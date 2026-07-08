Gobierno convoca a nueva sesión del Comité de Ministros: administración Kast completaría luz verde a 21 proyectos por casi US$ 12.000 millones
La instancia se reunirá el 13 de julio para revisar recursos en torno a tres proyectos, dos de ellos del sector minero, los cuales suman una inversión de US$ 3.154 millones. El órgano ya ha revisado 18 iniciativas que tenían recursos de reclamación pendientes, destrabando más de US$ 8.500 millones.
Noticias destacadas
Sin descanso continuará sesionando el Comité de Ministros, órgano que preside la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, con la participación de las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería. En la décima sesión en citación extraordinaria de la instancia de este año, las autoridades se reunirán el próximo 13 de julio a las 16.30 horas, para revisar recursos presentados en torno a tres proyectos, dos de ellos vinculados al sector minero, los cuales suman una inversión de US$ 3.154 millones.
Entre la primera sesión bajo el actual Gobierno realizada el 30 de marzo y la última que se concretó el 30 de junio (ocho reuniones), el órgano ya ha revisado 18 proyectos que tenían recursos de reclamación pendientes, destrabando así un monto de inversión de más de US$8.500 millones. De esta manera, si la instancia le da el lunes luz verde a las tres iniciativas contempladas, esta última cifra llegará a US$ 11.654 millones.
El primer proyecto en tabla para el próximo lunes es Desarrollo Futuro Ministro Hales (DMH) de Codelco, en la Región de Antofagasta, cuyo objetivo es continuar explotando los recursos minerales del yacimiento de DMH extendiendo su operación por 30 años.
La iniciativa, que involucra una inversión de US$ 2.800 millones y enfrenta un recurso de reclamación vinculado a participción ciudadana, contempla con un movimiento total mina de 550 ktpd como promedio anual, y un ritmo de procesamiento de 65.000 t/d, como promedio diario anual, alcanzado una producción de concentrado de cobre de 830.000 t/año.
También de Codelco, se pondrá bajo la lupa el "Sistema de Disposición de Relaves a Largo Plazo. Proyecto Embalse Ovejería", ya que está en revisión su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
En este caso, la inversión asciende a US$ 170 millones y la obra tiene como objetivo final el traslado y almacenamiento de relaves originados por el procesamiento de 2.000 millones de toneladas de mineral de las pertenencias mineras de la División Andina, equivalentes a 1.930 millones de toneladas de relave.
Además, figura en tabla "Nuevo Establecimiento de Salud Instituto Nacional del Cáncer" de la Sociedad Concesionaria Instituto Nacional del Cáncer S.A., con US$ 184,3 millones. La obra, que se ubicará en la Región Metropolitana, deberá lidiar con tres recursos de reclamación relacionados a Participación Ciudadana.
En concreto, la obra tiene como objetivo materializar una iniciativa pública sanitaria correspondiente a un establecimiento de salud de alta complejidad. El proyecto entregará atención ambulatoria (abierta) y atención hospitalaria (cerrada), aportando 249 camas y beneficiará a una población estimada de 11,6 millones de personas a nivel nacional.
El foco energético de la última sesión
Si bien el próximo lunes el foco estará en el sector minero, la última sesión del Comité de Ministros generó atención en la vereda energética. La instancia finalmente resolvió rechazar las cinco reclamaciones vinculadas a Participación Ciudadana asociadas a la megalínea Kimal-Lo Aguirre, que involucra US$ 1.480 millones en inversión. Así, la obra de Conexión Kimal-Lo Aguirre que unirá Antofagasta y Santiago quedó con el camino despejado para seguir adelante.
Y si bien también tuvo luz verde las Obras Fluviales Río Copiapó, en el sector rural de la comuna de Tierra Amarilla, del Ministerio de Obras Públicas, con una inversión de US$ 30 millones, no alcanzó a revisarse el el Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 -entre las subestaciones Itahue y Hualqui- de la empresa Mataquito Transmisora de Energía, perteneciente al grupo Celeo Redes Chile, que contempla una inversión de US$ 324 millones.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Firma chilena Lidz AI adquiere la startup argentina Leadnamics y se expande a nuevos mercados en la región
Aunque no revelaron montos, esta compra le permite a la proptech chilena allanar el camino hacia Argentina, Uruguay y Paraguay. Además, en las próximas semanas abrirán su primera oficina en Perú.
Inmobiliaria acusa ser “víctima de la llamada permisología” tras rechazo de anteproyecto de US$ 40 millones en Reñaca
La Dirección de Obras de Viña del Mar sostiene que la obra (un edificio de 26 pisos) incumple el Plan Regulador Comunal, que en esa zona restringe la edificación para evitar la formación de “murallas” continuas en los cerros y así preservar la vista al mar y el paisaje.
Remezón en el mundo sindical: DT revierte polémico criterio sobre los acuerdos marco y descarta que puedan ser tratados como una forma de negociación colectiva
Nuevo dictamen del servicio dejó sin efecto la doctrina emitida en noviembre de 2025, que había reconocido como un "acuerdo colectivo atípico" el pacto suscrito entre la CTC, Codelco y Agema.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete