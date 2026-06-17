Convocan a nueva sesión del Comité de Ministros: US$ 2.000 millones en juego y la megalínea Kimal-Lo Aguirre como protagonista

La instancia se reunirá el 30 de junio para revisar las reclamaciones asociadas a tres iniciativas. De ellas, dos corresponden al segmento de transmisión eléctrica.

Se asoma una nueva sesión del Comité de Ministros. La instancia -que preside la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, con la participación de las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería- se reunirá el próximo 30 de junio a las 16:00 hrs para revisar las reclamaciones asociadas a tres proyectos que suman una inversión de US$ 1.834 millones. Dos de estas iniciativas corresponden al segmento de transmisión eléctrica.

La primera iniciativa que figura en la tabla es la megalínea Kimal-Lo Aguirre que concentra buena parte de la inversión y que quedó pendiente en la sesión anterior. Esta unirá Antofagasta y Santiago e involucra una inversión de US$ 1.480 millones.

La obra de Conexión Kimal-Lo Aguirre se erige como la primera línea de transmisión eléctrica de corriente continua y busca entrar en operación en mayo de 2029. En la instancia enfrenta cinco reclamaciones vinculadas a Participación Ciudadana.

Se suma el Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 -entre las subestaciones Itahue y Hualqui- de la empresa Mataquito Transmisora de Energía, perteneciente al grupo Celeo Redes Chile, la cual contempla una inversión de US$ 324 millones.

La iniciativa contempla 406 kilómetros de líneas de transmisión en tensiones de 220 y 66 kV y la construcción de cuatro nuevas subestaciones entre las regiones del Maule, Ñuble y Biobío. La iniciativa enfrentó un complejo paso en su evaluación ambiental.

Mientras, la tercera iniciativa en tabla consideran las obras fluviales en el río Copiapó, en el sector rural de la comuna de Tierra Amarilla, del Ministerio de Obras Públicas. Con una inversión de US$ 30 millones, la obra busca ejecutar una mejora integral en la cuenca de dicho afluente y de sus cauces, que permita entregar soluciones a los problemas de control aluvional y de defensa fluvial que se han registrado en el área en estudio, especialmente aquellos asociadas al evento del 25 y 26 de marzo de 2015.

En este caso, el MOP interpuso una reclamación ante el Comité de Ministros respecto de la resolución del 30 de enero de 2026 que resolvió calificar favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, "sobre aquellos pasajes que imponen exigencias y medidas ambientales que resultan improcedentes, desproporcionadas y carentes de fundamento técnico". El titular solicita que dichas exigencias sean corregidas.