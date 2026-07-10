Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Por dentro
Por dentro

Habla César Márquez, el único gerente de Codelco desvinculado tras denuncia de sobreproducción: “Esta información siempre estuvo a la vista de todo el mundo: presidente ejecutivo, vicepresidentes, toda la plana ejecutiva y el directorio”

Hasta mayo pasado, Márquez ocupó el cargo de gerente de Presupuesto y Control de Gestión de Codelco. Fue despedido al ser hallado, por la corporación, como el principal articulador tras una supuesta producción mal computada, en un caso que llegó al Ministerio Público. Esta semana el exejecutivo accionó en la justicia contra Codelco. Busca ser reincorporado, dice que todo lo que hizo estuvo en regla y se explaya sobre la “Operación Rastrillo”, que trataba -dice- de buscar en todas las divisiones, productos no tradicionales con el fin de lograr cumplir con las metas de producción. “Aquí el hilo se cortó por lo más delgado”, dice.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 11 de julio de 2026 a las 21:00 hrs.

Azucena González
<p>Habla César Márquez, el único gerente de Codelco desvinculado tras denuncia de sobreproducción: “Esta información siempre estuvo a la vista de todo el mundo: presidente ejecutivo, vicepresidentes, toda la plana ejecutiva y el directorio”</p>

Noticias destacadas

“Yo nunca debí haber salido”
El proceso con Tamara Agnic: “No se consideró nada de lo que expliqué”

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Punto de partida

Cómo Manuel Concha pasó de La Pintana a vender Kame ERP a Accel-KKR
2
Por dentro

El vino de Pirque que según Le Figaro “todo el mundo quiere probar”
3
Coffee break

La empresa chilena detrás del retiro de arándanos en EEUU
4
Coffee break

“Esto va a morir” y “un piano en la cabeza”: Los recuerdos de los Cueto y del CEO de la crisis que sorteó Latam Airlines en la pandemia
5
Coffee break

Frédéric Le Baux responde a hamburgusería One Guy por polémica demolición de su entrada: “La eliminación de la escalera es un proyecto de la comunidad, no del Baco”
6
Coffee break

Agrourbana, la startup pionera de las lechugas verticales que levantó más de US$ 11 millones cesó operaciones
7
Por dentro

El acuerdo con el que Alejandro Gil cierra uno de los mayores flancos legales, tras la era en CLC
8
Coffee break

Quién es Eugenio Symon, el asesor de hacienda que lidera la reforma al mercado de capitales

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Laboral & Personas Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete