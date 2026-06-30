Comité de Ministros rechaza reclamaciones y despeja camino para megalínea Kimal-Lo Aguirre de casi US$ 1.500 millones en inversión

La sesión del Comité de Ministros fue liderada por el ministro (s) José Ignacio Vial.

Además, la instancia decidió mantener la calificación de las obras fluviales del Río Copiapó en Tierra Amarilla que contempla una inversión de US$ 30 millones.

Una cita clave se realizó la tarde de este martes a partir de las 16.00 horas. El Comité de Ministros -instancia liderada esta vez por el ministro(s) del Medio Ambiente, José Ignacio Vial- resolvió rechazar las cinco reclamaciones vinculadas a Participación Ciudadana asociadas a la megalínea Kimal-Lo Aguirre, que involucra US$ 1.480 millones en inversión.

Así, si bien había quedado pendiente en la sesión anterior, esta vez la obra de Conexión Kimal-Lo Aguirre que unirá Antofagasta y Santiago, que actualmente está en actividades preliminares en términos constructivos, quedó con el camino despejado para seguir adelante.

El proyecto considera la construcción y operación de una línea de transmisión de corriente continua que unirá las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana para el transporte de energía renovable al Sistema Eléctrico Nacional en una distancia de 1.346 kilómetros. Se espera que ingrese en operación en mayo de 2029.

Pero también en la séptima sesión de la instancia bajo el gobierno de José Antonio Kast tuvo luz verde las Obras Fluviales Río Copiapó, en el sector rural de la comuna de Tierra Amarilla, del Ministerio de Obras Públicas.

Estas consisten en una mejora integral en la cuenca del Río Copiapó y de sus cauces, incluyendo mitigación aluvional y cauces de evacuación en quebradas en que dichos flujos amenazan a centros poblados. La iniciativa contempla una inversión de US$30 millones.

Fue así que en la reunión fueron rechazadas todas las reclamaciones revisadas en los dos proyectos. En la cita, participaron los ministros de las carteras de Salud, May Chomalí; de Energía, Ximena Rincón. Además del ministro (s) de Agricultura, Francesco Venezian.

Sin embargo, por falta de tiempo, no alcanzó a revisarse el Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 -entre las subestaciones Itahue y Hualqui- de la empresa Mataquito Transmisora de Energía, perteneciente al grupo Celeo Redes Chile, que contempla una inversión de US$ 324 millones.

Así, el Comité de Ministros mantuvo la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de dos de las tres iniciativas que estan en tabla por US$ 1.510 millones. Y, entre la primera sesión realizada el 30 de marzo y este martes, ya se ha destrabado más de US$ 8.500 millones.