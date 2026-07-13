Schwager ficha a André Sougarret y Hernán de Solminihac para integrar el directorio de su filial de servicios mineros

La compañía reforzó el gobierno corporativo de Schwager Service con tres históricos ejecutivos con pasado en Codelco, en una señal de fortalecimiento de su estrategia para capturar oportunidades en el sector minero.

En medio del boom de la demanda por los llamados minerales críticos, la chilena Schwager decidió reforzar el gobierno corporativo de su principal filial, Schwager Service S.A., incorporando a dos de los nombres más reconocidos de la industria minera chilena y también a un tercer destacado ejecutivo. Todos, altos nombres que pasaron por Codelco.

Así, según informó la firma liderada por Alex Acosta a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el directorio de la subsidaria acordó por unanimidad incorporar al expresidente ejecutivo de Codelco, André Sougarret, al exministro de Minería y exdirector de la cuprífera estatal, Hernán de Solminihac, y al ingeniero civil de minas y también exCodelco, Armando Olavarría.

Con estas incorporaciones, el directorio de la filial 100% propiedad de la matriz quedó compuesto por siete integrantes, manteniendo como presidente a Beltrán Urenda y como CEO a Alex Acosta. El resto de los directores son: Jaime Sánchez y Andrés Rojas.

El movimiento ocurre mientras Schwager -que también cuenta con presencia en Perú y México- busca fortalecer su posicionamiento como proveedor de servicios especializados para la minería, energía e industria. La histórica compañía, cuyos orígenes se remontan a la actividad carbonífera del Biobío, ha enfocado en los últimos años su estrategia en Schwager Service, filial dedicada a mantenimiento industrial, servicios operacionales, eficiencia energética y apoyo a faenas mineras.

Los nuevos perfiles

Sougarret es uno de los ingenieros de minas más reconocidos del país. Lideró el rescate de los 33 mineros de la mina San José en 2010, fue gerente general de Minera Esperanza y Minera Centinela de Antofagasta Minerals, vicepresidente ejecutivo de Enami y presidente ejecutivo de Codelco entre 2022 y 2023. Actualmente integra directorios de empresas ligadas al sector y desde 2025 preside Compañía Minera del Pacífico (CMP).

Por su parte, Solminihac es ex ministro de Obras Públicas y de Minería del primer gobierno de Sebastián Piñera, ex director de Codelco, académico de la Universidad Católica y actual referente técnico en materias de infraestructura, minería y políticas públicas. También preside el Colegio de Ingenieros de Chile.

Olavarría también es un nombre de peso. Es ingeniero civil de minas y desarrolló gran parte de su carrera en Codelco. Entre los hitos más relevantes de su trayectoria destacan haber sido subgerente general de El Teniente y luego gerente general de División Andina. Posteriormente fue nombrado gerente general de División Salvador, dos de las operaciones históricas de la estatal. Tras su salida de la estatal ha trabajado como consultor senior especializado en minería, túneles y obras subterráneas.