministro mundial de petróleo aumentó en 4,1 millones de barriles al día en junio tras el acuerdo, pero se mantuvo 9,4 millones de barriles al día por debajo de los niveles previos a la guerra, según indicó la Agencia Internacional de la Energía en su informe mensual del viernes.

Goldman Sachs estimó que la ampliación de la capacidad de los oleoductos en Oriente Medio podría proteger más del 60% de las exportaciones de petróleo del golfo Pérsico anteriores a la guerra frente a cualquier futura interrupción en el estrecho de Ormuz para finales de 2028.

La previsión base del banco parte de la hipótesis de que la capacidad de los oleoductos que evitan el paso por Ormuz aumentará en 3,8 millones de barriles diarios a finales de 2027 y en 7,3 millones de barriles diarios de forma acumulada a finales de 2028, lo que elevaría la capacidad total efectiva de derivación a más de 14 millones de barriles diarios a finales de 2028.

Los suministros de petróleo iraní retenidos en el mar están aumentando después de que Teherán impulsara las exportaciones durante el acuerdo de paz provisional con EEUU. Sin embargo, las ventas han sido lentas, ya que las refinerías independientes de China han recurrido al crudo más barato procedente de Irak, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi fijó el lunes el precio oficial de venta de agosto de su crudo de referencia Murban en US$ 80,01 por barril, lo que supone un descenso respecto a los US$ 101,48 por barril del mes anterior.