Comité de Ministros da luz verde a casi US$ 3.000 millones en inversión: incluye megaproyecto de Codelco y nuevo Instituto Nacional del Cáncer

La instancia, que sesionó por octava vez bajo el actual gobierno, ya ha revisado 20 iniciativas que tenían recursos pendientes. Con esto, ya se han resuelto obras que involucran cerca de US$ 11.500 millones de inversión.

De forma telemática, en citación extraordinaria, la tarde de este lunes el Comité de Ministros -instancia que preside la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, con la participación de las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería- mantuvo la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable del nuevo Instituto Nacional del Cáncer y del desarrollo futuro de la División Ministro Hales de Codelco. Así, se destrabó una inversión de US$ 2.984 millones sumando ambas iniciativas.

Primero, se revisaron las reclamaciones de la iniciativa de la cuprífera estatal ubicada en la Región de Antofagasta, que contempla una inversión de US$ 2.800 millones, y fueron rechazadas. La obra tiene como objetivo incrementar el procesamiento de mineral y aumentar la producción de concentrado de cobre desde 700.000 toneladas al año hasta 830.000 toneladas al año.

Luego, se despejó el camino para "Nuevo Establecimiento de Salud Instituto Nacional del Cáncer" de la Sociedad Concesionaria Instituto Nacional del Cáncer S.A., con US$ 184,3 millones. La obra, que se ubicará en la Región Metropolitana, lidió con tres recursos de reclamación relacionados a Participación Ciudadana.

Francisca Toledo, ministra del Medio Ambiente, preside el Comité de Ministros. Foto: Aton.

Por último, las autoridades revisaron el procedimiento de revisión del artículo 25 quinquies de la Ley N° 19.300 del proyecto "Sistema de disposición de relaves a largo plazo. Proyecto Embalse Ovejería" de Codelco. El mecanismo permite revisar y modificar una RCA cuando se comprueba que las condiciones ambientales son significativamente distintas de las que se tuvieron en cuenta al momento de aprobar un proyecto que ya está ejecutándose. La iniciativa fue aprobada por la Corema en 1994.

En un comunicado, la titular de Medio Ambiente sostuvo que "el compromiso que asumimos de sesionar mensualmente como Comité de Ministros nos ha permitido dar agilidad institucional a este proceso". "Este calendario entrega certeza a todos los actores involucrados y beneficia directamente a la ciudadanía. Gracias a este compromiso pudimos resolver rápidamente las reclamaciones que mantenía pendientes el nuevo Instituto Nacional del Cáncer, por lo que su ejecución podrá seguir adelante", destacó.

La instancia, que sesionó por octava vez bajo la administración del Presidente José Antonio Kast, ya ha revisado 20 proyectos que tenían recursos de reclamación pendientes. Con esto, ya se han resuelto iniciativas que involucran cerca de US$ 11.500 millones de inversión.