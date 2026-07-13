Comité de Ministros da luz verde a casi US$ 3.000 millones en inversión: incluye megaproyecto de Codelco y nuevo Instituto Nacional del Cáncer
La instancia, que sesionó por octava vez bajo el actual gobierno, ya ha revisado 20 iniciativas que tenían recursos pendientes. Con esto, ya se han resuelto obras que involucran cerca de US$ 11.500 millones de inversión.
Noticias destacadas
De forma telemática, en citación extraordinaria, la tarde de este lunes el Comité de Ministros -instancia que preside la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, con la participación de las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería- mantuvo la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable del nuevo Instituto Nacional del Cáncer y del desarrollo futuro de la División Ministro Hales de Codelco. Así, se destrabó una inversión de US$ 2.984 millones sumando ambas iniciativas.
Primero, se revisaron las reclamaciones de la iniciativa de la cuprífera estatal ubicada en la Región de Antofagasta, que contempla una inversión de US$ 2.800 millones, y fueron rechazadas. La obra tiene como objetivo incrementar el procesamiento de mineral y aumentar la producción de concentrado de cobre desde 700.000 toneladas al año hasta 830.000 toneladas al año.
Luego, se despejó el camino para "Nuevo Establecimiento de Salud Instituto Nacional del Cáncer" de la Sociedad Concesionaria Instituto Nacional del Cáncer S.A., con US$ 184,3 millones. La obra, que se ubicará en la Región Metropolitana, lidió con tres recursos de reclamación relacionados a Participación Ciudadana.
Francisca Toledo, ministra del Medio Ambiente, preside el Comité de Ministros. Foto: Aton.
Por último, las autoridades revisaron el procedimiento de revisión del artículo 25 quinquies de la Ley N° 19.300 del proyecto "Sistema de disposición de relaves a largo plazo. Proyecto Embalse Ovejería" de Codelco. El mecanismo permite revisar y modificar una RCA cuando se comprueba que las condiciones ambientales son significativamente distintas de las que se tuvieron en cuenta al momento de aprobar un proyecto que ya está ejecutándose. La iniciativa fue aprobada por la Corema en 1994.
En un comunicado, la titular de Medio Ambiente sostuvo que "el compromiso que asumimos de sesionar mensualmente como Comité de Ministros nos ha permitido dar agilidad institucional a este proceso". "Este calendario entrega certeza a todos los actores involucrados y beneficia directamente a la ciudadanía. Gracias a este compromiso pudimos resolver rápidamente las reclamaciones que mantenía pendientes el nuevo Instituto Nacional del Cáncer, por lo que su ejecución podrá seguir adelante", destacó.
La instancia, que sesionó por octava vez bajo la administración del Presidente José Antonio Kast, ya ha revisado 20 proyectos que tenían recursos de reclamación pendientes. Con esto, ya se han resuelto iniciativas que involucran cerca de US$ 11.500 millones de inversión.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Ministerio de Vivienda vuelve a postergar definición sobre cambios urbanos con que Hacienda busca reactivar negocio inmobiliario
La secretaría encabezada por Iván Poduje retrasó ahora para el 24 de julio la fecha para contestar las observaciones a su propuesta de Modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
Morales & Besa da vuelta la página: anunciará su nuevo nombre antes de fin de año
La firma explicó que si bien desde el punto de vista legal "es indiscutible e inobjetable que la marca pertenece a la actual sociedad de profesionales", la decisión de dejar de utilizarla "obedece a una reflexión estratégica orientada a proyectar una visión de largo plazo".
Gobierno define nuevo rayado de cancha para trabajadores del turismo y abre debate sobre cálculo de la jornada
El subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, dijo que, además del turismo, el Ejecutivo propondrá para el resto de las actividades una ampliación del período de promediación de la jornada laboral a 16 semanas.
¿Reestructuración en Corfo? Gobierno evaluará pertinencia de comités sectoriales y líneas de gerencias
En la primera sesión del consejo de la corporación bajo la actual administración, el biministro Mas planteó revisar los ocho comités del organismo. Además, se analizaron los acuerdos con la banca multilateral para reducir en 54,8% su cartera comprometida, desde US$ 1.194 millones a US$ 540 millones.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete