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Los avances en la construcción del proyecto Itahue-Hualqui, la otra línea de transmisión que hoy estará bajo la lupa en el Comité de Ministros

La obra de la filial de Celeo Chile -que busca sortear esta instancia por segunda vez- destaca por el avance del 95% en las obras civiles de la subestación Mataquito, considerada como la más urgente para enfrentar la estrechez energética de la comuna del Maule.

Por: Karen Peña

Publicado: Martes 30 de junio de 2026 a las 11:21 hrs.

Energía Transmisión Eléctrica evaluación ambiental inversiones Karen Peña
<p>Los avances en la construcción del proyecto Itahue-Hualqui, la otra línea de transmisión que hoy estará bajo la lupa en el Comité de Ministros</p>

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