Habla César Márquez, el único gerente de Codelco desvinculado tras denuncia de sobreproducción: “Esta información siempre estuvo a la vista de todo el mundo: presidente ejecutivo, vicepresidentes, toda la plana ejecutiva y el directorio”

Hasta mayo pasado, Márquez ocupó el cargo de gerente de Presupuesto y Control de Gestión de Codelco. Fue despedido al ser hallado, por la corporación, como el principal articulador tras una supuesta producción mal computada, en un caso que llegó al Ministerio Público. Esta semana el exejecutivo accionó en la justicia contra Codelco. Busca ser reincorporado, dice que todo lo que hizo estuvo en regla y se explaya sobre la “Operación Rastrillo”, que trataba -dice- de buscar en todas las divisiones, productos no tradicionales con el fin de lograr cumplir con las metas de producción. “Aquí el hilo se cortó por lo más delgado”, dice.

"Yo era el gerente de Presupuesto y Control de Gestión de Codelco desde el año 2016 en adelante. Llevaba más de 20 años en la compañía. He hecho toda mi carrera en ella. Conozco todas las divisiones”. Así comienza su relato César Márquez Márquez. Ingeniero civil industrial de la Usach (45 años). Cuenta que a Codelco entró como memorista en 2005, desempeñándose en una primera etapa en la gerencia de Presupuesto y Control de Gestión. Luego, entre 2010 y 2014, estuvo en Radomiro Tomic y Chuquicamata. Y en 2014, en Santiago, arribó como director de Control de Gestión Operacional, para dos años más tarde asumir el último cargo que tuvo en la cuprera. Un puesto del que fue desvinculado sorpresivamente en mayo pasado, luego de ser sindicado como el articulador y principal responsable de un caso que remeció a Codelco este año. Una acusación por una presunta sobreproducción irregular de casi 27 mil toneladas en la firma que, tras una denuncia anónima, fue investigada por un comité especializado en la minera, liderado por Tamara Agnic, y que luego llegó en forma de denuncia hasta al Ministerio Público (MP). A Márquez lo acusaron en específico por 20 mil toneladas de óxidos computados en Chuquicamata.

Asesorado y acompañado por el abogado Juan Pablo Hermosilla (JPH), Márquez introdujo esta semana una demanda laboral en la justicia en contra de Codelco y aceptó conversar con DF MAS. Niega haber actuado fuera de las normas y, sobre todo, recalca que toda la administración de Codelco de la época sabía de esta producción. Entre ellos, menciona a los entonces presidente del directorio Máximo Pacheco y presidente ejecutivo, Rubén Alvarado.

- La auditoría lo individualiza a usted como el principal articulador de esta sobre producción anómala. ¿Qué pasó exactamente?

- De acuerdo con la normativa vigente, esto está absolutamente dentro de las normas. Aquí no hay ningún incumplimiento normativo desde el punto de vista de las 20 000 toneladas de óxido (de Chuquicamata).

- El Comité de Auditoría establece que incluso con la norma de excepción era producción que requería procesamiento futuro, que estaba registrada como producto en proceso y que no estaba disponible para comercialización inmediata. O sea, no debió considerarse.

- Eso tiene un error de base y demuestra el poco entendimiento normativo. Bajo esa definición yo no podría declarar producción los concentrados nunca, porque no están listos para la venta, y hago una maquila en proceso para pasarlos por la fundición, por la refinería y sacar los cátodos. Nunca podría declarar los ánodos de El Teniente como producción, porque los mando a un inventario en proceso y van a la refinería de Ventanas y después salen como cátodos. Entonces, hay una confusión en lo que es producción divisional, que son cosas como concentrados, ánodos, calcinas de Ministro Hales, cargas frías y todos los productos intermedios que nosotros sacamos, óxidos, polvos, escoria, matas de cobre.

- Entonces, ¿la producción cuestionada correspondía considerarla como producción legítima?

- Así es. Porque la definición es clara: la producción divisional corresponde a la producción que está en la última línea de cada una de las divisiones. Y cuando están fuera de catálogo, cuando no es un cátodo, me voy a la excepción. Y la excepción establece que, si hay un negocio para la compañía, aunque requiera un procesamiento adicional, lo puedo declarar como producción y tratarlo como una maquila interdivisional, en la medida que sea un negocio y en la medida que esto genera un valor para la compañía.

