Ante inminente decreto preventivo de racionamiento, CEO de Colbún reafirma que "la situación energética es todavía muy estrecha"

José Ignacio Escobar alertó que "el Sistema Eléctrico Nacional ha estado operando principalmente en base a centrales térmicas, las que han llegado a cubrir cerca del 80% de la demanda".

Es inminente y así lo ratificó este lunes la ministra de Energía, Ximena Rincón, tras participar en una actividad en que llamó a inscribirse y actualizar el Registro de Pacientes Electrodependientes: "El decreto (preventivo de racionamiento) está en revisión para que sea firmado por el Presidente de la República".

Las declaraciones surgen tras días en que la incógnita está en si se publicará o no este documento que -aunque no lo había señalado el gobierno públicamente- ya está redactado para ser utilizado en cuanto sea necesario.

Rincón comentó que el decreto básicamente se pone en los escenarios de evitar cortes de luz. "Hay que tomar todas las medidas alternativas para poder suplir esta escasez hídrica que tenemos con gas, básicamente. Pero el trabajo es preventivo, vale decir, evitar cortes de luz. ¿Por qué? Porque queremos mantener el suministro en todo el país", recalcó.

En los últimos días, las empresas se han reunido con las autoridades y han hecho gestiones para enfrentar el escenario, siendo una de ellas Colbún. Su CEO, José Ignacio Escobar, advirtió a DF que hoy, debido a las escasas precipitaciones, una menor disponibilidad del recurso eólico en las últimas semanas y la natural menor radiación solar en invierto, "el Sistema Eléctrico Nacional ha estado operando principalmente en base a centrales térmicas, las que han llegado a cubrir cerca del 80% de la demanda en algunas horas de días recientemente".

Para enfrentar la coyuntura actual, Escobar precisa que la compañía ha dispuesto medidas adicionales, incluyendo gestiones para nuevas compras de gas natural y GNL; otras acciones para tener una mayor disponibilidad de agua en sus centrales hidroeléctricas y un aumento de las compras de diésel para las unidades que operan con dicho combustible.

“El sistema está apretado, está a la espera de que no haya ninguna falla en líneas o en centrales importantes. Por lo tanto, toda medida que la autoridad determine para poder preventivamente alivianar y mejorar las condiciones de abastecimiento nos parecen adecuadas”.

Y si bien reconoce que el fin de semana hubo algo de alivio en el sistema con la caída de agua en el sur y con el acceso a un poco más de gas, "tenemos que estar tremendamente conscientes que la situación energética es todavía muy estrecha". Por lo tanto, añade que todas las gestiones que pueda hacer la autoridad para tener energía disponible de aquí hasta cuando ya se cuente con las suficientes precipitaciones, son necesarias.

Enfatiza que, "para que lleguemos una condición hidrológica media tiene que llover muchísimo más de que lo que está pronosticado para este fin de semana, así que seguimos con una situación estrecha, menos estrecha que la semana pasada, pero totalmente estrecha todavía". Y recalca: "El sistema está apretado, está a la espera de que no haya ninguna falla en líneas o en centrales importantes. Por lo tanto, toda medida que la autoridad determine para poder preventivamente alivianar y mejorar las condiciones de abastecimiento nos parecen adecuadas".

Escobar no se aventura a pedir directamente la publicación de un decreto. Puntualiza que es una herramienta que está disponible, pero también comenta que en las distintas reuniones sostenidas con la autoridad se han presentado otras ideas, desde asegurar el suministro de gas tanto argentino como GNL, la disponibilidad de combustible diésel, hacer una revisión para utilizar las aguas embalsadas o las cotas de los embalses de forma más eficiente para poder pasar esta estrechez. "El decreto es una de las medidas, pero la autoridad es la que tiene que sopesar de todas las medidas puestas sobre la mesa, cuáles va a activar y cuáles no", dice.

Con todo, reconoce que la historia ha enseñado que siempre hay que estar prevenido porque se está frente a una condición dinámica. "Mejor prevenir que lamentar", remarca.

Señales regulatorias

Pero el timonel de la eléctrica ligada a la familia Matte no se queda ahí. Escobar cree que, en una mirada de mediano y largo, y considerando los riesgos propios de enfrentar un invierno seco como ha sido hasta ahora, "el desafío de fondo es poner foco no solo en la sostenibilidad ambiental de nuestro sistema eléctrico, donde hemos tenido un gran avance con más de 70% de energías renovables, si no también en su competitividad y seguridad".

En concreto, cree que, saliendo de la coyuntura de esta estrechez, se tiene que reflexionar respecto a qué nivel de seguridad se quiere tener como sistema eléctrico para enfrentar momentos en que los principales recursos naturales -agua, viento y sol- escasean.

"Aquellos cambios regulatorios que den las señales adecuadas para mantener un sistema estable y seguro, incluso cuando escaseen los principales recursos naturales, me parece que es una discusión que cada vez se hace más presente", dice, recordando que "los últimos tres años habían sido lluviosos y cuando hay agua y abundancia se nos olvidan estos problemas".

Al respecto dice que se necesita avanzar en "contar con señales regulatorias que incentiven un suministro de gas natural seguro, competitivo y oportuno para respaldar una transición energética responsable".

"Se trata de un mercado que requiere decisiones de contratación anticipadas y donde factores como la capacidad de almacenamiento y las condiciones de los contratos internacionales son especialmente relevantes", asegura.