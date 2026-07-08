Gobierno convoca a nueva sesión del Comité de Ministros: administración Kast completaría luz verde a 21 proyectos por casi US$ 12.000 millones

La instancia se reunirá el 13 de julio para revisar recursos en torno a tres proyectos, dos de ellos del sector minero, los cuales suman una inversión de US$ 3.154 millones. El órgano ya ha revisado 18 iniciativas que tenían recursos de reclamación pendientes, destrabando más de US$ 8.500 millones.

Sin descanso continuará sesionando el Comité de Ministros, órgano que preside la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, con la participación de las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería. En la décima sesión en citación extraordinaria de la instancia de este año, las autoridades se reunirán el próximo 13 de julio a las 16.30 horas, para revisar recursos presentados en torno a tres proyectos, dos de ellos vinculados al sector minero, los cuales suman una inversión de US$ 3.154 millones.

Entre la primera sesión bajo el actual Gobierno realizada el 30 de marzo y la última que se concretó el 30 de junio (ocho reuniones), el órgano ya ha revisado 18 proyectos que tenían recursos de reclamación pendientes, destrabando así un monto de inversión de más de US$8.500 millones. De esta manera, si la instancia le da el lunes luz verde a las tres iniciativas contempladas, esta última cifra llegará a US$ 11.654 millones.

El primer proyecto en tabla para el próximo lunes es Desarrollo Futuro Ministro Hales (DMH) de Codelco, en la Región de Antofagasta, cuyo objetivo es continuar explotando los recursos minerales del yacimiento de DMH extendiendo su operación por 30 años.

La iniciativa, que involucra una inversión de US$ 2.800 millones y enfrenta un recurso de reclamación vinculado a participción ciudadana, contempla con un movimiento total mina de 550 ktpd como promedio anual, y un ritmo de procesamiento de 65.000 t/d, como promedio diario anual, alcanzado una producción de concentrado de cobre de 830.000 t/año.

También de Codelco, se pondrá bajo la lupa el "Sistema de Disposición de Relaves a Largo Plazo. Proyecto Embalse Ovejería", ya que está en revisión su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

En este caso, la inversión asciende a US$ 170 millones y la obra tiene como objetivo final el traslado y almacenamiento de relaves originados por el procesamiento de 2.000 millones de toneladas de mineral de las pertenencias mineras de la División Andina, equivalentes a 1.930 millones de toneladas de relave.

Además, figura en tabla "Nuevo Establecimiento de Salud Instituto Nacional del Cáncer" de la Sociedad Concesionaria Instituto Nacional del Cáncer S.A., con US$ 184,3 millones. La obra, que se ubicará en la Región Metropolitana, deberá lidiar con tres recursos de reclamación relacionados a Participación Ciudadana.

En concreto, la obra tiene como objetivo materializar una iniciativa pública sanitaria correspondiente a un establecimiento de salud de alta complejidad. El proyecto entregará atención ambulatoria (abierta) y atención hospitalaria (cerrada), aportando 249 camas y beneficiará a una población estimada de 11,6 millones de personas a nivel nacional.

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El foco energético de la última sesión

Si bien el próximo lunes el foco estará en el sector minero, la última sesión del Comité de Ministros generó atención en la vereda energética. La instancia finalmente resolvió rechazar las cinco reclamaciones vinculadas a Participación Ciudadana asociadas a la megalínea Kimal-Lo Aguirre, que involucra US$ 1.480 millones en inversión. Así, la obra de Conexión Kimal-Lo Aguirre que unirá Antofagasta y Santiago quedó con el camino despejado para seguir adelante.

Y si bien también tuvo luz verde las Obras Fluviales Río Copiapó, en el sector rural de la comuna de Tierra Amarilla, del Ministerio de Obras Públicas, con una inversión de US$ 30 millones, no alcanzó a revisarse el el Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 -entre las subestaciones Itahue y Hualqui- de la empresa Mataquito Transmisora de Energía, perteneciente al grupo Celeo Redes Chile, que contempla una inversión de US$ 324 millones.