- ¿Era un negocio y generaba un valor para la compañía lo de Chuquicamata y Ministro Hales?

- En el caso de Chuquicamata generaba US$ 20 millones de margen. En el caso de los polvos (de Ministro Hales), tenía una pérdida, que fluctuaba entre US$ 7 millones y US$ 50 millones.

- ¿Por qué se consideró?

- Porque eso se vio en el mes de noviembre. Y ahí la consigna y el desafío que nos había puesto el presidente ejecutivo y el presidente del directorio era que la producción tenía que superar la del año 2024. Era la máxima con la cual operamos, después del accidente fatal en adelante.

- ¿Cuál es su tesis, entonces, de por qué se origina esta situación?

- Aquí no hubo ningún ocultamiento de información, porque esto se informó, incluso se presentó en el comité de gestión del mes de enero. Esta información siempre estuvo a la vista de todo el mundo: presidente ejecutivo, vicepresidentes, toda la plana ejecutiva de la compañía y el directorio. De hecho, esto se presentó en el Comité de Gestión del directorio del 29 de enero y se explicó.

- ¿En ese comité quién participa?

- Todos los directores, el presidente ejecutivo.

- O sea, ¿desde Rubén Alvarado hacia abajo y el directorio?

- La conocieron el 29 (de enero). En realidad, el 23 de enero, cuando se le envía la información a través del secretario general de la compañía. Se envía la presentación de resultados donde va la producción y va todo el cierre del año.

- ¿Estuvo a la vista del directorio?

- El 23 enero enviado, y presentado el 29.

- Entonces insisto, ¿cuál es su tesis de por qué se origina esta denuncia anónima?

- Juan Pablo Hermosilla (JPH): Es el tema central de lo que va a ser la investigación penal y parte del juicio laboral. No podemos especular sobre lo que pasó. Cuando yo hablé con él, a los pocos días de ocurrido esto, la situación era de sorpresa completa.

- CM: Lo que puedo decir es que aquí hay un muy mal entendimiento de la normativa. Cuando yo digo que la producción solamente tiene que estar disponible para vender, esa es la producción disponible para venta, pero no es la producción de la compañía.

- A riesgo de ser repetitiva, ¿todos los miembros del directorio conocieron esto, incluidos Máximo Pacheco, Tamara Agnic, etc?

- En los comités participaban todos los directores. Todo el Comité Ejecutivo, todos los vicepresidentes. Y los gerentes generales (de las divisiones). De hecho, René Galleguillos (el gerente general de Chuquicamata) es el que levanta la iniciativa. Siempre se levantan desde la división. Yo en mi cargo no tengo forma de saber dónde están los stocks.

- Pero hay un correo suyo dirigido a René Galleguillos, fechado el 16 de diciembre, en el que usted menciona el accidente de El Teniente y le dice que para aportar al cumplimiento de las metas corporativas “se ha solicitado” a Chuquicamata un esfuerzo adicional. ¿Quién lo solicita?

- Esto viene del presidente ejecutivo, del presidente del directorio. Desde julio en adelante se buscaron todas las iniciativas: bajar los inventarios y hacer todas las cosas posibles para lograr superar la producción del 2024. Ese era la máxima con la cual nosotros trabajamos. Y ese mail que yo envié, tiene que ver con lo que hace mi rol, que es tratar de ayudar, empujar. Esto parte del presidente ejecutivo. Cada división levantó una serie de iniciativas. Hay varias cosas que hicimos en cada una de las divisiones para lograr cumplir esta meta de lograr superar 1 328 000 (toneladas). Esto fue parte del plan y por eso aparece la famosa Operación Rastrillo, que es parte de lo mismo.

Según indica César Márquez, en forma previa a aquel correo del 16 de diciembre hubo una reunión con el gerente general de Chuquicamata, René Galleguillos, en la que también participó el gerente de Recursos Mineros y Mauricio Barraza (entonces vicepresidente de Operaciones). Y le piden que envíe por correo la solicitud. “Yo acepté”, dice.

- ¿Cómo se entiende entonces la respuesta de Galleguillos en que él refiere que se requiere aprobación y formalidad de su parte?

- Él propone la escoria granallada y los minerales oxidados. Esa es la secuencia: uno le pide el desafío, pero yo no le puedo decir cómo hacerlo, porque no tengo forma de saber cómo hacerlo.

- ¿Que era la Operación Rastrillo?

- Buscar estas iniciativas en todas las divisiones, productos no tradicionales. Empezar a buscar polvos, carga fría, matas de cobre. Son puros nombres bien particulares, pero en el fondo son puros productos que no están terminados. No es un producto que yo pueda tomar y lo pueda vender. Tengo que ir a procesarlo a otro lado, o tengo que buscar a alguien que me lo quiera comprar, pero con un castigo bien importante en el precio. O sea, son cosas que requieren mucha más gestión que si fuera concentrado, o tomar el ánodo y mandar a la refinería. Esto requiere otro tipo de operación.

- ¿Cuál es el origen de considerar estas producciones hoy cuestionadas?

- Siempre es la división, porque la división es la que tiene la información, a través de su gerencia de Recursos Mineros y Desarrollo, para decir “tengo estos materiales, tienen estas leyes, están disponibles. Podríamos declarar la producción”.

- ¿En este caso, René Galleguillos?

- Así es. De hecho, cuando yo hago este correo al cual usted hace referencia, él responde que él tiene esta iniciativa.

- Lo que devela ese correo es una interacción a la inversa. Usted se lo propone.

- Las 20 000 toneladas, él es el que la propone y da esa alternativa. Esto lo levanta una vez que se pone el desafío y él mismo responde y dice la alternativa es meter los minerales oxidados o las escorias granalladas. Es una propuesta de él. Yo lo que le digo es que necesitamos buscar más producción, pero no le digo qué producción es la que hay que buscar. Eso lo hicimos con todas las divisiones.

- ¿Quién en particular le dio esa orden de superar la meta de 2024?

- Eso era recurrente, del accidente fatal en adelante, en todos los comités, tanto internos, comité ejecutivo, comité de Operaciones y los comités del directorio. Eso lo planteaba siempre Rubén (Alvarado) en los comités. Lo planteaba Máximo (Pacheco) también en los comités del directorio. Siempre nos recordaban que teníamos que seguir buscando iniciativas.

- ¿Usted recibió presiones?

- Era una cosa que se hacía a nivel transversal. Lo que sí es particular que esto de los óxidos fue la primera vez que se hizo. Eso es cierto. Pero se hizo tomando en consideración como modelo lo que ya se había aprobado en el mes de noviembre con los polvos de Montecristo (de Ministro Hales).

- ¿Hubo presiones de Máximo Pacheco y o de Rubén Alvarado por incrementar la producción, incluyendo estas dos situaciones que están en cuestionamiento?

- Sí, claro. Era una consigna de todos los comités regularmente, y el mes de diciembre era prácticamente todos los días las conversaciones para poder buscar este desafío, y el monitoreo de la producción era diario, para poder ver de qué manera logramos superar 1 328 000 (toneladas).

- ¿Se buscó explícitamente compensar la afectación por El Teniente?

- Se buscaba el desafío de superar 1 328 000 (toneladas). Hasta el 31 de julio nosotros todavía teníamos algún grado de posibilidad de cumplir el presupuesto, de llegar a 1 391 000 (toneladas). Desde el 31 de julio en adelante nos olvidamos del presupuesto y el desafío fue superar el año anterior. Esa es la diferencia. Más que presión, cambia la línea de base. Ya no era cumplir el presupuesto, ahora era superar el 2024. Ese es el único cambio. La presión siempre estuvo. Yo diría que los meses de noviembre y diciembre se acentúa más.

- Una de las imputaciones que se hace es que usted esto lo decidió solo y que faltaron aprobaciones de Contabilidad y Servicios Comerciales. ¿Es así?

- No. Hubo reuniones y hay evidencia objetiva que el área de comercialización, me citaron ellos a una reunión el día 30 de diciembre para revisar esto. Estaban totalmente informados. Y el día 31 de diciembre la persona que valoriza la producción, que está dentro de la gerencia de Contabilidad, le informó al gerente de Contabilidad y al director de Contabilidad. Yo también tengo esa información vía un Excel.

- ¿Pero faltaron firmas?

- El gerente general (René) Galleguillos, me manda la nota a mí en calidad de vicepresidente (subrogante) y debió haberla mandado a las otras dos áreas, Contabilidad y Servicios Comerciales. No obstante que no está en la formalidad, sí existen estas reuniones. Desde el minuto que el área de Contabilidad lo valoriza. Y acá en la casa matriz existe un área de control de producción que está dentro de la vicepresidencia de Recursos Mineros. Y también estuvieron de acuerdo. No hubo ninguna objeción.

- Usted fue el único desvinculado de las ocho personas que son sindicadas en esta auditoría. ¿Quién es el responsable, a su juicio?

- El responsable es el presidente ejecutivo de la compañía, Rubén Alvarado. Él sabía todo. Siempre supo todo. Tuvo la información a la vista. Aquí a nadie se le ocultó absolutamente nada. Yo ayudé, efectivamente, por mi experiencia, conozco la normativa, conocía muchas cosas fuera de mi rol de gerente de Presupuesto. Porque el rol de gerente de Presupuesto no tiene nada que ver con la producción. Nunca. Yo solamente ayudé, dado que nos pedían sistemáticamente que esto se lograra cumplir. Pero la iniciativa -y esto es bien importante y la normativa también lo dice- la levanta la división. Porque desde acá, desde la casa matriz, no hay ninguna posibilidad de yo saber dónde hay un stock o la ley que tiene. Máximo Pacheco sabía también. Por eso digo, la tesis del ocultamiento no existe. La información estuvo a la vista siempre. Estuvo informado todo el mundo siempre.

- La presunción es que aquí se buscó obtener los bonos.

- Nunca se miraron. Jamás. El desafío siempre fue buscar la producción. Nadie miró esa arista. Los bonos siempre van asociados a un cumplimiento del presupuesto. Nosotros no cumplimos el presupuesto.

- Pero ustedes recibieron los bonos de todas maneras…

- La diferencia entre tener las 20 000 o no las 20 000 toneladas es 0,2 sueldos base para los ejecutivos.

- ¿Cree que fue un chivo expiatorio ante incapacidades y problemas estructurales que atraviesa Codelco?

- Aquí el hilo se cortó por lo más delgado dentro de la cadena de mando. Yo era el último eslabón. Además, a mí me dieron 24 horas para responder una cuestión que dentro de sus procedimientos son siete días (ver recuadro). Esto es un tema súper técnico. Confunden la producción divisional, con la producción disponible para venta. El directorio es gente culta, pero no técnica, y finalmente resuelven con la información que les ponen a la vista. Yo nunca tuve la posibilidad de ir a explicar al directorio mis descargos.

- ¿Tiene alguna presunción de quién hizo la denuncia anónima?

- No. Me llama la atención que, si la información estuvo a la vista en diciembre y en enero, en todos los niveles de la compañía, es al menos llamativo decir que se movieron por una denuncia anónima.

- ¿Cómo se explica que todos los diciembres la producción de Codelco se altera tanto respecto de los meses previos?

- Codelco era una compañía de 1 700 000 toneladas hasta el año 2021. Del 2022 en adelante empezó a caer por todos los problemas de los proyectos que se ha explicado. El 2023, el señor Máximo Pacheco salió en todos los diarios diciendo que ese era el año de inflexión. El 2024 tuvimos el accidente fatal de Radomiro Tomic. El 2025, el accidente fatal de El Teniente. Siempre ocurrieron cosas y de nuevo perdíamos el presupuesto.

“Yo nunca debí haber salido”

- Usted acaba de acudir a tribunales con una acción laboral. ¿Qué busca?

JPH: La demanda laboral usa el mecanismo de la tutela laboral por infracción de garantías y derechos básicos. Se le ha despedido sin haber motivo para ello. Se invoca que ha incumplido normas y el contrato de trabajo, y ninguna de esas cosas es efectiva. No debiera haber mayor dificultad en probar que él no sólo actuó de buena fe, sino que actuó en forma correcta. Y tanto en el juicio laboral como en la investigación penal, se va a tener que investigar exactamente qué pasó. Porque hay algo de kafkiano en todo esto. Se argumenta en el despido y en la denuncia penal que lo que hay por parte de él y de otras personas es un ocultamiento y un fraude, engañando a las autoridades de Codelco para obtener estos bonos. Eso es todo falso. Y se puede acreditar. Los bonos, la mayor parte se iban a pagar igual, sin esto. No se ocultó nada. Es muy fácil de acreditar que estaba informado todo el mundo de los detalles, todas las autoridades superiores a él.

- En esta acción laboral, ¿cuál es la pretensión? ¿De qué cuantía la indemnización? ¿O que se reintegre a Codelco?

- JPH: Lo central es que se declare que fue ilegal el despido, que él no ha incumplido su contrato de trabajo y que se le reincorpora. Y, además, según un determinado presupuesto, se produzcan ciertas indemnizaciones. Pero lo más importante es que se declare que el despido no es válido, que él ha actuado correctamente y que no infringió ninguna normativa interna, no ha falseado datos de ninguna especie y ha cumplido íntegramente con lo que es su deber.

- ¿Quiere regresar a Codelco?

- CM: Yo hice toda mi carrera en Codelco desde que partí. Tengo un tremendo cariño a la compañía. Creo que tiene un capital humano extraordinario. Además, me gusta trabajar por el país. Si no, me hubiese movido hace rato a la empresa privada, y nunca lo hice por el cariño que tengo y por lo que me gustaba trabajar aportando al país. Yo nunca debí haber salido.

- ¿En qué está laboralmente hoy día?

- CM: Con este tema obviamente se hace más difícil poder buscar un trabajo. Estoy viendo algunas alternativas, pero no tengo todavía nada cerrado, porque este daño reputacional y a la imagen que me hicieron sin ninguna justificación, obviamente que me genera complejidad para poder encontrar trabajo.

Toda la gente con la cual he conversado me dice lo mismo: “entendemos que tú no tienes nada que ver”. Nadie cree que el gerente de Presupuesto puede definir la producción de una compañía. Eso no pasa en ninguna parte.

- ¿Qué diligencia están pidiendo en el MP?

- JPH: Estamos en proceso de gestionar una reunión con los fiscales a cargo del caso y ahí vamos a mostrar la disposición de cooperar absolutamente en todo. Él es el principal interesado en que se sepan todas estas interrogantes legítimas que hay. Le interesa colaborar, prestar declaración y aportar todos los antecedentes. Debiera ser una investigación expedita.

- ¿Va a devolver el bono?

- CM: Yo sigo diciendo que esto está correctamente hecho.

El proceso con Tamara Agnic: “No se consideró nada de lo que expliqué”

- ¿Hubo un debido proceso en la instancia que dirigió Tamara Agnic?

- No. Debo haber tenido unas nueve reuniones con los auditores. Les expliqué todo lo mismo que le acabo de relatar, las responsabilidades, quién es el que tiene que gestionar las firmas. Nada de eso se consideró en la auditoría. Después, me mandan esta acusación el 11 de mayo y me dieron un día para mandar mis descargos. Tendrían que haber vuelto conmigo para contarme las conclusiones, cosa que tampoco ocurrió. Yo nunca supe el resultado de la auditoría. Y el día 20 de mayo, yo estando con licencia médica, me llama Sebastián Court (el VP de Estrategia y Control de Gestión) con la vicepresidenta de Recursos de Personas, Mary Carmen Llano, y me informan vía telefónica que estaba desvinculado de la compañía. Y cuando veo la auditoría, me doy cuenta de que la decisión es del señor (Rubén) Alvarado. No es del directorio. Él es el que toma la decisión. No se consideró nada de lo que expliqué.

- ¿Le pagaron indemnización?

- No. Porque dicen falta grave. Me sacaron por el artículo 160, estando con licencia.